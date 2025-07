La ciudad más pequeña del mundo está al lado de España y tiene monumentos en miniatura de otros destinos

Mucha gente dice que no se puede viajar con niños, que es muy difícil o que te impide disfrutar todo lo que quieres; seguro que has oído la frase "primero quiero viajar y después tener hijos". Pues bien, yo creo que no es así, y que los niños pueden aportar experiencias inolvidables en los viajes. Cassiano Blanco pensaba lo mismo, este arquitecto modernista diseñó en Coímbra, Portugal, un lugar en el que viajar en familia; eso sí, a tamaño de niño.