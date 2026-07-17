El Check-In de VIAJAR: 8 planes imprescindibles para hacer del 17 al 30 de julio

El destino: Perú

Quizá sea el idioma, los lazos históricos o la percepción de cercanía cultural. Sea como sea, Latinoamérica cada vez ocupa un lugar más destacado entre las preferencias de viajes de los españoles y hay un destino que tiene en España su principal mercado emisor europeo: Perú. Si a eso le sumanos que el país está haciendo verdaderos esfuerzos en la recuperación de su turismo, consiguiendo reducir la masificación de lugares como Machu Picchu (si lo comparamos con los datos previos a la pandemia), no hay duda de que será un destino clave en próximos años. Analistas como la fundadora de Passporter, Andrea Cayón, lo vieron venir hace años, anticipándose a la tendencia y añadiendo el destino a su plataforma, desde la que animan a los viajeros a descubrir su patrimonio cultural excepcional, su enorme diversidad, su gastronomía de referencia mundial… ¿qué más?

Próximo destino: Perú. / Istock

La escapada: Sierra del Segura, Jaén

Si estos días te estás debatiendo entre el mar y la montaña, y de repente piensas que la sierra puede ser el mejor refugio para combatir el calor, tenemos un destino ideal para una escapada de dos o tres días a un lugar remoto del que seguro no querrás salir (al menos hasta que bajen las temperaturas): la Sierra del Segura, ese enclave situado en el sureste de España, entre Jaén y Albacete mayoritariamente (a excepción de un pequeño mordisco entre Granada y Murcia). Es el escondite de pueblos tan bonitos como Santiago-Pontones o parajes como los Campos de Hernán Perea, situados en el corazón de la sierra y dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, refugio de pastores, zona histórica de trashumancia y cuna de una de las canres más exquisitas de España: el cordero. Viajar hasta allí es "descubrir un territorio muy singular que está reviviendo una segunda edad de oro gracias a las personas jóvenes que están reinventando la ganadería extensiva en la actualidad", tal y como apuntan desde Interovic, Interprofesional de la carne de cordero, lechal y cabrito que está poniendo en valor algunos de los secretos mejor guardados del campo español.

El trayecto: Iberojet, nueva ruta a El Salvador

Es uno de los países más desconocidos de Centroamérica y, si nadie lo remedia, el próximo destino en colocarse en el centro de todas las miradas. El Salvador es como ese diamante en bruto recién descubierto, a pesar de que cuenta con una historia milenaria, que sin darnos cuenta se está posicionando con una oferta turística cada vez más diversa y competitiva. Sus playas, volcanes, pueblos con identidad, riqueza cultural, gastronomía, turismo de naturaleza y su creciente reconocimiento internacional ofrecen una propuesta de valor diferenciada para este mercado. Y por suerte para España, ahora está más cerca que nunca: a la vuelta del verano, Iberojet estrenará una nueva ruta directa, conectando Madrid y Barcelona con el aeropuerto de El Salvador.

Entre volcanes y el Caribe / Istock

El hotel: A Royal Hideaway Hotel Canfranc

El 18 de julio de 1928 se inauguraba un lugar que pasaría a la historia como uno de los complejos ferroviarios más importantes de la historia de los trenes de España: la mítica estación de Canfranc, en Huesca. Sus vías unían España con Francia en una época en la que viajar en tren representaba modernidad, elegancia y descubrimiento. Con su estética decimonónica, inspirada en las grandes terminales francesas, no tardó mucho tiempo en convertirse en todo un referente de la arquitectura ferroviaria europea, que le llevó a ser escenario protagonista de algunos de los episodios más relevantes del siglo XX, incluida una trama de espías nazis en el contexto de l II Guerra Mundial.

Canfranc, la estación de tren más bonita de España que llegó a ser una de las más grandes de toda Europa / Istock / Carlos Soler

Sin embargo, un accidente en 1970 acabó con su hegemonía: la estación cerró para siempre, rompiendo ese lazo de unión fronterizo de la península e iniciando una etapa de declive. Hasta que en 2023 volvía a la vida, reconvertida en a Royal Hideaway Hotel Canfranc, uno de los hoteles más singulares de España de la mano del grupo hotelerlo Barceló, quién ha conservando todo el ADN de la estación, declarada Bien de Interés Cultural, y conservando prácticamente intactos los elementos originales de la fachada y parte del interior. Para conmemorar estos 98 años de historia, el hotel recreará el banquete servido durante la inauguración oficial de la estación, reinterpretando aquel histórico menú desde una mirada contemporánea. ¡Felicidades!

