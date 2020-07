Marriott abre en Europa estos 5 hoteles para (dejar de) soñar con el verano

A medida que los viajeros europeos comienzan a disfrutar de vacaciones de verano de este 2020; los hoteles de Marriott International en la región comienzan a desvelar nuevas villas, habitaciones, restaurantes, sesiones de yoga y rutas. Algunas de las principales para este verano incluyen:

Francia

PASEO EN EL RENOVADO Le Méridien Nice

Le Méridien Nice reabre este verano con un nuevo diseño para presumir de estilo en el legendario Paseo de los Ingleses, absorbiendo la luz de la Costa Azul en las distintas estancias del hotel. A pocos minutos del aeropuerto de Niza, entre las calles de la antigua ciudad medieval y el mar, Le Meridien Niza es un hotel icónico de la Riviera Francesa, un punto de partida ideal para explorar la costa del sur de Francia. La mayoría de las 318 habitaciones y suites del Méridien Niza se asoman al Mediterráneo o al jardín Alberto I. El hotel alberga una azotea bella que cautiva a viajeros y vecinos de Niza por igual, con vistas a la Bahía des Anges. Bajo el sol de mediodía, entre dos tramos de piscina climatizada que miran al mar, los huéspedes pueden acomodarse en uno de los sofás en el bar, saborear un Spritz al atardecer, o disfrutar de una cena al aire libre en La Terrasse, un must en la gastronomía de Niza.

Para que los huéspedes puedan explorar la Riviera Francesa original fuera del circuito turístico habitual, el equipo del hotel ha creado un mapa descargable que cuenta con todos los imprescindibles de Niza: auténticos restaurantes locales, paisajes que quitan la respiración y arrasan en Instagram; dónde disfrutar la mejor socca (el famoso pan de Niza hecho con harina de guisante); helados artesanales con irresistibles sabores locales como melón o higo orgánico; así como ideas para talleres, como crear un perfume personalizado con Molinard, un perfumista artesano tradicional.

Lejos de las playas abarrotadas, la Costa Azul también cuenta con pequeños riachuelos o islas poco conocidas a las que únicamente se puede acceder por barco. El hotel Le Méridien Niza proporciona a sus huéspedes acceso al exclusivo yate de caoba Riva. Con 6 plazas, este barco vintage puede reservarse en recepción entre mayo y octubre. Saliendo del Puerto de Niza o Villefranche-sur-Mer, el yate Méridien Nice permite llegar a lugares inolvidables, como atracar en la playa Mala en el cabo d’Ail o en las transparentes aguas de la playa Passable en Saint-Jean-Cap-Ferrat. Los huéspedes podrán también navegar hacia las islas Lérins, cerca de Cannes y las desiertas bahías de Estérel, no lejos de Théoule-sur-Mer. La noche en Le Méridien Nice se puede reservar desde €252 por habitación, para 2 personas, incluyendo desayuno y tasas.

Italia

ST. REGIS ROME SE CONTAGIA DE LA FILOSOFÍA “SLOW TRAVEL”

St. Regis Rome ofrece a los huéspedes este verano la posibilidad de descubrir o redescubrir la Ciudad Eterna a pie. El trayecto guía a los huéspedes a través de los palazzos romanos y sus piazzas, calles escondidas y los lugares favoritos de los locales, saboreando un café, la comida, un helado y la cena durante esta ruta. Los viajeros tendrán la oportunidad de empaparse de la historia de Roma a su propio ritmo, en su propio espacio. Algunos de los tours que se ofrecen este Verano son:

R(h)OME – Diseñado en colaboración con Imago Artis Travel, este tour incluye el descubrimiento de Roma y sus singulares particularidades y anécdotas, incluyendo pequeños rituales locales como el del café. Aperitivos en terrazas y paseos por los yacimientos arqueológicos más importantes de Roma, incluyendo los Foros Imperiales, el Vaticano, el Coliseo o el Capitolio, por nombrar algunos de ellos. Estancia mínima de 3 noches para 2 personas a partir de 740€ por noche, en una habitación Imperial, incluyendo desayuno en la habitación, tour y transfers privados. El 10% de IVA no está incluido.

