Cómo visitar Costa Rica siendo un viajero que suma y no resta: las claves del turismo sostenible se descubrirán esta semana en Ibiza
La séptima edición de HIC Summit Ibiza reunirá a expertos y líderes internacionales del turismo sostenible. Costa Rica tendrá una presencia especial como protagonista de un modelo que inspira a viajar con propósito y respeto por el entorno.
Es una realidad: en las últimas décadas hemos asistido a cómo la popularización del turismo, si bien ha extendido la posibilidad de disfrutar de los confines del mundo, también ha traído desventajas. El impacto medioambiental y social del turismo de masas ha llevado a la desvirtualización de ciertos territorios e, incluso, a una creciente animadversión hacia el turista por parte de los locales: la conocida como "turismofobia".
Esta problemática –así como sus posibles soluciones– es la que se abordará del 15 al 17 de octubre de 2025 en la séptima edición de HIC Summit. El foro, celebrado en Ibiza, es pionero en turismo sostenible, innovación y emprendimiento. Con un formato exclusivo y aforo limitado —solo habrá entre 40 y 60 invitados por hub—, el encuentro reunirá a expertos, destinos, empresas, investigadores y organizaciones con un objetivo común: compartir experiencias que impulsen un modelo turístico ambiental, social y económicamente responsable. Aprender unos de otros y comprobar que es posible un turismo que enriquezca y aporte, tanto al que visita como al que es visitado.
El programa abordará áreas que marcan el futuro del sector, como la economía azul, la restauración marina, la biomímesis, la gastronomía sostenible, el ecoturismo y la ciencia aplicada al turismo.
Viajar a Costa Rica, un ejemplo mundial de sostenibilidad
Este año, Costa Rica contará con una presencia destacada en el foro. No es casualidad: reconocido como líder mundial en conservación ambiental y turismo de naturaleza, el país centroamericano representa un modelo de desarrollo basado en la biodiversidad, la educación, la paz y el bienestar. Con el 26% de su territorio protegido por parques nacionales y una estrategia pionera en energías limpias y neutralidad climática, Costa Rica se ha consolidado como referente en turismo regenerativo y en la integración del propósito en la experiencia viajera.
La propuesta de Costa Rica en HIC Summit 2025
El primer día de HIC Summit, la participación de Costa Rica estará dedicada a la gastronomía como motor de transformación. El chef costarricense Randy Siles, primer Embajador del Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable, liderará una mesa redonda y un posteiror showcooking en los que demostrará cómo la cocina puede ser la clave que haga que nuestro viaje sea más responsable.
Sus reivindicaciones apuntan a volver a las raíces, haciendo un ejercicio de recuperación de recetas autóctonas que se han ido perdiendo y viabilizarlas a través de su oferta al viajero. Además, presenta la gastronomía como el motor del turismo rural y pieza clave en la lucha contra la despoblación; y aleja al turista de una imagen artificial de Costa Rica para presentarle su cara más tradicional y auténtica.
El segundo día estará centrado en la innovación en mares y océanos. En esta ocasión, los asistentes contarán con la participación de Gustavo Alvarado, Director de Competitividad y Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y exministro de Turismo de Costa Rica. Bajo el concepto de “inversión e innovación azul”, Alvarado profundizará en las estrategias que se están llevando a cabo para conservar y recuperar los ecosistemas marinos, recordando la importancia que tiene que los turistas entiendan los océanos no solo como un lugar de diversión y descanso paradisíaco, sino como fuente de vida, conocimiento y desarrollo sostenible.
Esto es lo que podemos esperar de HIC Summit Ibiza 2025
La comunidad internacional que compone HIC Summit se define por los valores de la sostenibilidad, el propósito y la innovación. Y las tres patas del trípode están en el centro del turismo que impulsa Costa Rica. En un momento en que el turismo busca reinventarse, el país se erige como ejemplo de cómo viajar puede convertirse en una herramienta para proteger el planeta, fortalecer las comunidades y celebrar la diversidad.
Síguele la pista
Lo último