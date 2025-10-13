¿Cuál es la ciudad más visitada en coche de toda España?

Este fenómeno ha sido confirmado por un reciente estudio realizado por la aplicación de aparcamiento EasyPark, que ha analizado el comportamiento en el estacionamiento de los turistas extranjeros que han escogido España como destino para sus vacaciones durante los meses de julio y agosto y que demuestra cómo el uso del coche para los viajes estivales por España ha crecido un 12,9% respecto al año anterior.