Genios italianos en Roma – Diseñado en colaboración con IF Unique Art Experiences, este tour es una ocasión especial para aquellos que quieren descubrir las obras maestras que los mayores artistas italianos han dejado en la Ciudad Eterna. Expertos en historia del arte cuentan su visión sobre Rafael, Bernini o Caravaggio. Estancia mínima de 3 noches para 2 personas a partir de 1.700€ por habitación por noche en Suite St. Regis, incluyendo desayuno en la habitación, tour y transfers privados. 10% de IVA no incluido.

ROOFTOP YOGA Y SOLARIUM EN GRITTI PALACE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, VENECIA

Datado en el año 1475, con vistas al Gran Canal en el corazón de Venecia, Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, cuentan con una de las vistas más espectaculares de la ciudad de los canales – desde la isla de San Giorgio Maggiore pasando Punta della Dogana y la Basílica de Santa Maria della Salute hasta el Peggy Guggenheim Collection. Este verano, el hotel ofrece a sus huéspedes la posibilidad de disfrutar de Venecia desde la privacidad de la azotea de la Suite Redentore:

Yoga al estilo Gritti

Inspira, expira- mientras te empapas de las vistas del increíble skyline de Venecia. El hotel ofrece sesiones de yoga por la mañana tres veces a la semana. Desestresa y descontractura el cuerpo, mente y alma mientras los colores y sonidos de ‘La Serenissima’ despiertan tus sentidos. Cada clase está seguida de un sano desayuno junto al canal en la terraza Gritti, creado para recuperar la energía. Las sesiones de yoga se realizan los martes y jueves de 7.30 a 8.30 de la mañana para un mínimo de 5 personas y un máximo de 10. El precio de las sesiones es de 50€ para huéspedes del hotel y 60€ para no residentes.

Solarium privado

Los visitantes de Venecia podrán disfrutar este verano de la privacidad y la tranquilidad de un solárium privado en la terraza Redentore, con impresionantes vistas del Gran Canal y la iglesia de Santa Maria della Salute. Descansa en la tumbonas, empápate de los rayos de sol y refréscate en la piscina. La terraza tiene también un ascensor privado. El alquiler diario de la terraza es de 2000€ para grupos de hasta 10 personas. La oferta está disponible los 7 días de la semana desde las 9.30 de la mañana a las 5.30 de la tarde. Se requiere reserva previa.

España

RITZ-CARLTON, ABAMA DESVELA UN NUEVO CONCEPTO DE CLUB VILLAS PARA 2020

Dando la bienvenida de nuevo a los huéspedes a partir del 24 de julio, The Ritz-Carlton, Abama, desvela el nuevo concepto semi privado “Villa Club”, un restaurante informal en la playa y un gran abanico de actividades al aire libre para el verano 2020. Ubicado en una parcela subtropical de 400 hectáreas frente al océano, The Ritz- Carlton, Abama ha desarrollado este nuevo concepto en el que cuando se hace el check in, sin contacto si lo prefieren, los huéspedes son dirigidos a una habitación con vistas al mar o al jardín o una suite en una villa de terracota independiente de dos plantas – cada una con su propia piscina para uso exclusivo por los residentes en la villa. Descansar mientras se disfruta de una amplia selección de bebidas, canapés, smoothies y zumos gratuitos es parte de la experiencia Villa Club. Hay varias opciones de alojamiento (sección solo adultos, suites con habitaciones individuales, etc), para que los huéspedes puedan disfrutar de una relajante escapada de la manera que prefieran.

