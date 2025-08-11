Esta es la costa de Almería conocida como la ‘pequeña Mónaco’: tiene playas cristalinas, dunas, ocio y casas de lujo

Un entorno localizado en el espacio natural de Punta Entinas-Sabinar que tiene en sus playas, de arena gruesa y grisácea, uno de sus principales atractivos, repartidas en cinco tramos repletos de opciones para toda la familia. Así, los ciudadanos pueden disfrutar desde las playas más salvajes y únicas destinadas a los deportes acuáticos de viento, a los parajes más tranquilos y secretos con enormes y dunas, y los rincones más vírgenes e inexplorados de toda la comunidad autónoma.