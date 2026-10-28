Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paraíso tortilla patatasCarlos AlsinaMigas con pancetaTermas romanasCapital trufa negraDestino navideñoBosque especie únicaRaíces Lolita y Rosario Flores
instagram

Cucurella sobre el rincón mediterráneo de pasado modernista, rodeado de viñedos y con dólmenes neolíticos donde están sus raíces: “Es donde siempre quiero estar”

Entre Mediterráneo y las casas señoriales de la sierra litoral, fue uno de los lugares favoritos de la aristocracia catalana.

Entre Mediterráneo y las casas señoriales de la sierra litoral, fue uno de los lugares favoritos de la aristocracia catalana.

Entre Mediterráneo y las casas señoriales de la sierra litoral, fue uno de los lugares favoritos de la aristocracia catalana. / Istock / Gtres

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

No es uno, sino dos, los lugares que hay que visitar para conocer las raíces de Cucurella, el defensa del Real Madrid y uno de los jugadores más característicos de la Selección Española. Y los dos están en el Maresme, ese rincón privilegiado entre el mar Mediterráneo y la montaña, al noreste de la provincia de Barcelona.

Un lugar privilegiado de la provincia de Barcelona

Un lugar privilegiado de la provincia de Barcelona / Istock / Hans Geel

“Soy un enamorado de Alella y del Maresme”. Así de contundente responde Cucurella cuando se le pregunta por su refugio, por el lugar donde se encuentran sus raíces. “Toda mi vida he vivido en Alella, en una urbanización del pueblo”, aseguraba el propio futbolista en una entrevista con Esportiu Maresme publicada en los inicios de su carrera. De hecho, ha llegado a decir que se trata de uno de los mejores lugares de Cataluña para vivir, por su calidad de vida, la combinación de montaña y playa, sus pueblos, la gastronomía y, especialmente, su gente.

El refugio de Dani Carvajal: una joya de Asturias con 30 playas en 56 kilómetros de costa

El refugio de Dani Carvajal: una joya de Asturias con 30 playas en 56 kilómetros de costa

Sara Fernández García

Fue allí, en Alella, donde dio las primeras patadas al balón, nunca mejor dicho. Y es que su padre le apuntó desde muy pequeño al club de fútbol sala del pueblo. “Me gustaba muchísimo, sobre todo los torneos que jugaba en Teià o en Sant Jaume de Premià de Dalt”, ha dicho el futbolista.

Pero lo curioso es que Alella no es el único lugar que forma parte de su pasado. El otro pueblo que siempre menciona cuando tiene ocasión es El Masnou, el lugar donde residió con sus padres hasta que se mudaron definitivamente a Alella, tal y como él mismo ha explicado en alguna entrevista.

El puerto de El Masnou

El puerto de El Masnou / Istock

Del neolítico al modernismo

Alella y El Masnou son dos municipios del Maresme, muy cercanos entre sí (apenas tres kilómetros de distancia) y muy similares pero con identidades bastante diferentes: si el primero está ligado al Mediterráneo y a la tradición marinera, el segundo, sin embargo, lo está a las viñas, a las casas señoriales y al singular paisaje de la sierra litoral.

Alella está a solo 20 kilómetros de Barcelona, y aunque es más que probable que nunca hayas escuchado hablar de este municipio, su historia es milenaria. El mejor testimonio es su gran patrimonio cultural, monumental y arqueológico. De los dólmenes y los restos ibéricos, a edificios que van desde el románico al neoclásico, sin olvidar el modernismo: conviene recordar que el Maresme es el lugar de nacimiento también del genial Gaudí, y aquí dio sus primeros pasos.

Fue el lugar favorito de la burguesía catalana

Fue el lugar favorito de la burguesía catalana / Istock

Y luego está su tradición vitivinícola. Esta localidad catalana ostenta el título de ser la ciudad con la denominación de origen más pequeña de Catalunya, DO Alella. Su paisaje de viñedos, salpicados de masías históricas y con el Mediterráneo al fondo, es todo un espectáculo. No es de extrañar que hayan hecho del enoturismo todo un arte.

El lugar favorito de la alta sociedad catalana

Mientras que El Masnou, muy cerca de Alella, es conocido por haber sido el lugar de veraneo favorito de la alta burguesía catalana. Y su huella todavía está presente en casonas, chalets y torres construidas durante los siglos XIX y XX. Si a eso le sumas su pasado modernista, el resultado es un lugar que todavía hoy resulta idílico.

