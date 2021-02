Cinco libros para recorrer España al margen de las guías turísticas

Hay infinidad de libros de viajes por España, Pero no tantos que te muestran aquellos lugares menos transitados, al margen de las rutas turísticas habituales. Hemos seleccionado cinco que te ayudan a mirar nuestro bello país con otros ojos.

Ya no es necesario viajar a otros países para contemplar bosques singulares, cañones sobrecogedores, formaciones geológicas que quitan el aliento, cascadas de ensueño, senderos sorprendentes, playas paradisíacas y enclaves irrepetibles.

Hay tantas maneras de viajar como viajeros existen en el mundo… Y para muchos la carretera es la mejor página en blanco para escribir sus aventuras. El tercer título de la colección Nómadas explora otra forma de viajar, la que se realiza en furgo o autocaravana, un transporte que permite trazar trayectos con absoluta libertad y disfrutar de los paisajes y los lugares más recónditos y auténticos.

Fernando García de Cortázar, con un enorme bagaje como historiador y viajero por España, acomete aquí su obra más ambiciosa: un viaje sentimental al corazón de la nación a la que ha dedicado todas sus energías y su decidido compromiso intelectual, un viaje también contra el olvido en horas de desaliento colectivo. A lo largo de más de 900 páginas el autor recorre la geografía de España en busca de lo más bello que ha dado la naturaleza y de lo más original que ha desarrollado el hombre en sus lento caminar por los siglos, en sus momentos de esplendor o desasosiego.

Incluye lugares de España para todo tipo de perfiles: un aficionado al arte, al paisaje, a los museos, a la gastronomía, a los lugares insólitos o misteriosos, a la historia, al exotismo, a las fiestas, a la arqueología... Este libro es, por lo tanto, una macedonia que nunca podrás comerte entera... porque te faltarán años.

Me compré una furgo camper adaptada como vivienda y me lancé a recorrer el interior de España. Durante ochenta días visité pueblos, castillos, parques naturales y yacimientos arqueológicos, hablé con la gente, investigué mil historias y me asomé a un mundo que me resultaba curiosamente familiar y, al mismo tiempo, completamente desconocido.