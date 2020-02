Citröen Ami: un coche 100% eléctrico para todos, incluso para los que no tienen carnet

El pasado jueves 27 de febrero se presentaba en París el nuevo lanzamiento de la conocida marca Citröen. Un vehículo 100% eléctrico al que han denominado Ami. Un nombre que sin duda se ajusta a sus características, ya que lo más llamativo, a simple vista, son sus pequeñas dimensiones y su divertido diseño. Pero, tal y como han dicho Vincent Cobeé, CEO de Citröen y Pierre Léclercq, Director de Diseño de Citröen, detrás de este coche, que puede parecer de juguete hay mucho más.

Un coche para todos

Uno de los temas principales de la jornada fue Electric For All, una muestra clara de las intenciones que tiene la marca con su nuevo vehículo 100% eléctrico. Su objetivo principal es buscar una solución al problema de la movilidad en las ciudades, y por eso quieren que este sea un coche para todo el mundo, incluido para los que no tienen carnet de conducir. Ami puede conducirse a partir de los 14 o 16 años, depende del país y no es necesario permiso de coche.

Otra de las grandes apuestas es el precio, tal y como señalaba Cobeé: "Este objeto de movilidad que vamos a presentar lo pueden comprar y pagar mensualmente por 19.99 euros al mes, igual que la factura de su teléfono. Esto es verdaderamente para todos y para todas. Este objeto de movilidad costará 6.900 euros". Pero las opciones no terminan ahí, Citröen ha ido más allá o además de poder comprar el coche a un precio bastante asequible, también ofrece la posibilidad de alquilarlo y el precio es de 26 céntimos por minuto, igual que un patinete.

El coche tiene una autonomía de 70 kilómetros y se puede comprar por internet, es más, recomiendan hacerlo, ya que han añadido otra novedad: si pides el coche a través de su página web, te lo enviarán a casa, como si de un paquete de Amazon se tratara. Y vendrá un experto acompañando al vehículo para explicarte todas las dudas que tengas sobre él. Ami, además de todo esto, tiene un enchufe convencional y puedes cargarlo en tu casa, como si fuera un móvil.

Un diseño virtuoso

Para la creación de este coche se han basado en un diseño optimizado, con el fin de reducir al máximo los costes para lograr un precio económico, para ello han reutilizado piezas de otros modelos que tienen en el mercado. "Lo teníamos claro, el precio es la manera de resolver los problemas de mucha gente" ha argumentado Pierre Léclercq, director de diseño. Pretenden impulsar los límites del diseño y este modelo se concibió solo como objeto eléctrico.

Léclercq ha expuesto las claves del diseño de Ami: "Es disruptivo, no queríamos hacer un coche, queríamos algo enfocado a las bicis y motos. Es fácil, cómodo, disruptivo, eléctrico y por supuesto Citröen. Tiene aspecto simétrico y el motivo es que de esta manera hemos necesitado menos herramientas y menos piezas. El coche tiene un techo de cristal, y esto es un lujo teniendo en cuenta que es un coche barato, pero gracias a esta cristalera el coche tiene mayor visibilidad, desde el techo podemos ver los semáforos y mucha más información de la carretera."

Actualmente, Ami, solo existe en un color, y es el gris azulado que ven en la foto pero hay diversas opciones de personalización, otro factor al que han dado especial importancia en este nuevo lanzamiento. Dispone de varios kits de accesorios de diferentes colores (verde, blanco, naranja y negro) y en diferente estilos (Pop y Vives) para que cada uno escoja el que más se adapte a sus gustos.

El interior del coche es espacioso, teniendo en cuenta las dimensiones del vehículo y esto lo han logrado con una serie de trucos, como por ejemplo escalonando los coches del conductor y el copiloto. No tiene ni altavoces ni pantalla pero incluye un dispositivo que permite conectar el coche a nuestro móvil y así poder reproducir música.

Tal y como ha dejado claro el equipo de Citröen: "Este coche es la fusión entre tecnología y diseño. Es pequeño pero a la vez es grande. La forma sigue a la función. Destacará en el tráfico. Queríamos que fuera muy compacto pero con techo panorámico. Hemos incorporado las ventanas que tenían en otros coches. Un color moderno, gris azulado, ni masculino ni femenino. Se puede personalizar. Tiene un enfoque revolucionario que quiere llevar a la industria más allá, mejorar la vida de las personas."

En España estará disponible a partir del segundo semestre de este año 2020.