Esta es la costa de Almería conocida como la ‘pequeña Mónaco’: tiene playas cristalinas, dunas, ocio y casas de lujo
Esta pedanía andaluza cuenta con uno de los puertos deportivos más grandes de toda Andalucía, con más de mil amarres.
La 'pequeña Mónaco'. Así definen a uno de los destinos más recomendados y visitados de toda Andalucía, considerada una de las mayores joyas de la costa almeriense, repleta de inmensas playas de aguas cristalinas, gigantescas dunas naturales, casas de lujo, todo tipo de oferta de ocio y las comodidades del turismo más privilegiado y cuidado al detalle.
Este enlace situado a 8 kilómetros de El Ejido y a apenas media hora de Almería capital es la Ensenada de San Miguel, conocida popularmente como Almerimar, nombre de una de las urbanizaciones más selectas de toda la zona, construida alrededor del puerto deportivo y de golf.
Un entorno localizado en el espacio natural de Punta Entinas-Sabinar que tiene en sus playas, de arena gruesa y grisácea, uno de sus principales atractivos, repartidas en cinco tramos repletos de opciones para toda la familia. Así, los ciudadanos pueden disfrutar desde las playas más salvajes y únicas destinadas a los deportes acuáticos de viento, a los parajes más tranquilos y secretos con enormes y dunas, y los rincones más vírgenes e inexplorados de toda la comunidad autónoma.
Almerimar, la 'pequeña Mónaco' de Almería
De ese modo, entre sus diversas playas y calas se encuentran la playa de Poniente, la playa de Levante, Punta Entinas-Sabinar, San Miguel y Guardias Viejas, convertidas en la principal carta de presentación de Almerimar en todo el planeta.
Pero entre su amplia oferta también se encuentran su amplia variedad de instalaciones turísticas destinadas para los visitantes más selectos, como su enorme campo de golf, con casi una treintena de hoyos repartidos en más de 800.000 metros cuadrados de lagos, palmeras y zonas verdes.
El segundo puerto deportivo más importante de Andalucía, en Almerimar
Asimismo, este entorno se presenta como un lugar idóneo para los amantes de los deportes acuáticos gracias a la riqueza de sus playas y su intenso viento, que permiten disfrutar de actividades como kitesurf, windsurf, remo, buceo, piragüismo o vela. El rico patrimonio natural de la zona también hace posible disfrutar de otras muchas actividades deportivas como hípica, ciclismo o senderismo, entre otros muchos.
Pero si uno de los aspectos de Almerimar destaca sobre los demás es su gran puerto deportivo, considerado uno de sus enclaves más emblemáticos al situarse como el segundo puerto más importante de toda Andalucía. Un entorno con 1.100 puntos de atraque donde se pueden albergar embarcaciones de hasta 60 metros de eslora y que cuenta con toda clase de establecimientos de ocio y hostelería en los que disfrutar de los mejores planes y gastronomía.
