Encuentran un coliseo romano enterrado desde hace 1800 años: es uno de los hallazgos más importantes para la historia universal

Este hallazgo se ha mantenido oculto debido a los fuertes vientos y a la erosión, los cuales han sido los culpables de que haya estado sepultado en la arena durante más de un milenio. El conocido como “Coliseo de Anatolia” es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años debido a su gran estado de conservación pese a haber desaparecido durante tanto tiempo.