¿Qué tiene este cuadro para costar 30 millones de euros?

“Christie's tiene el honor de anunciar la venta de un dibujo inédito de Miguel Ángel, un joven desnudo, realizado al inicio de su carrera”. Así comienza la nota de prensa que nos ha llegado hoy al correo, remitida por la archifamosa casa de subastas británica.

Sin duda, el hecho de que se subaste una obra primeriza de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos ya es de por sí noticiable. Pero nuestro asombro aún fue mayor cuando seguimos leyendo: “Esta obra excepcional, una de las pocas de Miguel Ángel que aún están en manos privadas, se subastará el 18 de mayo en París, durante la venta de los Viejos Maestros y el siglo XIX. Se ofrecerá en un presupuesto bajo pedido, en torno a los -¡atención!- 30 millones de euros.

Sin duda el debate en la redacción ha sido encendido: ¿es un precio excesivo? ¿Se queda corto, tratándose su autor de quien se trata? Según desde la óptica con que se mire. Sin duda es un pastón para la gran mayoría de los mortales, pero no tanto si recordamos que Salvator Mundi, un cuadro atribuido a Leonardo Da Vinci, se vendió en subasta por 377 millones de euros… ¡Y eso que lo pintó uno de los asistentes del genio italiano!

El cuadro español de un pintor vivo más caro es Madrid desde Torres Blancas’, de Antonio López, por el que se pagó 1,7 millones de euros, también en Christie’s. Una minucia, al lado de las otras dos obras citadas. Un boceto de Goya se vendió por una cifra parecida, y eso que apenas pasaba de garabato. Pero está claro que las obras de artistas que jamás podrán volver a pintar nada en su vida se revalorizan hasta extremos estratosféricos.

El viaje de un hombre desnudo

La obra A nude man (after Masaccio) and two figures behind, obra procede de una colección privada francesa. Después de haber sido clasificada como tesoro nacional, ahora tiene su certificado de exportación fuera de Francia “y puede ofrecerse sin restricciones a coleccionistas de todo el mundo”, explican desde la casa de subastas, que informa que antes de salir a la venta en París, está previsto que se exhiba en Hong Kong y Nueva York.

Vendido en 1907 al Hôtel Drouot como obra de la escuela de Miguel Ángel, la lámina escapó a la atención de todos los especialistas hasta su reciente redescubrimiento.





El joven Miguel Ángel (1475-1564) realizó el dibujo, que probablemente sea su primer estudio de desnudo conocido, en Florencia a finales del siglo XV. La figura central retoma uno de los personajes del Bautismo de los neófitos, uno de los famosos frescos pintados por uno de los pintores fundadores del Renacimiento italiano, Masaccio (1401-1428), en las paredes de la capilla Brancacci del Museo Florentino.

Con dos tintas marrones de diferentes tonos, Miguel Ángel se apropió de la figura de Masaccio haciéndola más musculosa, robusta, monumental, como sus futuras representaciones del cuerpo humano, como su David gigante de mármol en la Galleria dell'accademia de Florencia, o su Dos esclavos en el Louvre. Hace no tanto, la casa de subastas vendió otra obra de Migue Ángel ,un estudio de un hombre desnudo, por más de 10 millones de euros, una cifra elevadísima, pero muy lejos de la obra que hoy nos ocupa.