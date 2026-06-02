La ciudad-refugio de Mikel Arteta (44 años) es una joya del norte de España: "Me encanta el agua, el sol y la playa. Para mí, era la combinación perfecta"
La Perla del Cantábrico, con sus tres playas y su paseo marítimo, ha sido el escenario de la infancia y las raíces del exfutbolista.
El pasado 31 de mayo, el español Mikel Arteta llevó al Arsenal a la final de la Champions League por primera vez en 20 años, un impresionante logro que se suma a la conquista de la Premier League, un hito que por primera vez en 22 años, volvía a resonar bajo los pies del equipo inglés, y aunque el desenlace de la final de Budapest no fue el esperado, el vasco, y uno de los técnicos más famoso del momento del fútbol europeo en la actualidad tiene un origen que merece ser explorado: San Sebastián.
Con 15 años Arteta fichaba por el FC Barcelona, iniciando una carrera que le obligaría a cruzar sus orígenes, pero hasta entonces, el vasco inició, y aún mantiene, sus raíces en la conocida como Bella Easo, como canterano del Antiguoko en el enclave encerrado entre los montes Urgull, Igueldo y Ulía, y flanqueado por el cantábrico, la cuarta pared de Donostia.
En el corazón marítimo del País Vasco, la Perla del Cantábrico, joya de mar y montaña, se eleva famosa por sus tres playas, su preciosa bahía, su paseo marítimo cuidado y esencia de la Belle Époque, y una oferta gastronómica difícil de igualar.
Cultura, paisaje y gastronomía
Nombrada Capital Europea de la Cultura en el año 2016, San Sebastián nace como un puerto, impulsado por la migración burguesa gascona de armadores y comerciantes que pronto ocupó la entonces llamada Izurum, y que hoy mantiene su esencia marítima, con una de las playas españolas por excelencia, La Concha, con más de kilómetro y medio de longitud y numerosos reconocimientos internacionales por su elegancia y entorno.
"Me encanta el agua, el sol y la playa, y si le añades un balón de fútbol a eso... Ahí es donde pasé la mayoría de las horas del día, jugando en la playa cuando era niño”, explicaba Arteta en una entrevista a la BBC Sports. “Para mí, era la combinación perfecta", aseguraba.
Pero las vistas son solo el primer punto de una larga lista de imprescindibles al visitar la ciudad, y su historia, cultura, fiestas, belleza y gastronomía, la siguen muy de cerca, precedidas por su fama:
La Parte Vieja y núcleo de la antigua ciudad amurallada, recoge el corazón de la villa, entre el río Urumea y el puerto, y mantiene las construcciones antiguas y ambiente vibrante de San Sebastián, con calles empedradas y rincones únicos como la Plaza de la Constitución, la Basílica de Santa María, o la iglesia de San Vicente.
Asimismo, no puedes visitar la ciudad sin conocer el Monte Igueldo y su parque de atracciones histórico; el Monte Urgull con el Castillo de la Mota y sus espectaculares vistas al mar; el Puerto pesquero, el Aquarium y el Museo Naval; el templo de la cultura vasca, el Museo San Telmo; la Playa de Zurriola, famosa por su cultura juvenil y surfera en el barrio de Gros, o el Basque Culinary Center, templo mundial de la gastronomía.
Gastronomía: el gran argumento
Pero la fama de San Sebastián se impulsa con su comida y la mundialmente conocida “gastronomía de pintxos”, una de las tradiciones más extendidas de la ciudad.
Dentro de la cultura culinaria de la ciudad donostiarra, la oferta es amplia y muy variada, y utiliza ingredientes diversos desde el mar hasta las huertas y pastos del interior del País Vasco, sumando a día de hoy un total de 19 Estrellas Michelin repartidas entre restaurantes como Akelarre, ArzakMartín BerasateguiAmeliaMugaritzAlamedaAmaIbaiItzuliElkano o Kokotxa, entre otros, concentradas, principalmente, entre los tres primeros. Además, la variedad se mueve por zonas, y si buscas un buen pescado nada como acercarte al puerto donde la materia prima responde, en muchos casos, a pesca directa del día.
Un destino, en definitiva, que siempre pide volver.
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