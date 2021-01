China presenta un "tren bala" que alcanza... ¡620 kilómetros por hora!

China ha presentado de forma oficial, en la ciudad de Chengdu, el prototipo de su nuevo tren de alta velocidad que tiene como objetivo principal conseguir ser el más veloz de todos. No va por mal camino si estas son sus intenciones, pues el tren alcanza una velocidad récord de 620 kilómetros por hora y lo consigue utilizando superconductores de alta temperatura, esto además de darle mayor velocidad también le otorga una mayor carga energética. Parece que el tren flota a lo largo de las vías.

Hasta ahora, la línea de trenes maglev son los más rapidos que operan en China, con una velocidad máxima de 431 kilómetros por hora, que después de conocer el "tren bala" parecen pocos.

El prototipo presentado tiene sólo 21 metros de largo, y para poder demostrar como sería el funcionamiento de este tren se construyeron 165 metros de vías. Pero lo que no podemos olvidar, es que no deja de ser un prototipo, y según informa South China Morning Post los ingenieros han advertido que el tren aun no está preparado para transportar pasajeros, ya que son necesarias numerosas vías de tren que sean compatibles con este nuevo mecanismo, y el coste de estas es muy elevado.

Desde la Universidad Southwest Jiaotong, encargados de trabajar en el prototipo, han indicado que se han invertido en total hasta nueve millones de euros con el finde confeccionar el tren, pero aun se debe probar la tecnología de superconductor de alta temperatura, así que señalan que es posible que tengamos que esperar varios años para poder ver el tren actuar, pues la seguridad es lo primero y es pertinente realizar numerosas pruebas que aseguren la funcionalidad de esta nueva tecnología. En todo caso, China, no deja de enorgullecerse por tener la red de trenes de alta velocidad más grande del planeta, con más de 37 mil kilómetros.