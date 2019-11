¿Crees que eres un viajero responsable? Comprueba si cumples estas cosas...

Durante muchos años, los turistas occidentales hemos ido por el mundo "como hemos querido", muchas veces arrasando, sin tener mucho en cuenta cosas como las costumbres locales, el respeto a los animales y al entorno o la compra de productos locales. Ahora toca viajar de otra manera, con conciencia y si es posible, con calma, abriendo los ojos a las realidades que se te pongan por delante. Estas son las reglas que deberías observar para viajar con ética y conciencia.

RESPETA LAS COSTUMBRES LOCALES allí donde estés y aunque no te parezcan bien ni las comprendas. Si te dicen que se cena a las 21:00, no vayas a las 23:00 tirando de Visa. Obviamente siempre vas a conseguirlo así. Y eso significa también vestirse en consonancia con el país que se visita y respetar sus costumbres. Por supuesto no te van a meter en la cárcel si haces topless en una playa de Túnez. ¿pero realmente te supone tanto perjuicio no hacerlo? Otro tema espinoso es el de las fotos. Pide permiso siempre antes de hacer fotos a diestro y siniestro. A mucha gente no le gusta salir. Tómate tu tiempo en conocer a la gente del país donde viajas, en hablar con ellos, en interesarte por su cultura. No pases como un torbellino.

APUESTA POR DESTINOS Y HOTELES ECO RESPONSABLES. Son los que se merecen recibir más turismo porque son los que hacen más esfuerzos (y también los que invierten más dinero en políticas sostenibles) Por eso, en igualdad de condiciones, elige un destino "green" como Costa Rica o Bahamas, frente a otros que "pasan de todo" u opta por un hotel con políticas sostenibles frente a otro lleno de plásticos.

REGATEA PERO HASTA CIERTO PUNTO El regateo en los países árabes es casi una necesidad y los comerciantes se sienten hasta halagados cuando lo haces, pero debes saber parar cuando has llegado al precio que crees que es justo. Batallar por 50 céntimos que en tu país no son "nada" pero en algunos sitios son mucho, no es muy ético ni muy responsable. Paga siempre lo que piensas que vale algo, nunca menos solo por estar en un país menos desarrollado que el tuyo.

INTENTA ADAPTARTE AL NIVEL DE VIDA DEL PAÍS EN EL QUE ESTÉS Y ADAPTA TU PRESUPUESTO A ELLO. Eso significa que si estás en las islas Gili en Indonesia y ves un hotel fantástico por 12 dólares, no te vayas a uno que cueste 60 sólo porque te dan mucho más que en España por ese precio. No modifiques tus estándares solo porque un sitio sea barato y no vayas con el Euro en la cabeza, sobre todo si viajas a Asia, Africa...

NO APOYES LA MENDICIDAD y eso significa no dar dinero a gente que pide por la calle, aunque te cueste.

CONSUME LOCAL. Eso significa comer local y evitar las cadenas internacionales. Si en medio de la India te pones a buscar un Burger King no estás apoyando la economía local. También significa comprar recuerdos y souvenirs en las pequeñas tiendas de artesanía o en las tiendas con fines solidarios y evitar las grandes cadenas o las tiendas de los hoteles. Ve a mercados y mercadillos de segunda mano. Diversifica tu consumo: por ejemplo si ya desayunas y duermes en el hotel, no cenes también en el mismo sitio; intenta ir a otro. Así repartes tu dinero lo máximo posible. Si vas a comprar comida, elige siempre las pequeñas tiendas locales o los mercados callejeros antes que las cadenas de supermercados.

RESPETA A LOS ANIMALES Eso significa que si vas a hacer un Safari o visitar un Santuario de Elefantes investigues primero a dónde vas a ir y que chequees si respeta o no a los animales. No te subas encima de animales si no es estrictamente necesario. Intenta no hacerte selfies con fauna salvaje. No visites Zoos ni lugares donde haya animales en cautividad ni por supuesto compres prendas u objetos realizados con pieles de animales, colmillos, marfil etc. Nadar con delfines o sacarse fotos con monos, serpientes o loros tampoco es eco-responsable.

UNA TRIBU NO ES UN CIRCO. Hay algunas tribus como el caso de las Mujeres Jirafa en el Norte de Tailandia que se han convertido en una atracción para turistas, con personas a la que se explota para perpetuar ese negocio. No fomentes eso con tu visita.

RESPETA EL ENTORNO Y NO TE LLEVES COSAS. Aunque veas en esa playa de Filipinas los corales o las estrellas de mar más preciosos de toda tu vida, déjalos allí. Es donde deben estar. Piénsalo dos veces antes de coger esa preciosa caracola. Si todos los turistas hacen lo mismo dentro de poco tiempo ya no habrá corales. No te lleves cosas de los sitios: trozos de monumentos, arena de las playas, fósiles, piedras....

VIAJA MÁS EN TREN, USA LA BICI...Evita el avión para desplazamientos cortos y muévete en tren. Así ayudas a reducir las emisiones de carbono y viajarás más lento, disfrutando más del camino. No alquiles coche. Usa el transporte público o alquila una bici. Prima siempre nos transportes que no contaminan.

SI VAS A DONAR ALIMENTOS O ROPA, NO LO HAGAS A LA LIGERA. Es decir, no vayas a Cuba y te pongas a repartir camisetas y libretas por la calle "sin ton ni son". Eso ayuda a aumentar aún más las desigualdades y resulta arbitrario ya que nunca sabes a quién le estás ofreciendo tu ayuda y si hay otra persona que no necesite más. Para planificar las ayudas de material, alimentos y ropa cuando viajas al extranjero existen webs como Packforapurpose que destinan tu donación a las comunidades o personas indicadas.

MODERA TUS COMPRAS Una de las actividades que más nos gustan a los occidentales cuando viajamos son las compras desenfrenadas y a menudo nos creamos la necesidad de comprar miles de recuerdos sólo porque son baratos o porque en tu país no lo hay, sin pararnos a pensar si quiera si necesitamos o deseamos todas esas cosas. Además, el tiempo que se destina a las compras es tiempo que quitas a visitar y conocer verdaderamente un lugar.

NO HAGAS RUIDO, algo de lo que los españoles sabemos mucho es del ruido. Cuando estés en el extranjero trata de no gritar y ser calmado en todas las situaciones, incluyendo bares, restaurantes etc.

NO TOMES A TU PAÍS COMO MEDIDA DE TODAS LAS COSAS Y SE FLEXIBLE de lo contrario vas a estar siempre a disgusto sobre todo en los países menos desarrollados. Si estás pensando en tu baño todos los baños te parecerán sucios. ¿Y el clásico de añorar la tortilla de patata y el chuletón cuando estás en el otro extremo del mundo? Disfrutar y descubrir cosas nuevas de comer y beber forman también parte del viaje (y una muy importante)

EVITA LOS PLÁSTICOS y eso implica viajar siempre con tu set eco de botella de aluminio, bolsas de tela y cubiertos de bambú o madera.

Aquí puedes ver también CÓMO HACER UNA MALETA ECO-RESPONSABLE