El restaurante : Llama Inn en The Madrid Edition

Llama Inn, consolidado como uno de los espacios destacados de la cocina peruana contemporánea en Madrid desde su restaurante en el barrio de Justicia, cierra sus puertas para abrir otras en el mismo cielo de la capital. Y no es solo una forma de hablar, porque el proyecto liderado por Luis Cornejo cambia de ubicación (solo por un día), llevándose una versión reducida de su carta y confirmado el dicho de que 'menos es más'. Con solo cuatro platos y dos cócteles, Llama In se plantará en el rooftop del hotel The Madrid Edition, con motivo de los 'Sunday Rooftop Brunch' que organiza cada último domingo de mes en la terraza del restaurante Oroya, otro peuano son nombre propio en Madrid.

Rooftop de Oroya, en el hotel The Madrid Edition / The Madrid Edition

Pura identidad gastronómica resumida en una ostra con vinagreta de rocoto y tomate; anticucho de col con saikyo miso dressing y quinoa furikake; anticucho de presa char siu con ajíes encurtidos; y el ya icónico ceviche de vieira con yuzukoshō, pitahaya y crispy nori, uno de los platos más reconocibles de Llama Inn desde sus inicios. Para beber, Rocoto Blody Mary y Llama del Rey, dos elaboraciones que trasladan el universo líquido del restaurante a este encuentro y ponen en valor el papel que la coctelería desempeña dentro de la experiencia gastronómica del restaurante. Será el 26 de julio.

El plan: Le Labo on wheels llega a Ibiza

Una cala idílica a orillas del Mediterráneo, en un rincón mágico de Ibiza donde cada día el sol regala un atardecer de película que siempre (pero siempre) es mejor que el anterior. Hasta allí es donde tenemos que ir este verano para disfrutar del paraíso y, de paso, conocer el proyecto itinerante Le Labo on Wheels, una iniciativa con la que la marca de alta perfumería de autor está llevando su universo de aromas tan únicos en formato boutique sobre ruedas por diferentes rincones del mundo. Algo así como un 'cosmetic truck' con una cuidada selección de creaciones, escogida para despertar los sentidos, que del 24 de julio hasta el 16 de agosto estará aparcado en la arena de cala Molí, justo ahí donde se encuentra el icónico restaurante El Silencio (el favorito del famoseo y las celebrities del momento). La excusa perfecta para hacer una escapada a Ibiza este verano.

El capricho gastro: Pack Mundial Cepa 21

Si eres de esos a los que la Final del Mundial les ha pillado por sorpresa y no tienen todavía plan para ver el partido del domingo entre la selección de España y Argentina, apunta: un pack gourmet de edición limitada que incluye una botella de vino Cepa 21, la bodega de la Ribera del Duero liderada por José Moro, y una selección de apertivoc son el sello de La Chinata, firma extremeña de AOVE. Vino, patatas fritas, patés, quesos, frutos secos... para acompañar el partido decisivo que dirá quién es el flamante campeón del Mundial de Fútbol 2026. ¿Será España? ¡Vamoooooooosssss!

Cepa 21 y La Chinata, juntos en la Final del Mundial / Cepa 21 y La Chinata

No te olvides de… : contratar un seguro de viaje

No suele ser obligatorio contratar un seguro antes de emprender un viaje, pero la realidad es que hay destinos en los que sí se exige una cobertura muy específica, sobre todo cuando la idea del viaje es practicar determinados deportes de aventura: el riesgo de búsqueda y salvamento que pueden implicar ante un posible accidente debe estar cubierto. Y aunque en el mercado existen diferentes seguros, no todos cubren lo mismo. El IATI Mochilero, por ejemplo, sí incluye el llamado 'mal de altura' (algo casi inevitable en destinos en los que asciendes grandes altitudes rápidamente) y que la mayoría de seguros estándar excluyen. Su ventaja es más que competitiva, porque ofrece cobertura flexible, pensada para viajeros independientes y activos que improvisan sobre la marcha. ¿Eres uno de ellos? Pues toma nota, porque para todos aquellos lectores de VIAJAR que este verano vayan a salir de su zona de confort, contamos con un 10% de descuento en exclusiva.