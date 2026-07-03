El Check-In de VIAJAR: 8 planes imprescindibles para hacer del 3 al 16 de julio

El destino: Puerto Rico

Este 2026 pasará a la historia como el verano del Eclipse de Sol, al menos en España. Pero si hubiera que elegir un destino para contemplar estrellas al otro lado del Atlántico sería Puerto Rico, además de un paraíso, un auténtico santuario para el astroturismo. Coincidiendo con la llegada de la luna nueva (prevista para la noche del 14 de julio), los cielos de la isla se convertirán en un lienzo de oscuridad privilegiada, ideales para contemplar la Vía Láctea. Pero lo curioso que es Puerto Rico es, además, uno de los mejores destinos del mundo para contemplar otro fenómeno mágico que hace que el agua del mar brille como si tuviera luz propia; o mejor dicho, como si tuviera una luz que parece haber sido encendida directamente por las estrellas.

No es magia, es bioluminiscencia. / Istock / GERGO RUGLI

Es el fenómeno de la bioluminiscencia, que enciende literalmente el agua del mar entre tres y cinco días antes y después de esa luna nueva, precisamente por ser las noches que presumen de más oscuridad. Esos días se crea un efecto realmente mágico, cuando las estrellas de la bóveda celeste se unen al aura del mar, repleto de diminutos puntos brillantes. Dos de los mejores sitios para contemplarlo son Mosquito Bay, en la isla de Vieques, o Cabo Rojo, posiblemente el secrteto mejor guardado de Puerto Rico. En ambas zonas se crea una conexión entre naturaleza y sentidos que genera una experiencia única de esas que hay que contemplar, al menos, una vez en la vida.

La escapada: Astorga

Este mes de julio, la ciudad leonesa de Astorga vuelve a convertirse en la legendaria Asturica Augusta. O lo que es lo mismo: viaja siglos atrás en el tiempo, transformando sus calles y comercios en lo que fue la ciudad durante el imperio romano. Se trata de una de las recreaciones históricas más impactentes de España, y la de este año, además, es especial: se cumple el 40 aniversario de la primera vez que Astorga revivió este momento glorioso de su pasado histórico. Es la fiesta de Astures y Romanos, que regresa con cuatro jornadas (del 23 al 26 de julio) repletas de historia que se vivirá a pie de calle, campamentos históricos, desfiles, exposiciones de indumentaria, mercados temáticos y recreaciones que volverán a enfrentar nuevamente a astures y romanos en las calles de la ciudad.

El trayecto: rumbo a Turín

Capital histórica, de arquitectura elegante, rica gastronomía y un turismo mucho menos masivo que otras ciudades italianas. Se puede decir que Turín lo tiene todo para convertirse en la próxima escapada urbana. Situada a los pies de los Alpes en el norte de Italia, es conocida por su elegancia y su vibrante escena cultural, cuna del cine italiano y referente de tradiciones culinarias como el chocolate y la cultura del aperitivo, Turín se posiciona cada vez más como un destino atractivo para los viajeros que buscan una experiencia italiana auténtica más allá de los destinos habituales. Saber que una aerolínea de bajo coste estrena nuevas rutas desde cinco ciudades de España (Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga y Bilbao) con billetes por menos de 25 euros es muy buena noticia. Es lo nuevo de Wizz Air.

Turín, una de las ciudades más elegantes de Italia. / Istock / Fani Kurti

El hotel: Nómade Temple Madrid

Por fin. Una de las aperturas más esperadas de la temporada ya es una realidad. Y es que Nômade Temple acaba de estrenar su nuevo hotel en la Gran Vía de Madrid, más que un alojamiento, un proyecto de hospitalidad nacido en lugares como Tulum (con el sello Nômade People) que llega por primera vez a una gran capital europea. Y no, no es un hotel caribeño ni un alojamiento inspirado en playas paradisíacas. Básicamente porque España no es México, y Madrid no es Holbox. El hotel se entiende más bien como una reinterpretación "de la energía cultural de una ciudad históricamente atravesada por la creatividad, la contracultura y el deseo de encuentro".

El hotel que vino del Caribe para reinventarse en la Gran Vía. / Nômade Temple

Es la base concpetual sobre la que se asienta esta apertura, instalada en el histórico edificio del antiguo Hotel de las Letras pero transformado ahora en un refugio bohemio contemporáneo dentro del pulso urbano. Espacios como su lobby bar, más parecido a una sala de estar urbana con barra y café que a una recepción; su spa GÖN House of Healing, eje de bienestar; su speakeasy, un night club subterráneo para disfrutar casi en la clandestinidad; o Monopol, su laboratorio cultural que, para la ocasión, se estrena en clave galería de arte con una exposición única de Pablo Pérez Minguez en sintonía con el mes del Orgullo. Juntos conforman "un ecosistema donde conversación, música, gastronomía, bienestar y vida nocturna forman parte de una misma narrativa". Bienvenido.

