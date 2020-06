Cinco accesorios playeros imprescindibles para este verano

Se acerca el verano y con el nuestras ganas de darnos un chapuzón, y es que ya nos da igual playa, río o piscina, lo que queremos es aliviar el calor que en verano, y sobre todo en España, puede llegar a puntos insoportables.

Es por eso que sabemos que, cuando podamos movernos libremente por España, habrá muchas personas que decidan irse de viaje a las costas españolas y empaparse de sus aguas cristalinas y sus arenas de escándalo plagadas de banderas azules. Y… ¿por qué no? También de las piscinas que pueden tener algunos apartamentos costeros.

Pero ir a la playa puede convertirse en una verdadera pesadilla si no somos conscientes de todo lo que necesitamos. Nosotros te recordamos cuales son los 5 accesorios u objetos que debemos llevar a la playa o la piscina para pasar un día de lujo.

Toalla

Es uno de los accesorios principales si no queremos llenarnos de arena en la playa, también es imprescindible en la piscina por el mismo motivo, pero en esta ocasión para resguardarnos del suelo.

Y… claro que no, ese no es su principal uso. Su principal uso es poder secarnos después de un baño de lo más refrescante. Entonces… ¿por qué no comprarse una toalla un poco diferente? Nosotros te recomendamos esta toalla sandía circular, así puedes ser más original…

Crema solar

No queremos ni gafas marcadas en la cara, sin parecer gambas andantes… por eso es necesario, como lo que más, la crema solar. Un básico e imprescindible si vamos a estar expuestos al sol por un periodo de tiempo prolongado.

Y es que cuidarnos la piel es vital cuando vamos a la playa o la piscina. Para nosotros, la mejor es la Nivea Sun para los adultos. En cambio para los niños, más juguetones y en más movimientos nosotros preferimos la Nivea Sun Kids, con la máxima protección y recubrimiento.

Sombrilla

Hay amantes de la playa que no pueden soportar el abrasador calor del sol por un largo periodo de tiempo. Para ellos, aparte de la crema solar es recomendable ir acompañados de nuestro fiel amigo la sombrilla.

Y es que es una de las cosas que se nos vienen a la mente cuando pensamos en el imaginario colectivo de una playa (llena de sombrillas). A nosotros nos encanta esta sombrilla estilo “marinero”… así siempre sabras donde está tu sitio en la playa.

Bolsos playeros

La moda también llega a las playas y… ¿por qué no darse un capricho? Nosotros somos fans de los bolsos de playa, en los que cabe de todo y que además son fáciles de llevar y nada incómodos. Como este de Mooklin, que gracias a sus estampados harán de nosotros los más ‘chic’ de la playa.

Colchoneta, un imprescindible

Nos encantan las colchonetas, y cuanto más grandes y coloridas mejor. El año pasado se pusieron de moda los flamencos gigantes que inundaban las redes sociales en los planes de playa o piscina.

Nosotros este año queremos apostar por uno parecido pero mucho más curioso, hablamos de la colchoneta de pavo real, que nos hará con sus colores brillantes hacernos el rey o reina de la piscina.

Nosotros ya tenemos todo lo necesario para pasar un día de 10 en la playa o la piscina… ¿y tú?