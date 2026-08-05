Confirmado | El nuevo sistema europeo de fronteras cambia la forma de viajar para siempre: adiós al sello en el pasaporte, así será ahora entrar y salir del espacio Schengen

El nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (Entry/Exit System o EES, en sus siglas en inglés), en vigor desde el pasado mes de abril, es la mayor transformación en el control de fronteras del espacio Schengen desde su creación. Aunque para los ciudadanos de la UE apenas supondrá cambios, para millones de viajeros de fuera de la Unión la forma de entrar y salir de Europa cambia por completo.

Lo que cambia para siempre con el nuevo control de fronteras del espacio Schengen. / Istock / Isaac Medina Alcazar

Hasta ahora, cuando un ciudadano de un país no perteneciente a la Unión Europea entraba en Schengen, un agente estampaba el pasaporte con un sello de entrada y otro de salida. Y con este nuevo cambio, este sistema tan analógico desaparece. A partir de ahora, ya no se sellan los pasaportes de los viajeros afectados con un sello de tinta, sino que el paso del viajero queda registrado digitalmente, almacenando datos de fecha y lugar de entrada, fecha y lugar de salida, fotografía facial y huellas dactilares.

Adriana Fernández

Se puede resumir como un cambio profundo en la gestión de las fronteras exteriores de Schengen, que sienta las bases para un control más automatizado de los viajes internacionales hacia Europa.

¿A quién afecta este cambio?

Este es, posiblemente, el aspecto más importante y el que está generando más confusión. Lo que sabemos hasta ahora es que no va a afectar a los ciudadanos de la Unión Europea, ni tampoco a quienes disfrutan de libre circulación (por ejemplo, nacionales de países Schengen).

Afecta a terceros países que, como Reino Unido, están fuera de la Unión Europea. / Istock

A quienes sí va a afectar el EES, por el contrario, es a ciudadanos de terceros países que entren para estancias cortas (hasta 90 días dentro de un período de 180 días), tanto si necesitan visado como si están exentos de él, tal y como ha informado el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Los controvertidos motivos que han llevado a la Unión Europea a implantar este nuevo sistema de control de viajeros y personas que entren en el país atienden a varios objetivos: detectar automáticamente a quienes excedan el límite legal de estancia; reducir el fraude documental; mejorar la seguridad fronteriza; acelerar los controles una vez el sistema esté plenamente implantado; y compartir mejor la información entre los países Schengen, ya que esta información queda disponible para todas las autoridades fronterizas.

Para los viajeros españoles apenas van a suponer cambios dentro del espacio Schengen. / Istock / Ekaterina Pokrovsky

Para los viajeros españoles apenas van a suponer cambios cuando se viaje entre países Schengen, porque seguirán disfrutando de la libre circulación. Eso sí, conviene recordar que algunos países pueden restablecer controles fronterizos interiores de forma temporal por motivos de seguridad o de orden público, por lo que siempre es recomendable viajar con un DNI o pasaporte válido.

El siguiente paso: ETIAS

Lo que sí debemos saber es que el EES que, como decimos, ya está en vigor, es solo una parte del nuevo modelo. Después llegará ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), una autorización electrónica similar al ESTA estadounidense, ese documento que hay que rellenar antes de poner un pie en Estados Unidos.

Cuando el ETIAS entre en vigor, los viajeros de países exentos de visado (como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia) deberán solicitar esa autorización antes de viajar. Según la planificación actual de la Unión Europea, el ETIAS empezará a funcionar en el último trimestre de 2026 y requerirá una solicitud en línea y el pago de una tasa antes del viaje.