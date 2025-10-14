Cómo visitar Costa Rica siendo un viajero que suma y no resta: las claves del turismo sostenible se descubrirán esta semana en Ibiza

Esta problemática –así como sus posibles soluciones– es la que se abordará del 15 al 17 de octubre de 2025 en la séptima edición de HIC Summit. El foro, celebrado en Ibiza, es pionero en turismo sostenible, innovación y emprendimiento. Con un formato exclusivo y aforo limitado —solo habrá entre 40 y 60 invitados por hub—, el encuentro reunirá a expertos, destinos, empresas, investigadores y organizaciones con un objetivo común: compartir experiencias que impulsen un modelo turístico ambiental, social y económicamente responsable. Aprender unos de otros y comprobar que es posible un turismo que enriquezca y aporte, tanto al que visita como al que es visitado.