Las villas familiares, denominadas Palmeras, en homenaje a las las 25.000 palmeras que rodeanel espacio, están convenientemente ubicadas junto a la zona de juegos exterior y muy cerca del Ritz Kids club más grande de Europa. Cada línea de villas cuenta con un equipo de embajadores que cuidan de las necesidades de los huéspedes. Todas las reservas de villas cuentan con desayuno a la carta en el espectacular restaurante-acantilado El Mirador, y acceso a El Mirador Club Lounge con con un aperitivo de cortesía diario al atardecer. Cada reserva incluye dos pases wellness para el Spa The Ritz- Carlton, y un detalle de bienvenida por parte del Director General, así como un regalo de despedida para mantener vivoslos recuerdos del Ritz-Carlton, Abama. Estancias en Villa Club desde 290€ más tasas por noche, para dos personas compartiendo una habitación Deluxe.

Alemania

VIVE BAUHAUS EN BERLÍN

Los viajeros interesados en la arquitectura están invitados a descubrir el recientemente renovado Marriott Berlín, con un diseño inspirado por el movimiento Bauhaus que se originó en la ciudad en los años 30. Los huéspedes que se alojen en el hotel, ubicado en la céntrica Potsdamer Platz, pueden disfrutar de una atmósfera elegante y acogedora en una interpretación moderna del estilo Bauhaus. La mezcla de tradición, modernidad y futuro típica del estilo Bauhaus se refleja en la elección de los materiales, telas y colores, así como en los detalles de alta tecnología disponibles en las habitaciones. Las habitaciones tienen vistas inigualables a los tejados de Berlín- desde la Puerta de Brandenburgo y la plaza Gendarmenmarkt a la Torre de Televisión.

La inspiración en el movimiento Bauhaus se puede encontrar en muchos puntos de Berlín. La ciudad celebró el centenario de la fundación de la famosa escuela de diseño en 2019. Aunque la Bauhaus solo existió 14 años antes de verse forzada a cerrar, hoy en día Berlín ofrece impresionantes ejemplos de diseños Bauhaus – como el Hufeisensiedlung, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o el Siemensstadt Settlement así como el Gropiusstadt en el suroeste de Berlín. En cooperación con el Archivo Bauhaus, los expertos de arte y cultura de Berlín en culturepartner art:berlin ofrecen tours temáticos guiados en la ciudad. Gracias a la colaboración con cpb culturepartner art:berlin, los huéspedes del hotel Marriott Berlín tienen la exclusiva oportunidad de conseguir tickets 2x1 para los tours Bauhaus a través del concierge del hotel y descubrir los puntos clave del Berlín de la Bauhaus a pie.

El Hotel Marriott Berlín ofrece un paquete especial Bauhaus para conmemorar este rediseño del hotel. Los huéspedes podrán disfrutar de dos estancias de una noche en una de las redecoradas habitaciones dobles, incluyendo desayuno, una cena Bauhaus para dos en el restaurante Midtown Grill, un inspirador paquete de información sobre la Bauhaus en Berlín, así como un regalo de bienvenida en la habitación.

REINO UNIDO

DIVERSIÓN FAMILIAR EN EL London Marriott Hotel County Hall

Para ayudar a toda la familia a recuperarse de meses de escuela en casa, los padres pueden premiar a sus hijos con unas vacaciones de verano inolvidables- descubriendo Londres en el London Marriott Hotel County Hall a orilla del río, con el paquete Very Important Kids (VIK), a partir de £240 por noche. Los niños de cada familia recibirán:

Sus propias mini slippers, albornoz y amenities de baño para niños. Osito de peluche County Hall por cada pequeño huésped. Despierta y desayuna en familia- room service o en el restaurante. Un baño en la piscina del hotel.

La ubicación a la orilla del río tiene el London Eye y el Sea Life Aquarium* a un tiro de pierdra, los artistas callejeros del South Bank o el London Dungeon. Al otro lado del puente están las Casas del Parlamento, Trafalgar Square, Covent Garden y Buckingham Palace a tan solo un paseo de distancia. Después de un completo día de visitas, la familia puede disfrutar de la cena juntos en Gillray’s Steakhouse, a orillas del río – con un muy necesario cóctel para mamá y papá antes de cenar en The Library Bar.