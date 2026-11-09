Confirmado por el BOE: el puente de diciembre será de 4 días en estas diez comunidades y estos son los destinos con más horas de sol y mejores temperaturas para escaparse

El puente de diciembre suele ser una lotería. Depende de en qué día de la semana caigan el 6 y el 8, y hay años en que se queda en nada y otros en que, con un par de días de vacaciones, se convierte en casi una semana. En 2026, el Día de la Constitución cae en domingo, y la ley permite que las comunidades trasladen ese festivo al lunes siguiente.

Andalucía es una de las ciudades que alargan el puente. / Istock

Nueve comunidades autónomas y la ciudad de Melilla han decidido hacerlo, y así aparece en el calendario laboral que el BOE publicó en octubre del año pasado. Como el martes 8, día de la Inmaculada, es festivo en todo el país, sus trabajadores tendrán cuatro días seguidos sin pedir vacaciones: el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8 de diciembre.

Adriana Fernández

Dónde es festivo el lunes 7 de diciembre

El lunes 7 de diciembre será día no laborable en:

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

La Rioja

Melilla

Dónde será un lunes laborable

En el resto, el lunes 7 será un día de trabajo normal: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta. Estas comunidades han preferido colocar sus festivos autonómicos en otras fechas del año. Aquí, el puente se queda en el martes 8, y quien quiera alargarlo tendrá que pedirse el lunes libre.

Canarias es una de las que no traspasa el festivo. / Istock

Conviene revisar también el calendario local. Cada municipio fija dos festivos propios al año, y alguno puede caer en esas fechas.

Dónde buscar el sol

Para quien quiera escapar del frío, el sur y las islas siguen teniendo en diciembre temperaturas de primavera. Los datos de referencia son las medias de AEMET para el periodo 1981-2010, que dan una idea de lo que suele pasar en estas fechas, aunque cada año el tiempo es distinto.

El mejor destino para los que buscan sol y calor: las Canarias. / Istock

Las Canarias son la apuesta más segura para el calor. En el aeropuerto de Gran Canaria, la máxima media de diciembre es de 22,2 grados y la mínima, de 16,2, con unas 179 horas de sol en todo el mes, el valor más alto de los que hemos comparado. En Santa Cruz de Tenerife las cifras son casi calcadas, 22,1 grados de máxima y 16,6 de mínima, con 168 horas de sol. Las dos islas tienen un clima templado todo el año, y en diciembre se puede pasear en manga corta por la costa y, si el día acompaña, bañarse en la playa. Eso sí, el lunes 7 no es festivo en Canarias, así que allí la ciudad funcionará con normalidad.

Otro imprescindible para quien busca calor: Almería. / Istock / Eusebio Torres

En la Península, el rincón más soleado es Almería. Su aeropuerto suma 178 horas de sol en diciembre, prácticamente las mismas que Gran Canaria, con máximas de casi 18 grados y solo tres días de lluvia de media en todo el mes. Es el momento de recorrer el Cabo de Gata sin el calor ni las aglomeraciones del verano.

Muy cerca le siguen Murcia, con 172 horas de sol y 17,2 grados de máxima, y Alicante, con 164 horas, 17,7 grados y menos de cuatro días de lluvia en el mes. Las dos tienen inviernos secos, aunque en Murcia las noches son más frías, con mínimas que rondan los 6 grados.

El puente de diciembre es perfecto para descubrir la preciosa ciudad de Murcia. / Istock

La costa andaluza del Atlántico y la de Málaga también son buenas candidatas, con un matiz: llueve más. Cádiz ronda los 17 grados de máxima y es la más templada por la noche, con casi 11 grados de mínima, y Málaga llega a los 17,5 grados con 160 horas de sol. En las dos, diciembre es uno de los meses más lluviosos del año, con entre seis y ocho días de lluvia de media.

Planes para cuatro días

Un puente largo a principios de diciembre coincide con el arranque de la Navidad en muchas ciudades, y con precios de transporte y alojamiento que suben con la demanda, así que cuanto antes se reserve, mejor.

Para quien quiera mercados de navidad y compras: indudablemente Madrid. / Istock

En Madrid, el mercado navideño de la Plaza Mayor ya estará abierto, con sus más de cien casetas de figuras de belén y adornos. Este año ha quedado en el puesto 12 del ranking de mejores mercadillos navideños de Europa de European Best Destinations. A unos 20 kilómetros, en Torrejón de Ardoz, el parque Mágicas Navidades abre del 14 de noviembre al 10 de enero con pista de hielo sobre un lago y espectáculos nocturnos.

Fuera de las comunidades con puente, el plan también funciona para quien pueda pedirse el lunes. Vigo enciende cada año uno de los alumbrados navideños más famosos de España, y Zaragoza monta su mercado de Navidad en la plaza del Pilar. Y quien prefiera el campo encontrará en estas fechas los pueblos de montaña sin las aglomeraciones del verano, como Puebla de Sanabria, en Zamora, con su castillo del siglo XV y el mayor lago glaciar de la Península a pocos kilómetros, o Mogarraz, en la Sierra de Francia, con sus cientos de retratos de vecinos colgados en las fachadas.