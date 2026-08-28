El Check-In de VIAJAR: 8 planes imprescindibles para hacer del 28 de agosto al 10 de septiembre

El destino: Finlandia

Esta temporada tenemos una excusa más para ir (o volver) a Finlandia. Y es que, el país más feliz del mundo suma un nuevo Patrimonio de la Humanidad a su lista (y ya van ocho). Lo curioso es que no se trata de un único edifico o parque natural, sino que por primera vez ha sido toda una colección de arquitectura la que pasa a formar parte de la lista. Se trata de Aalto Works, o lo que es lo mismo, una colección de 13 espacios creados por los hermanos Alvar, Aino y Elissa Aalto. A pesar de haber sido diseñados hace más de un siglo de vida, se trata de una de las contribuciones más influyentes del diseño del siglo XX, que todavía hoy sigue inspirando a artistas, diseñadores y arquitectos de todo el mundo gracias a obras concebidas para mejorar la vida cotidiana a través de la luz natural, la conexión con el entorno y el bienestar de las personas. Larga vida al diseño.

El país más feliz del mundo es también el que tiene el mejor diseño / Paimio Sanatorium Visit Filnand

La escapada: La Bureba, Burgos

El otoño parece que está a la vuelta de la esquina, pero para quienes nos resistimos a que termine el verano, tenemos una última escapada estival que, casi sin querer, combina lo mejor de las dos estaciones: un clima benévolo y tonalidades otoñales. Y la hemos encontrado en Burgos, en la comarca de la Bureba, una región de horizontes amplios, campos abiertos y pueblos con historia que cada año se tiñe de un intenso color amarillo con la floración del girasol, algo que sucede con total plenitud cada mes de agosto pero que continúa durante el mes de septiembre. Briviesca, la capital de la comarca y bautizada por Azorín como "el corazón de Burgos", es uno de los mejores lugares para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza antes de que el verano llegue a su fin.

Briviesca, la capital de los girasoles / Turismo de Burgos

El trayecto: Jordan Trail

Hay muchas maneras de acercarse hasta Jordania y contemplar la inmensidad de este país de desiertos, ciudades milenarias y paisajes extraordinarios, dicho en el sentido más amplio del término. Y hacerlo caminando puede que sea una de las experiencias más completas y evocadoras. Puede parecer una proeza heróica, pero la realidad es que solo se necesitan ocho etapas para recorrer el país entero: es el Jordan Trail, una ruta de senderismo de larga distancia que atraviesa el país de norte a sur. Con más de 675 kilómetros de recorrido, la ruta conecta Um Qais, en el norte, con Áqaba, en el sur, a través de un itinerario que puede completarse en aproximadamente 35 días de caminata y que atraviesa 75 pueblos y localidades. Como el Camino de Santiago, pero con un paisaje diferente: desde las verdes colinas y los bosques de robles del norte hasta los wadis y acantilados que dominan el valle del Rift, la roca rosada de Petra, las montañas y arenas de Wadi Rum y, finalmente, las aguas cristalinas del mar Rojo. ¿Quién se anima?

El Camino de Santiago jordano / Visit Jordan

El hotel: Sabàtic Autograph Formentera

Formentera está de estreno: lo más nuevo de Marriott acaba de abrir sus puertas en la privilegiada isla balear, el primer cinco estrellas de la cadena en la isla que llega ondeando la bandera del bienestar. Es Sabàtic Formentera Autograph Collection, que ha abierto sus puertas frente al mar con solo 34 estancias de inspiración mediterránea y diseño contemporáneo basado en texturas naturales y tonos relajantes, donde predominan los colores cálidos y el blanco, otorgando una sensación de confort a su interior. Un restaurante que es historia viva de la gastronomía de la isla, una piscina en el rootfop, área wellness y una interesante Guest Experiencie completan la oferta de esta nueva apertura. Justo lo que necesitamos con septiembre a la vuelta de la esquina.

Lo nuevo de Marriott en Formentera / Sabàtic Formentera Autograph Collection

El restaurante : EMI

Consolidado como uno de los restaurantes de referencia de la alta cocina española, EMI acaba de celebrar su primer año de vida en Madrid. Y es que hace apenas doce meses que este templo de la alta gastronomía abrió sus puertas en la capital, tiempo más que suficiente para lograr una Estrella Michelin y un Sol Repsol, ser distinguido por La Liste como Mejor Nueva Apertura Internacional y formar parte de algunas de las selecciones gastronómicas más relevantes del panorama nacional e internacional. ¿Más? También ha sido reconocido por la Guía Michelin por contar con una de las mejores cartas de vino de Madrid elaborada a partir de las más de 1300 referencias de vino de su bodega. Si todavía no lo conoces, apúntalo en tu lista de favoritos para septiembre.

Ya estás tardando en ir / EMI

El plan: Jardín de las Delicias

Además de la bajada de las temperaturas, hay otro indicativo todavía más importante que marca, como ningún otro, el fin del verano. Y es la ausencia casi total de festivales de música. Pero antes de decirles adiós hasta el próximo año, todavía queda una cita más: el Jardín de las Delicias. El festival regresa con una nueva edición de tres jornadas (dos días seguidos en Madrid, y uno más en Sevilla, ciudad en la que se estrena por primera vez) en las que actuarán artistas como Siloé, Sebastián Yatra, Sexy Zebras, Dani Martín o Viva Suecia. De hecho, los de Murcia serán los encargados de cerrar el festival en Madrid el próximo 19 de septiembre. Y no se me ocurre mejor banda para despedir el verano hasta 2027.

El capricho gastro: Ramen de Komainu

Sabemos que muchos andan todavía sacudiéndose la arena de los pies, pero otros están ya en modo manga larga (qué le vamos a hacer, somos un país de extremos). Para los segundos, tenemos una recomendación de lo más apetecible: el ramen de Komainu, ese templo de Madrid consagrado a una de las elaboraciones japonesas con más tradición que, a pesar de ser un plato caliente, en Japón se consume durante todo el año, incluso en los días más calurosos de verano (de hecho, el día internacional del ramen fue el pasado 25 de agosto). Presumen de hacer un ramen de verdad, casero, con noodles elaborados de manera artesanal y con auténtico kansui japonés (un caldo indispensable para la elaboración de estos fideos) y sin aditivos; o lo que es lo mismo: sin glutamato sódico. Umami en estado puro para ir pensando ya en el otoño.

El templo del ramen en Madrid / Komainu

No te olvides de… : accesorios imprescindibles

Viajar mejor está en los pequeños detalles. Porque, de qué sirve llevar una buena maleta si te has olvidado de meter dentro un paraguas (por si llueve), una mochila plegable (por si te vas de excursión) o una cinta para equipaje (por si te has pasado con las compras y la traes a punto de reventar). Son los eternos 'por si acaso' en los que no todo el mundo piensa, menos mal que Samsonite sí, y cuenta con un interesante catálogo de accesorios de viaje para que la experiencia sea lo más placentera posible. No te olvides de ninguno.