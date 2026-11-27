Hablamos muy a menudo de la España vaciada, de cómo la mayoría de pueblos del interior, sobre todo los de montaña, ven como poco a poco su población se va reduciendo, tanto porque sus habitantes se trasladan a vivir a localidades mucho más grandes como por la subida insostenible de los alquileres en las grandes ciudades. Lamentablemente, muchos de ellos terminan desapareciendo por completo. A pesar de esta situación, son muchos los habitantes de pueblos en riesgo de desaparecer que no ven ningún problema a vivir aislados del mundo que les rodea.

Martín Álvarez

Como el caso de Constantino Martínez Gaona, alcalde de Torremochuela en Guadalajara. Un municipio considerado el pueblo con menos habitantes de toda España, “Esto es la España vaciada, pero vaciada. Da pena ver que no viene nadie”. Los demás vecinos como la mayoría se dedican al sector de la agricultura y viven en Molina de Aragón, a unos 23 kilómetros, subiendo al pueblo solo para labores de la tierra o trámites de administración.

Torremochuela en Guadalajara / www.torremochuela.com

"Me presenté como alcalde porque veía que el pueblo iba a desaparecer".

Durante gran parte del año, la soledad convive con Constantino. Su paso a ser alcalde de su pueblo fue un acto para intentar resucitar la aldea en la que nació y creció,”Me presenté como alcalde porque veía que el pueblo iba a desaparecer”. Una de las labores más complicadas para él, es administrar el municipio más pequeño, ya que supone un auténtico reto, "Nuestro presupuesto es de 25.000 euros al año y con esto tienes que mantener el pueblo vivo. Pero claro, se te va todo solo en una obra".

Tomechuela / Komoot

Ante este bajo presupuesto y la imposibilidad de contratar personal, el regidor de Torremochuela ha optado por la autogestión, con una desbrozadora siega la hierba de las cunetas, recoge las hojas de la plaza y cava los hoyos para plantar árboles. Además, comenta la cantidad de inversiones que ha hecho para poder llamar la atención de los más jóvenes como levantar una pista de pádel, "He querido hacer cosas para atraer a la gente, pero no llegan".

Entramado casas Castilla-La Mancha / Istock / IMAG3S

Uno de los proyectos más recientes es convertir una casa del pueblo en una micro-residencia de ocho o diez habitantes para que la gente pueda acabar sus días en el pueblo donde nació y no tener que desplazarse hasta Molina. Con todo el dolor del mundo, cada día Constantino es consciente de la situación de su pueblo y que pasará en un futuro cercano, ”Cuando me vaya y aquí no viva nadie, me temo que mi pueblo desaparecerá".

Tomechuela, Guadalajara / Vive tu Pueblo

Tomechuela: el pueblo menos poblado de España

En la comarca del Señorío de Molia, se encuentra Torremochuela, uno de los municipios menos poblados, conocido principalmente por su tranquilidad rural, su entorno rural y su arquitectura tradicional de piedra. Sin duda, la iglesia parroquial y Plaza María Cristina, es el principal punto de referencia del casco urbano junto a su característica arquitectura popular y calles sin nombre.

Iglesia de Torremochuela / Vive tu Pueblo

Además, su ubicación en el Señorío de Molina permite poder realizar varias rutas de senderismo y ciclismo de montaña hacia parajes cercanos como el Parque Natural del Alto Tajo, el Barranco de la Hoz, en Corduente o la Sierra de Caldereros.