Cinco imprescindibles navideños para unas navidades diferentes

Llega le época en la que toca adornar la casa con un toque festivo, y qué mejor forma de hacerlo que reciclándonos y dejando lo típico a un lado para centrarnos en cosas diferentes. Y es que a año raro… navidades raras, y eso empieza por nuestra decoración navideña.

Por eso te proponemos 5 cosas con las que darle una vuelta de tuerca a tus navidades…

Cortinas de luces

¿Cansado de unas cortinas apagadas y sin vida? Pues tienes que saber que lo que más lo está petando este año son las cortinas de luces. Como estas de LECLSTAR, con las que puedes hacer de tu salón o de tu habitación un lugar navideño al máximo.

Y por el gasto no te preocupes, porque estas cortinas están hechas con luces LED y además tienen la opción de poner un temporizador… así que no hay excusas, este año toca iluminar el interior de nuestro hogar. Y esto, sinceramente, es un puntazo.

¿El belén de toda la vida? Prueba algo diferente

Sabemos que es tradición montar el belén todos los años, con figuras que año tras año van completando un nacimiento cada vez más y más grande. Pero también sabemos que puede resultar un poco cansino tener que montarlo solos….

Por eso te proponemos una opción diferente que le va a encantar a tus hijos y con el que hacer de la tradición del belén una cosa de familia… y es que este nacimiento de Fisher-Price es ideal para que tus hijos se vean envueltos en la tradición de montar el belén en familia. ¿Es hora de modernizarse no?

Es momento de beber… ¿Lo hacemos un poco más cool?

Es la época perfecta para sacar los mejores vinos que tenemos guardados. Nos juntamos alrededor de la mesa y brindamos porque este 2021 sea mejor que el 2020, aunque eso no cabe duda de que será así.

Pero… qué me dices si te digo que puedes hacer que tu botella de vino tenga todo el glamour del mundo. ¿Quieres saber como? Con estas fundas de botella de vino navideñas, con pelito incluido y todo. Sabemos que ahora que lo acabas de ver lo estás deseando…

Es momento de pedir deseos…

Quizás este año no ha sido uno de los mejores para nadie, pero no se puede perder la esperanza. Así que… ¿Por qué no pedimos un deseo de una forma diferente para el nuevo año que entra?

Para ello te proponemos que lo hagas de una de las formas más bellas, y no es otra que haciendo volar un farolillo al cielo junto con tu familia, amigos o tu pareja… Nosotros te proponemos estos de EUTOPICA que tienen como lema #PaFarolilloElMio. Nosotros lo haremos… y tu ¿te animas?

Si no se puede salir de fiesta… la montamos en casa

Es el momento de que le cojas la mano a tu madre, pongáis las mejores canciones y hagáis de vuestro salón una pista de baile digna de las mejores discotecas. Y es que aunque no podamos salir de fiesta eso no nos impide montarla en nuestra casa.

Por eso… qué mejor manera de hacerlo que con unas luces de discoteca led giratorias. O lo que es lo mismo, una auténtica bola de discoteca con muchos colores para hacer de nuestro salón la mejor pista de baile de todo el mundo. ¿Preparados para una buena sesión de baile con vuestra familia? Nosotros lo estamos deseando.