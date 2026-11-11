De compañeros de piso a amigos de toda la vida: Las raíces separadas de Bertín Osborne (71 años) y Juan y Medio (63 años) están entre la ciudad de los Cien Palacios y un pueblo almeriense de menos de 800 vecinos

En 2009, Juan y Medio volvió a Sevilla para ponerse al frente de 'La tarde, aquí y ahora', en Canal Sur, y necesitaba dónde vivir. Bertín Osborne, amigo suyo desde hacía años, le ofreció su finca sevillana mientras buscaba casa. Iba a ser cosa de quince días. Al final se quedó cerca de tres años, y la convivencia salió tan bien que el cantante ha dicho que volvería a vivir con él. Bertín lo explicaba de forma sencilla: tenían gustos muy parecidos.

Dos ciudades para dos grandes presentadores. / Istock

Los dos se han convertido en dos de los presentadores más populares de la televisión. Bertín, cantante con más de cuarenta años de carrera, conduce desde hace una década programas de entrevistas en los que recibe a los invitados en su casa. Juan y Medio lleva más de quince años en las tardes de Canal Sur. Y aunque los dos hablan con acento andaluz, sus raíces están en dos rincones muy distintos de Andalucía: El Puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz, y Lúcar, un pueblo de la sierra de Almería.

Sara Fernández García

Bertín Osborne, el niño de El Puerto

Bertín Osborne nació en Madrid en 1954, pero se crio en El Puerto de Santa María y, más tarde, en Jerez de la Frontera. Su segundo apellido explica buena parte de esa historia. A finales del siglo XVIII, un antepasado suyo, Thomas Osborne Mann, llegó a El Puerto desde Exeter, en Inglaterra, y fundó allí la bodega que todavía hoy lleva el apellido de la familia y que convirtió al toro negro de sus vallas publicitarias en un icono de las carreteras españolas.

Bertín pasó parte de su infancia en Jerez de la Frontera. / Istock

Juan y Medio ha contado en muchas ocasiones lo bien que se entiende con él. "Creo que Bertín sabe que lo quiero mucho", dijo en una visita a la finca en la que vivieron juntos. "Sabe que se puede confiar en mí".

El Puerto de Santa María, la ciudad de los Cien Palacios

El Puerto de Santa María tiene unos 90.000 habitantes y está en la desembocadura del Guadalete, frente a Cádiz. Se la conoce como la ciudad de los Cien Palacios por las casas palacio que levantaron en los siglos XVII y XVIII los cargadores a Indias, los comerciantes que se enriquecieron con el comercio con América. Algunos de esos palacios siguen en pie, como el de Araníbar, que llegó a alojar a Felipe V y su corte, la Casa de los Leones, hoy hotel, o la Casa de Vizarrón, con su patio, aunque el paso del tiempo ha dejado otros en ruinas.

Castillo de San Marcos. Puerto de Santa María / Istock

Su relación con América viene de antes. Cristóbal Colón pasó temporadas en El Puerto, y aquí se preparó su segundo viaje. En 1500, Juan de la Cosa dibujó en la ciudad el primer mapa en el que aparece América. De su historia medieval queda el castillo de San Marcos, una mezquita que Alfonso X convirtió en iglesia fortificada hacia 1264, y la Iglesia Mayor Prioral, terminada en el siglo XVII. Y por toda la ciudad se reparten las bodegas de vino de Jerez, entre ellas la de Osborne, frente a más de 15 kilómetros de playas como La Puntilla, Valdelagrana o Levante.

Juan y Medio, el chico de Lúcar

Juan Antonio Imedio nació en Lúcar en 1962 y fue el mayor de seis hermanos. Su infancia se repartió entre el pueblo y Burgos, donde trabajaba su madre, farmacéutica, mientras su padre era dentista. Estudió Derecho y ejerció como abogado antes de dedicarse a la televisión, y nunca ha dejado de volver a Lúcar.

Vista del pueblo de Lúcar. / Wikicommons

"Yo donde descanso y estoy con mi familia es en Lúcar. Somos una comunidad muy pequeña", ha contado. Su infancia, recuerda, fue "muy familiar, con cinco hermanos, y en contacto con la naturaleza", y su padre "siempre que podía nos sacaba a comer al campo". Hoy, cuando llega el verano, repite el ritual de siempre: "me dedico cada verano a recorrer las veredas y bañarme en las albercas de mi infancia".

Lúcar, entre fuentes y montañas

Lúcar está en el Valle del Almanzora, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Almería y cerca del límite con Granada, a unos 900 metros de altitud, en la ladera norte de la sierra de las Estancias. Tiene unos 800 habitantes y un paisaje de huertas, almendros y montañas.

Calles de Lúcar, en Almería. / Ismael Olea <ismael@olea.org> Wikicommons

El pueblo tiene una historia larga. La zona estuvo habitada desde la Prehistoria y en época romana, y tras la Reconquista, a finales del siglo XV, los Reyes Católicos cedieron el lugar a Alonso Fernández de Córdoba. En el centro se levanta la iglesia de Santa María, del siglo XVI, con una armadura de madera mudéjar. Sus fuentes de Los Caños, El Marchalillo y El Molinillo se alimentan de galerías subterráneas, probablemente de origen musulmán.

Alrededor, el término municipal guarda el Monumento Natural Peña Lobera, con el pico Lúcar, de 1.722 metros, el mirador de Poveda y el sendero de las antiguas minas de talco. En el límite con Tíjola brota la Balsa de Cela, un manantial de aguas termales que mana todo el año.