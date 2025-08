¿Cobrar al turista por entrar a las playas? Un alcalde asturiano ya lo propuso hace 26 años

En el Principado, el PSOE e IU, no tienen una postura común y la tasa turística divide. IU impulsó el debate al inicio de esta semana, al salir el diputado Xabel Vegas con una propuesta que presentará en la Junta en septiembre: aplicar un canon obligatorio a nivel regional, a cobrar a través de los alojamientos. El PSOE mantiene, como dijo la vicepresidenta Gimena Llamedo, que la tasa debe ser municipal, voluntaria si un ayuntamiento lo considera necesario, al que se ayudará a buscar la fórmula jurídica idónea para aplicarla. No obstante, a principios de este verano, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, cerraba de manera tajante en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA cualquier posibilidad de ello: "La tasa turística no está en los planes, Asturias no es un destino masificado".