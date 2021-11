El crucero más largo de la historia: los 7 continentes en 274 días

Este récord de 274 noches navegando podría añadirse a otras hazañas ya presentes en el Libro Guinness de los récords referentes a cruceros: como la terminal de cruceros más grande del mundo (la del puerto de Miami, de más de 23.000 metros cuadrados), la plataforma de observación más alta de un crucero (la North Star, que alcanza los 88,6 metros de altura y está presente en algunos cruceros de Royal Caribbean como el Ovation of the Seas) o el crucero más grande del mundo (el MS Symphony of the Seas, también de Royal Caribbean, con 362,12 metros de largo y 65,6 de ancho, aunque parece que el Wonder of the Seas le va a robar el puesto).

El Serenade of the Seas propone las siguientes cifras en su Ultimate World Cruise: visitar los siete continentes en una aventura alrededor del mundo de 274 noches. Será en 2023, pero ya se pueden reservar los pasajes. La salida será el 10 de diciembre de 2023 desde Miami, ciudad a la que volverá el 10 de septiembre de 2024. Menos suerte tuvo el citado Viking Sun, que tuvo que acortar sus 245 días de navegación cuando solo le quedaban un par de meses para cumplir su gesta en 2020 por culpa de la pandemia de covid.

Esta vez, si nada lo impide, el Serenade of the Seas (de la mano de Royal Caribbean International) recorrerá más de 150 destinos en 65 países y visitará 11 nuevas maravillas del mundo, convirtiéndose en el crucero mundial con la ruta más larga. Por cierto, este barco cuenta con una madrina de excepción, la actriz Whoopi Goldberg, que lo bautizó en 2003.

El viaje incluirá 57 nuevos destinos para esta línea de cruceros, entre los que se encuentran Casablanca, en Marruecos; Qaqortoq, en Groenlandia; y Shimizu, la puerta de entrada al monte Fuji en Japón. Entre las maravillas del mundo que visitarán sus pasajeros está Chichén Itzá en México, el corazón del imperio maya al que se llega solo cuatro días después de zarpar desde Miami. Otras maravillas incluyen el Taj Mahal (que se visita el 1 de mayo de 2024), la Gran Muralla china (el 7 de abril de 2024), el Cristo Redentor de Río de Janeiro (desde el que se despedirá el año 2023, el 31 de diciembre), Petra (el 17 de mayo de 2024) o el Coliseo romano (el 1 de julio de 2024).

En su itinerario, por cierto, también pasará por España tras visitar desde México hasta la Antártida, desde Vietnam hasta Montenegro. Tras su paso por la Provenza francesa, a principios de julio de 2024, el crucero llegará a Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, Cartagena, Málaga y Vigo. Luego, continuará la parte final de su ruta por Marruecos, Portugal, Irlanda... y finalizará de nuevo en Miami.

El precio por persona parte de 52.613 euros en un camarote interior y unos 56.000 euros para uno con vistas al mar. El Serenade of the Seas tiene capacidad para 2.476 personas y 1.073 camarotes y su viaje alrededor del mundo estará precedido de una velada de celebración y relax en un hotel de cinco estrellas antes de zarpar.