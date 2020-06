¿En coche de Londres a Nueva York?: Rusia propone la mayor carretera del mundo

No, no estamos soñando. Según The Siberian Times, en un informe del 23 de marzo de este mismo año, esto podría ser una realidad si el presidente de los ferrocarriles rusos, Vladimir Yakunin, da el visto bueno final a este corredor de transporte de alta velocidad.

Esta idea denominada Desarrollo del Cinturón Transeurasiático, que podría unir potencialmente las ciudades de Londres y Estados Unidos, se haría realidad a través de un ferrocarril y una autopista de alta velocidad de 12,400 millas, es decir, casi 20.000 kilómetros.

Esta ‘mega vía’ uniría el extremo oriental de Rusia con Alaska atravesando el Estrecho de Bering. Y aquí es donde entran las dudas… ¿Cómo se atravesaría el estrecho? Algunos medios internacionales, como The Atlantic, hablan de un túnel que cruce el estrecho, pero de momento son solo suposiciones.

¿Cómo sería el recorrido?

En términos muy generales esta “mega carretera” iría desde Londres a Moscú, pasando por toda Europa, para después llegar a Nome, a través del Estrecho de Bering, a partir de ahí entraríamos en Fairbanks para, posteriormente y atravesando Canadá poder llegar a Estados Unidos, o concretamente, Nueva York.

El recorrido de esta gran, y costosa, autopista mundial comenzaría por una construcción masiva de carreteras que atravesaran toda Rusia para, después, poder unirse con los sistemas de carreteras existentes en Europa Occidental y Asia. Pero… ¿Cómo se conecta la carretera a Estados Unidos?

Yakunin, el magnate Ruso de los ferrocarriles, dijo que la carretera se conectaría entre estos países a través de la región de Chuktoka, una región ubicada en el extremo oriental de Rusia y por la cual se atravesaría el charco a través del Estrecho de Bering para después llegar a Nome, en Alaska.

De momento solo nos quedará esperar a ver si podemos ver esta ambiciosa idea hecha realidad, y de ser así sería la primer red de carreteras capaz de atravesar Europa, Asia y América sin pisar un avión.