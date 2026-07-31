El Check-In de VIAJAR: 8 planes imprescindibles para hacer del 31 de julio al 13 de agosto

El destino: Gozo

Frente al color arena, la dureza de la piedra y el carácter defensivo que aportan las murallas de La Valetta, una ciudad levantada en el Mediterráneo entre bastiones y fortalezas (tiene tres conjuntos declarados Patrimonio de la Humanidad), la isla de Gozo ofrece una imagen completamente distinta del archipiélago de Malta. El paisaje se despliega en colinas suaves, caminos rurales y una sensación de tiempo detenido que define el carácter de su gente. Es la segunda isla más grande del archipiélago maltés y son muchos los indicios que apuntan a que pudo ser la Isla de Ogigia, uno de los escenarios más enigmáticos y sugerentes de la mitología griega e inmortalizada principalmente en La Odisea de Homero. No es de extrañar que Christofer Nolan haya rodado parte de su nueva película en la isla. Si a todos esos ingredientes le sumanos que durante este 2026 Gozo ostenta el título de Región Europea de la Gastronomía, gracias a un rico patrionio culinario con el que se mantiene viva una de las culturas gastronómicas más singulares del Mediterráneo, viajar para descubrirla es una gran opción para este verano.

La isla de Gozo. / Andrea Galera

La escapada: Matarraña

La primera quincena de agosto viene marcada por un fenómeno astronómico del que no vamos a poder escapar: el eclipse de sol del día 12. Y por si eres de los que aún no sabe desde dónde va a contemplaro, tenemos un lugar de interior que es ideal. No solo porque está dentro de la franja de totalidad (es decir, esa zona de la geografía de España que quedará completamente cubierta por la oscuridad durante los minutos del eclipse) sino porque reúne las condiciones más favorables para que la experiencia sea memorable: un ambiente tranquilo, territorio ligeramente elevado, un paisaje de ensueño y una climatología favorable con una baja previsión de nubosidad. Si a eso le sumas que se trata de un territorio montañoso que esconde algunos de los pueblos más bonitos de España, mucho encanto medieval y a solo unos kilómetros del Mediterráneo, ¿qué más se puede pedir? Es la comarca de Matarraña, popularmente apodada como la 'Toscana española', aunque este es un lugar que no necesita comparaciones para brillar con luz propia.

Un lugar ideal para ver el eclipse / Istock / Javier Castro

El trayecto: Friuli Venezia Giulia en bici

El norte de Italia sigue siendo un misterio para quienes no hayan puesto nunca un pie en Friuli-Venecia Giulia, esa región situada por encima de Venecia, a los pies de Los Dolomitas que hay bajo los Alpes austríacos, en la frontera con Eslovenia y con salida al mar Adriático. Si agitamos todos estos ingredientes en una coctelera, el resultado es un destino entre el mar y la montaña que en verano despliega todos sus encantos con una amplia variedad de experiencias para disfrutar del paisaje alpino al aire libre. La apertura de una nueva ruta sobre dos ruedas, Ravascletto-Zoncolan Bike Arena, es posiblemente la mejor noticia para los amantes de la bicicleta de montaña que estén dispuestos a explorar nuevos territorios.

El hotel: Four Seasons Resort Mallorca at Formentor

No es solo un hotel. El histórico enclave de Formentor situado en el interior de Mallorca entre pinares centenarios, aguas cristalinas y la Serra de Tramuntana (declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO), siempre ha atraído a escritores, artistas, miembros de la realeza y viajeros fascinados por uno de los paisajes más espectaculares del Mediterráneo. Hoy es un destino donde la naturaleza, la gastronomía, el bienestar y la cultura se funden en una misma experiencia y Four Seasons Resort Mallorca at Formentor es el hotel que da continuidad a ese legado con una propuesta que trasciende el alojamiento en uno de los destinos más completos del Mediterráneo. Pero, como sucede con los grandes hoteles, contado pierde. Viajar para conocerlo, y comérselo, es una de esas cosas que hay que hacer, al menos, una vez en la vida.

No es un hotel, es un destino. / Four Seasons Resort Mallorca at Formentor

El restaurante: Lobito de Mar Ibiza

Si lo piensas, resulta increíble que ninguno de los restaurantes del icónico chef Dani García estuviera, literal, a la orilla del mar. Nacido en Marbella y con locales por medio mundo en los que ondea la bandera de la cocina mediterránea, acaba de estrenar un restaurante que se puede disfrutar con los pies en la arena. Y no es otro que su nuevo Lobito de Mar, precisamente el concepto que nació inspirado en los chiringuitos del sur, una enseña que curiosamente hasta ahora siempre había permanecido lejos de la orilla. El lugar elegido es un rincón privilegiado del Mediterráneo, junto a The Unexpected Ibiza Hotel, en la isla de Ibiza, a un paso de la arena, tumbonas frente al agua y con la sobremesa midiéndose por la altura del sol. Posiblemente el mejor lugar para disfrutar de su cocina desenfadada (producto de mar, arroces, frituras, pescados de lonja) con guiños a la isla. Y ya estaría.

Los arroces de Dani García en Ibiza. / Dani García

El plan: Festival Cap Rocat

Los primeros días de agosto, una antigua fortaleza situada en la zona más privada de la bahía de Palma, en Mallorca, se convierte en el escenario de la que posiblemente es una de las propuestas más especiales de las Islas Baleares: el Festival Cap Rocat. Y no solo porque tenga lugar en las instalaciones de hotel Cap Rocat, un edificio del siglo XIX rehabilitado y absolutamente mimetizado con el paisaje del Área Natural Protegida donde se encuentra, que por supuesto también. El festival es una de las citas ineludibles del verano musical lírico europeo gracias una programación de primer nivel, con grandes artistas internacionales de la música clásica y la lírica que este año regresa con su sexta edición bajo la dirección artística del prestigioso Ilias Tzempetonidis y con la colaboración del hotel. Escuchar ópera en un lugar así es toda una experiencia.

El capricho gastro: pollo frito

El pollo frito es uno de los bocados más universales, populares y disfrutables. Eso es así. Y hay un lugar en Madrid que les rinde homenaje de la mejor manera posible: Pollos del Sur, un puesto en el Mercado de Prosperidad liderado por el equipo de Insurgente (uno de los restaurantes más apetecibles del momento). Con un nombre así, se intuye que su concepto de pollo frito se aleja de lo convencional: producto bien hecho, con equilibrio de sabores y una personalidad propia. Lo diré de otro modo: marinados secretos y salsas especiales inspiradas en sabores latinos para tenders y alitas con un rebozado tan crujiente que asusta.

Mucho más que pollo frito / Pollos del Sur

No te olvides de...: la maleta ideal

Viajar (casi siempre) es sinónimo de tener que renunciar a determinadas prendas y accesorios por aquello de no sobrepasar el peso máximo de la maleta y, de paso, evitar posibles sobrecostes por incumplimiento de normativas (lo que me recuerda que es imprescindible revisar la normativa concreta de cada aerolínea). Dicho esto, hemos localizado una maleta con aspecto de baúl y una capacidad tan amplia que es casi como llevarse de viaje el armario, pero en versión portátil y con ruedas. No es magia, es el formato 'trunk', un diseño de maleta vertical que maximiza el espacio interior, colocando la ropa por niveles y facilitando el acceso a cada prenda sin necesidad de tener que deshacer toda la maleta. Si este verano tienes previsto hacer un viaje largo, o un itinerario con varios destinos sin pasar por casa para cambiar de maleta, esta opción puede ser una gran aliada. Es el Lost in Berlin Trunk de Lipault Paris.