Cinco consejos básicos para sobrevivir en el aeropuerto de cualquier país esta Navidad

Ha llegado la Navidad y muchos están preparando las maletas para disfrutar de estas fechas en un lugar exótico. Es un buen momento para viajar a otro país y conocer cómo festejan, sin embargo, aunque allá dónde vayas es probable que te puedas defender con el inglés, no en todos los países se habla este idioma de forma fluida y es recomendable prepararse para que no tengas problemas a tu llegada.

Aventurarse a un lugar donde no se habla el idioma, puede ser una experiencia frustrante, iniciando por los aeropuertos con miles de señalizaciones, anuncios por los altavoces y gente conversando en distintas lenguas. Por ello, te damos 6 consejos útiles para sobrevivir a cualquiera, en cualquier país.

1. Empieza a aprender el idioma de tu destino navideño.

Cualquier viaje es una buena excusa para aprender un poco del idioma local. Además, según un estudio realizado por la City University of New York (CUNY), 15 horas de estudio equivalen a un semestre universitario, así que no pierdas el tiempo, empieza ya, y aprovecha al máximo tu viaje.

2. Llegar con tiempo de sobra al aeropuerto.

Esta es una medida que te ahorrará mucho estrés y dolores de cabeza durante tu viaje, sobre todo si te encuentras en una desventaja lingüística, este tiempo te brindará los elementos para poder preguntar con calma y de forma estructurada, entender las indicaciones necesarias, encontrar una red de Wifi y medir tus tiempos.

3. Ten cuidado con el visado.

Cada país tiene sus propias reglas en este sentido, en muchos casos se puede solicitar telemáticamente pero en otros no y hay que hacerlo de forma presencial a través de la embajada o consulado. Es importante tener claro qué documento hay que imprimir y mostrar en el país para no tener problemas a la llegada.

4. Aprender palabras y frases básicas.

Incluso si no hablas ni un poco del idioma local, aprender a decir al menos "hola" ayudará a que seas un poco más simpático con el personal del aeropuerto y aparentes estar adaptado. También será muy útil llevar un listado de palabras clásicas como "llegadas", "equipaje" o "control de pasaportes", en el idioma local. Tampoco estaría de más aprender otras frases de supervivencia básicas importantes, tales como: "por favor" y "gracias", "lo siento", "¿dónde está el baño", "¿hablas inglés?" y “¡feliz Navidad!”. Esta es una forma de prepararse para algunas de las interacciones a las que invariablemente te enfrentas cuando solicitas ayuda o instrucciones.

5. Buscar símbolos universales.

Los aeropuertos han sido diseñados tomando en cuenta las necesidades del viajero extranjero. Es por eso que la mayoría de los letreros están escritos en más de un idioma, generalmente el inglés, con imágenes que son fáciles de entender.

Es cierto que estos tips pueden resultar muy básicos. Sin embargo, cuando nos encontramos bajo mucho estrés es posible que nos bloqueemos, y hasta se puede llegar a perder un vuelo. La experiencia comienza desde la llegada al aeropuerto de la ciudad de origen, y a partir de ahí, la idea es ir acumulando recuerdos, todos ellos llenos de aprendizaje.