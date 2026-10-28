Cucurella sobre el rincón mediterráneo de pasado modernista, rodeado de viñedos y con dólmenes neolíticos donde están sus raíces: “Es donde siempre quiero estar”

No es uno, sino dos, los lugares que hay que visitar para conocer las raíces de Cucurella, el defensa del Real Madrid y uno de los jugadores más característicos de la Selección Española. Y los dos están en el Maresme, ese rincón privilegiado entre el mar Mediterráneo y la montaña, al noreste de la provincia de Barcelona.

Un lugar privilegiado de la provincia de Barcelona / Istock / Hans Geel

“Soy un enamorado de Alella y del Maresme”. Así de contundente responde Cucurella cuando se le pregunta por su refugio, por el lugar donde se encuentran sus raíces. “Toda mi vida he vivido en Alella, en una urbanización del pueblo”, aseguraba el propio futbolista en una entrevista con Esportiu Maresme publicada en los inicios de su carrera. De hecho, ha llegado a decir que se trata de uno de los mejores lugares de Cataluña para vivir, por su calidad de vida, la combinación de montaña y playa, sus pueblos, la gastronomía y, especialmente, su gente.

Sara Fernández García

Fue allí, en Alella, donde dio las primeras patadas al balón, nunca mejor dicho. Y es que su padre le apuntó desde muy pequeño al club de fútbol sala del pueblo. “Me gustaba muchísimo, sobre todo los torneos que jugaba en Teià o en Sant Jaume de Premià de Dalt”, ha dicho el futbolista.

Pero lo curioso es que Alella no es el único lugar que forma parte de su pasado. El otro pueblo que siempre menciona cuando tiene ocasión es El Masnou, el lugar donde residió con sus padres hasta que se mudaron definitivamente a Alella, tal y como él mismo ha explicado en alguna entrevista.

El puerto de El Masnou / Istock

Del neolítico al modernismo

Alella y El Masnou son dos municipios del Maresme, muy cercanos entre sí (apenas tres kilómetros de distancia) y muy similares pero con identidades bastante diferentes: si el primero está ligado al Mediterráneo y a la tradición marinera, el segundo, sin embargo, lo está a las viñas, a las casas señoriales y al singular paisaje de la sierra litoral.

Alella está a solo 20 kilómetros de Barcelona, y aunque es más que probable que nunca hayas escuchado hablar de este municipio, su historia es milenaria. El mejor testimonio es su gran patrimonio cultural, monumental y arqueológico. De los dólmenes y los restos ibéricos, a edificios que van desde el románico al neoclásico, sin olvidar el modernismo: conviene recordar que el Maresme es el lugar de nacimiento también del genial Gaudí, y aquí dio sus primeros pasos.

Fue el lugar favorito de la burguesía catalana / Istock

Y luego está su tradición vitivinícola. Esta localidad catalana ostenta el título de ser la ciudad con la denominación de origen más pequeña de Catalunya, DO Alella. Su paisaje de viñedos, salpicados de masías históricas y con el Mediterráneo al fondo, es todo un espectáculo. No es de extrañar que hayan hecho del enoturismo todo un arte.

El lugar favorito de la alta sociedad catalana

Mientras que El Masnou, muy cerca de Alella, es conocido por haber sido el lugar de veraneo favorito de la alta burguesía catalana. Y su huella todavía está presente en casonas, chalets y torres construidas durante los siglos XIX y XX. Si a eso le sumas su pasado modernista, el resultado es un lugar que todavía hoy resulta idílico.

No es de extrañar que Cucurella haya asegurado que “el Maresme es donde siempre quiero estar”. Es más, ha llegado a afirmar que “tengo muy claro que el día de mañana viviré en el Maresme. No sé si en Mataró, Alella o Masnou, pero en el Maresme seguro”. Ahora sabemos por qué.