El restaurante: Ritma

Fornalutx, uno de los pueblos más bonitos de la sierra de la Tramuntana, en Mallorca, es también el lugar donde se encuentra el restaurante gastronómico más estimulante de la isla. Así se puede definir Ritma, el proyecto liderado por el chef Marcos Servera, en el que practica una cocina emocional, de producto, de fuego y de paisaje, como no podía ser de otro modo en este rincón mallorquín que, para quien no lo conozca, representa la Mallorca más auténtica, esa donde el tiempo parece detenerse entre casas de piedra, plazas tranquilas y un paisaje mediterráneo de montañas y huertos de cítricos que poco (o nada) tiene que ver con la otra cara más turística y masificada de la isla. Y aunque el restaurante se define desde su propia identidad como una cocina 'atlántico-mediterránea' (con raíces mallorquinas y gallegas), esta temporada la inspiración llega desde México, país en el que Servera ha pasado seis semanas. Eso explica la presencia de aguachile de pescado, tacos o mole de 34 ingredientes que protagonizan la nueva carta. Para no perdérselo.

El restaurante gastronómico más estimulante de Mallorca. / Ritma

El plan: espíritu Fórmula 1

Ya falta menos para que se estrene MADRING, el nuevo circuito de Fórmula 1 que llegará a Madrid en septiembre. Y para ir calentando motores, ya hay planes en la ciudad que tratan de unir la emoción de un Gran Premio con el arte y el diseño. Es el caso de la propuesta que ha lanzado el hotel VP Plaza España Design, poniendo en marcha una colaboración única junto al artista referente en el mundo del motor Manu Campa, que ha creado una serie limitada de obras exclusivas que formarán parte, como obsequio, de las experiencias de alojamiento diseñadas por el hotel. Las piezas, algunas de gran formato y edición única, estarán integradas en diferentes propuestas de alojamiento premium que combinan estancias en suites exclusivas, gastronomía, wellness, experiencias culturales y servicios personalizados. Un lujo, teniendo en cuenta que el artista ha sido reconocido internacionalmente por haber convertido el automóvil clásico en el eje central de su obra, consolidándose como una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo vinculado al universo del motor.

El capricho gastro: el mejor Paquito de Madrid

Lo de Madrid y sus bocadillos es un idilio que viene de lejos. Y aunque los más populares suelen ser siempre los de calamares o ternera (el tradicional Pepito), hay otro que desde hace tiempo viene pisando fuerte: el Paquito. Se trata de una versión hecha a base de cordero, más que un bocadillo, un compromiso de sostenibilidad. Y es que se trata de una iniciativa impulsada por Interovic con la que desde hace tiempo se están poniendo en valor los beneficios medioambientales del consumo de la carne de cordero, una de las más sostenibles dentro de la Unión Europea. Si queréis probar esta delicia, tenemos la mejor excusa: el mejor Paquito de Madrid. O lo que es lo mismo: la versión que elaboran en la cocina de Pacto Raíz, el restaurante ganador del concurso que premia al mejor bocadillo de lechal, cordero y cabrito de Madrid. Y eso hay que probarlo.

Es Paquito, el mejor bocadillo de cordero de Madrid. / Beltran Dryhouse

No te olvides de...: llevar gorra

Vacaciones son sinónimo de crema solar, traje de baño, gafas de sol, sandalias, capazo de playa... Si ya tienes todo eso en la maleta solo te falta una cosa: algo para protegerte la cabeza. Y si no tienes una gorra, este verano no eres nadie. Por si no lo sabías, este complemento ha dejado de ser un simple accesorio deportivo para convertirse en un imprescindible del 'streetwear' y el estilo más casual. Tanto es así, que celebridades, influencers y firmas de lujo las incorporan a diario para elevar looks básicos. En caso de que seas de quienes no tienen todavía una, te proponemos la que posiblemente tiene más estilo. De marcado acento vintage, lleva el sello distintivo y la elegancia de uno de los grandes iconos de Nueva York, el hotel The Mark, un hotel emblemático levantado en 1927 en la intersección entre Madison Avenue y la calle 77, corazón del Upper East Side de Manhattan. Si por lo que sea Nueva York no te pilla cerca, o ni siquiera está en tu radar de vacaciones para este verano, puedes comprarla en Le Shop, la tienda online del hotel. De nada.