En el verano de 2022, unos amigos comunes presentaron a Joaquín Prat y a Alexia Pla. Él llevaba casi dos décadas en los medios y era la cara de 'Ya es mediodía' en Telecinco. Ella, lejos de la televisión, se presentó como una enfermera valenciana especializada en medicina estética, con una clínica propia en Ibiza. La relación cuajó y su vínculo se hizo público en noviembre de ese año, y meses después él lo confesó en directo, en su propio programa, con ella y su madre en el plató.

Vista aérea de Cala d'Hort, Ibiza / Istock

Desde entonces reparten su vida entre los dos lugares de sus vidas: Prat, que hoy presenta 'Vamos a ver' en Telecinco, tiene su trabajo y su casa en Madrid, la ciudad en la que nació y creció; y mientras que Pla mantiene su residencia y negocio en Ibiza, adonde él viaja siempre que puede.

Lucía Alfonso González

Joaquín Prat, un madrileño hijo de la radio

Los orígenes de Joaquín Prat Sandberg, hijo del famosísimo presentador de "El precio justo" Joaquín Prat (padre), nació en Madrid el 17 de abril de 1975, en una familia ligada a los micrófonos que le llevó irremediablemente por el mismo camino que su padre.

El Madrid en el que creció un hijo de la radio tiene en la Gran Vía una de sus calles más reconocibles. Se abrió a principios del siglo XX, derribando manzanas enteras del viejo centro para trazar una avenida al estilo de las grandes capitales europeas. En su arranque se levanta el edificio Metrópolis, con su cúpula coronada por una Victoria alada, y a mitad de recorrido el edificio Telefónica, que al inaugurarse fue el primer rascacielos de Madrid. En esa misma calle tiene su sede histórica la Cadena SER, la emisora donde Prat empezó su carrera.

Vista panorámica aérea del Parque El Retiro en Madrid. / Istock

En esta cadena formó parte de 'Carrusel Deportivo', y después dio el salto a la televisión, primero como copresentador de 'La noche en Paz' y como colaborador de 'El programa de Ana Rosa', y más tarde al frente de 'Cuatro al día', 'Ya es mediodía' y, desde septiembre de 2023, 'Vamos a ver'.

Muy cerca, el Madrid de los Austrias reúne la Plaza Mayor y el Palacio Real, y al otro lado del centro, el Paseo del Prado y el Retiro forman el Paisaje de la Luz, Patrimonio Mundial desde 2021. Para comer, el indispensable es el cocido madrileño, que puedes probar en La Bola, en pucheros de barro cocidos al carbón.

Edificio de correos y estatua del rey Carlos III en la plaza de la Puerta del Sol, Madrid / Istock

A Madrid Prat ha seguido ligado siempre, aunque sus veranos los pasa a menudo en Mallorca, la isla que su padre adoraba y que, como recordó al cumplirse treinta años de su muerte, era "su querida Mallorca".

Ibiza, la isla de la Unesco

Ocupando los extremos y bañada por el Mediterráneo, la isla de Ibiza recoge la otra mitad de la pareja: el hogar y refugio de la enfermera Alexia Pla, que acoge además su clínica de medicina estética, la primera, antes de inaugurar una segunda en Castellón en 2022. Hoy la mujer del periodista continúa residiendo en este flanco de España declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, reconociendo su biodiversidad y cultura, y rodeada de historia y mareas.

Eivissa, Dalt Vila, Baluard de Santa Llúcia, Bastión Escénico con Cañones Antiguos con Vistas al Casco Histórico, Ibiza / Istock

El centro de esa declaración es Dalt Vila, la ciudad alta de Ibiza, encerrada por unas murallas renacentistas del siglo XVI que se conservan casi completas. El paseo empieza por el Portal de ses Taules, a través de calles empedradas y cuestas de casas blancas, que suben hasta la catedral, en lo más alto. A sus pies, la necrópolis púnica de Puig des Molins guarda miles de tumbas excavadas en la roca, y en la costa sur, el yacimiento de Sa Caleta conserva los restos del asentamiento que fundaron los fenicios hacia el año 650 antes de Cristo. Y bajo el agua, espera la última joya de la isla: las praderas de posidonia que rodean Ibiza y Formentera forman parte del mismo Patrimonio, manteniendo limpia y transparente el agua de la isla. Asimismo, las salinas de Ibiza, en el sur, completan la declaración.