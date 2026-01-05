Encuentran un coliseo romano enterrado desde hace 1800 años: es uno de los hallazgos más importantes para la historia universal
Un monumento que se mantiene prácticamente intacto en el tiempo pese a haber estado durante siglos escondido en la arena.
En concreto lo han encontrado en la ciudad de Mastaura, situada en la provincia de Aydin. Se encuentra al suroeste del país en la cuenca baja del río Büyük Menderes, a más o menos 100 kilómetros de la costa del mar Egeo. Según los investigadores, el coliseo descubierto habría llegado a albergar a aproximadamente 20.000 personas.
Un secreto enterrado en la arena
Este hallazgo se ha mantenido oculto debido a los fuertes vientos y a la erosión, los cuales han sido los culpables de que haya estado sepultado en la arena durante más de un milenio. El conocido como “Coliseo de Anatolia” es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años debido a su gran estado de conservación pese a haber desaparecido durante tanto tiempo.
Según los análisis de diferentes expertos, este coliseo pudo haber sido el recinto de algunos de los espectáculos más sangrientos en la región como combates entre gladiadores, luchas con animales como leones y similares. Este monumento es un gran ejemplo del poder que la Antigua Roma llegó a tener hace siglos.
Un legado del Imperio Romano
Tras las investigaciones correspondientes, se ha determinado que el Coliseo de Anatolia data aproximadamente del año 200, fecha perteneciente a un periodo de desarrollo económico de la zona, que en su momento pertenecía al Imperio Romano, el cual llegó a establecerse en zonas de Europa, Asia y África.
Pese a haber pasado los años y no estar exactamente igual que cuando estaba en uso, todavía se puede observar su estructura y notar que era un lugar imponente. Si bien es cierto que no es realmente comparable con el de Roma puesto a que tenía más del doble de aforo que el turco, sigue siendo completamente impresionante debido a su altura de 25 metros.
Según los expertos, este hallazgo demuestra que los romanos tenían más influencia en la zona de la que se pensaba, por lo que es un descubrimiento muy importante para la historia del mundo. Además, se está desarrollando un modelo 3D para poder estudiarlo de la mejor forma posible y ayudar en su preservación.
Síguele la pista
Lo último