Noticias relacionadas y más

No es de extrañar que Cucurella haya asegurado que “el Maresme es donde siempre quiero estar”. Es más, ha llegado a afirmar que “tengo muy claro que el día de mañana viviré en el Maresme. No sé si en Mataró, Alella o Masnou, pero en el Maresme seguro”. Ahora sabemos por qué.

TEMAS

  1. Las raíces separadas de Vicente Vallés (63 años) y Ángeles Blanco (54) están a 400 kilómetros: de un barrio humilde de Madrid a una ciudad extremeña bañada por el Guadiana y protegida por murallas árabes
  2. Jordi Évole (52 años) y Anna Gabriel (51) nacieron a apenas 70 kilómetros, pero en dos Cataluñas muy distintas: una ciudad del área metropolitana de Barcelona y un pueblo de pasado minero y patrimonio románico
  3. Las raíces separadas de Miguel Bernardeau (29 años) y Guitarricadelafuente (29 años): de una villa con palacetes de la Belle Époque a 'una masía antigua' de sus abuelos
  4. Nacieron a 284 kilómetros y se encontraron en una fiesta: las raíces separadas de Iker Jiménez y Carmen Porter unen una ciudad de murallas medievales y una capital de grandes palacios y museos
  5. Las raíces separadas de Aitana Sánchez-Gijón (57 años) y Maxi Iglesias (35 años): más de 1300 kilómetros de distancia entre la ciudad del amor y el distrito financiero de Madrid
  6. Las raíces separadas de Maribel Verdú (56 años) y Pedro Larrañaga (57 años) se dividen entre el puerto más antiguo de Guipúzcoa y una gran ciudad de origen andalusí fundada en el siglo IX
  7. Participa en este juego interactivo y gana un viaje a Costa Rica: en busca de la rana de ojos rojos y siguiendo la ruta del quetzal
  8. Las raíces separadas de Lolita Flores (68 años) y Rosario Flores (62 años) están entre un barrio flamenco de Jerez y la plaza gitana de Barcelona junto a la que nació su padre

Cucurella sobre el rincón mediterráneo de pasado modernista, rodeado de viñedos y con dólmenes neolíticos donde están sus raíces: “Es donde siempre quiero estar”

Cucurella sobre el rincón mediterráneo de pasado modernista, rodeado de viñedos y con dólmenes neolíticos donde están sus raíces: “Es donde siempre quiero estar”

Nacieron a 620 kilómetros y se conocieron en el Congreso: las raíces separadas de Irene Montero y Gabriel Rufián

Nacieron a 620 kilómetros y se conocieron en el Congreso: las raíces separadas de Irene Montero y Gabriel Rufián

Así es volar con un chef a bordo en la clase business de Turkish Airlines

Así es volar con un chef a bordo en la clase business de Turkish Airlines

Air Europa abre dos nuevas rutas directas a Latinoamérica: Madrid tendrá vuelos sin escalas a Barranquilla y a El Salvador desde el 18 de diciembre

Air Europa abre dos nuevas rutas directas a Latinoamérica: Madrid tendrá vuelos sin escalas a Barranquilla y a El Salvador desde el 18 de diciembre

Yone, se mudó con 12 gatos a una aldea de Burgos con tres vecinos: "No es un pueblo en sí. No hay ni iglesia, no hay ni un bar, ni una tienda"

Yone, se mudó con 12 gatos a una aldea de Burgos con tres vecinos: "No es un pueblo en sí. No hay ni iglesia, no hay ni un bar, ni una tienda"

Javier Gutiérrez, 55 años, sobre la ciudad donde esconde sus raíces: "Vivía en una barriada humilde en Galicia, en una torre y todos nos conocíamos. Está desapareciendo ese sentimiento de infancia"

Javier Gutiérrez, 55 años, sobre la ciudad donde esconde sus raíces: "Vivía en una barriada humilde en Galicia, en una torre y todos nos conocíamos. Está desapareciendo ese sentimiento de infancia"

Las raíces separadas de Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente

Las raíces separadas de Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente

Irina, vive sola en un pueblo aislado de León: “Para mí era un lujo tener agua del grifo. Veníamos de vivir en un pueblo mucho más abandonado y peor conservado”

Irina, vive sola en un pueblo aislado de León: “Para mí era un lujo tener agua del grifo. Veníamos de vivir en un pueblo mucho más abandonado y peor conservado”