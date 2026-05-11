Cuesta creer, pero el refugio de Andreu Buenafuente (61años) es un precioso rincón perdido entre el mar y la montaña: “Allí descubrí la belleza y la paz del campo”

Hay veces que el mejor refugio está muy cerca de casa. Porque no es necesario hacerse miles de kilómetros ni cruzar el océano Atlántico en busca de lugares conde encontrar la paz y la calma interior que uno necesita de vez en cuando.

Eso es precisamente lo que le pasa al humorista, presentador, productor y comunicador Andreu Buenafuente, creador de programas icónicos en solitario, o en compañía de su amigo y socio creativo Berto Romero.

Adriana Fernández

En numerosas ocasiones, el propio Buenafuente ha contado que en Menorca encuentra la tranquilidad y el anonimato que necesita cuando no está trabajando. Sin embargo, no ese el lugar favorito del comunicador, sino que su rincón más adorado en el mundo está mucho más cerca de lo que mucha gente puede estar pensando ahora mismo.

Menorca, uno de los lugares de retiro del popular Andreu Buenafuente. / Istock / 5

Un apasionado del mundo rural

Buenafuente nació en Reus, en 1965, una bellísima localidad de Tarragona conocida por ser la cuna del vermut y la capital de la comarca del Baix Camp. Lo que no sabe mucha gente es que Reus está directamente relacionada con un grandísimo arquitecto, posiblemente el nombre que cambió la fisionomía de Cataluña, y de buena parte de España: Antoni Gaudí.

Su lugar favorito está en una comarca muy vinculada al Modernismo, pero alejada de Reus, su lugar de nacimiento. / Istock / 5

Es esa relación con el Modernismo lo que puede que haya llevado a Buenafuente a buscar su refugio en otro rincón de la Cataluña profunda, alejado de su lugar de nacimiento pero curiosamente muy vinculado con este estilo artístico que dejó su huella en Reus gracias a la mano de Gaudí y sus discípulos.

Su rincón favorito se encuentra, precisamente, en el norte de Cataluña, en esa franja bañada por el mar Mediterráneo por encima de Barcelona, la ciudad en la que trabaja habitualmente ell presentador.

Un rincón privilegiado entre el mar y la montaña. / Istock / Oleh Tiuriakov

Un lugar perdido entre el mar y la montaña

Es el Maresme, una comarca privilegiada de la provincia de Barcelona situada entre el mar y la montaña y conocida por ser el lugar donde se encuentran localidades tan conocidas como Mataró o Calella, retiros vacacionales de la alta sociedad catalana en el siglo XIX, lo que hizo que el estilo dle momento se extendiera también por la zona.

El Maresme está dividido en dos partes: por un lado, lo spueblos de mar, y por el otro, los del interior, llamados ‘de arriba’ o ‘de montaña’, por el paisaje en el que están sumergidos. Son poblaciones que surgieron originariamente en la parte alta de las colinas para protegerse, precisamente, de los habituales ataques de piratas que había por esta zona en siglos pasados.

Tanto le gusta este lugar que lo ha convertido en su residencia habitual. / Istock / Hans Geel

Curioso paralelismo con Buenafuente, un personaje famoso que precisamente ha elegido este lugar para protegerse y encontrar la paz. Tanto es así, que es de hecho su lugar de residencia habitual junto con su pareja, la también humorista y actriz Silvia Abril.

Él mismo ha contado en alguna ocasión que allí, en un rincón del Maresme, fue donde descubrió “la belleza y la paz del campo”. Y es que la montaña la tiene muy cerca, un plan que le encanta para “cargar pilas” y relajarse profundamente.

Porque lo suyo son los retiros rurales en entorno naturales. De hecho, ya lo confesó a propósito de aquella película que protagonizó junto con su amigo y compañero de trabajo Berto, ‘El Pregón’.

Se trataba de una peli en la que hacían el papel de dos hermanos que formaron un grupo de éxito en los 90 y que, mucho tiempo después, y con bastante menos éxito, acuden a su pueblo natal a dar el pregón de las fiestas. Por aquellos tiempos ya confesó ser un “neorrural”. Una faceta que parece no haber descuidado desde entones.