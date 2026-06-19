El Check-In de VIAJAR: 8 planes imprescindibles para hacer del 19 de junio al 2 de julio

El destino: Angola

Angola es uno de los destinos menos visitados de África y, precisamente por eso, resulta muy atractivo para viajeros que buscan lugares diferentes y poco masificados. Tiene una mezcla de contrastes muy interesante, capaz de combinar una naturaleza espectacular (las cascadas de Kalandula o el Parque Nacional de Iona) con ciudades ricas en cultura (como Benguela y Lobito, que conservan arquitectura colonial portuguesa y un ambiente costero agradable). Sin embargo, sigue siendo un destino exigente para el viajero, comparado con otros referentes turísticos africanos como Sudáfrica, Namibia o Tanzania, donde la infraestructura hotelera y la conectividad están mucho más desarrollados. Por suerte, el periodista y cineasta Jordi Llompart acaba de estrenar un documental 'Descubriendo Angola', donde recorre el país desde Cabinda hasta el desierto del Namib, y desde la costa atlántica a las llanuras interiores, acercándose al destino casi con una voluntad cartográfica y aproxiándose a las culturas locales, pueblos como los ngendelengo, los mucubal o los himba. Más que un documental, "es el acompañante perfecto para aentrarnos en ese rincón de la África poco conocida y entender otras maneras de vivir y creer, a lo largo de un patrimonio natural increíble", tal y como señala Altaïr, a propósito de la presentación del documental en su librería de Barcelona.

Angola, un destino africano de naturaleza increíble para quienes buscan viajes diferentes. / Istock / Santa Martha

La escapada: Caspe medieval

Hay efemérides que no solo son una fiesta, sino que además se convierten en la mayor recreación del pasado jamás vividas. Casi como un viaje en el tiempo hasta la Edad Media, como si la forma de vida de aquella época continuase viva muchos siglos después... al menos durante unos días. Es lo que sucede este mes de junio en Caspe, Zaragoza, celebrando un hecho que cambió el rumbo de la historia de Aragón para siempre: el momento en que se eligió pacíficamente al sucesor de la Corona de Aragón en 1412, un hecho único en la Europa medieval que sentó las bases del diálogo parlamentario. El resultado de tal recreación es un viaje fascinante al pasado mediante una reconstrucción del vestuario, armas, armaduras, cultura y hasta la forma de vida de principios del siglo XV. Bajo el nombre de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, la gente del pueblo devuelve el carácter medieval a las calles: tabernas, bodegas, tascas y mesones en las plazas, calles y cantones de la villa, además de exposiciones, animación, música, títeres, magia, teatro, humor, conciertos, torneos medievales, animación infantil, talleres, pasacalles y hasta farsas, esas pequeñas obras de teatro cómico interpretadas por los propios vecinos. Los balcones se adornan y las ventanas se visten con distintivos mediales. Cualquiera que pase por aquí del 26 al 28 de junio pensará que ha viajado hasta el siglo XV. En serio.

El trayecto: En tren de París a Pompeya por la costa Amalfitana

El arte de veraneo italiano, vivido sin prisas y con mucho encanto, tiene nombre propio: 'villeggiatura'. Y si hubiera que quedarse con un lugar que lo personifique como ningún otro sería, sin duda, el paisaje que dibuja la costa Amalfitana, desde Pompeya hasta Ravello, ese balcón mediterráneo de villas y jardines que parecen caer al mar. Si a este escenario al más puro estilo 'slow travel' le sumas la posibilidad de llegar en tren de lujo desde París, el viaje se convirte en un sueño. Y A Belmond Train lo ha hecho realidad con el lanzamiento de su nuevo Villeggiatura by Train, uniendo una de las grandes leyendas del viaje, Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, con Caruso, A Belmond Hotel en el corazón de la costa Amalfitana. Son cuatro días de viaje que comienzan con una noche de cine a bordo del tren, recorriendo costas, pueblos y montañas de Italia en los magníficos vagones Art Déco restaurados por la compañía y continúa con una estancia de dos noches en el hotel. Lo que decimos: un sueño.

Villeggiatura by Train por la costa Amalfitana, un sueño de viaje hecho realidad. / A Belmond Train

El hotel: Amàre Sancti Petri

La costa gaditana está de estreno con la apertura de un nuevo hotelazo ubicado en un enclave privilegiado frente a la playa de La Barrosa. Y no, no es para todos los públicos: un only adults que redefine el concepto de escapada premium combinando diseño cosmopolita, ambiente vibrante y una cuidada propuesta experiencial. De marcado estilo mediterráneo (materiales naturales y texturas seleccionadas en armonía con el paisaje), El diseño de habitaciones y suites ha sido concebido para maximizar la sensación de amplitud y aprovechar al máximo la luz natural, cómo no. Imposible resistirse a darse un baño en alguna de sus cuatro piscinas (dos con vistas al mar, una infinity pool en el rooftop y otra en la zona wellness) ni sentarse a la mesa: la gastronomía es el plato fuerte, con nombres como Mauricio Giovanini (chef con una estrella Michelin), Diego Cabrera (Mejor Bartender de 2021), Carlos Navarro (subcampeón en 2024 de la final europea de los Japanese Culinary Arts Awards) y Meritxell Falgueras (ganadora del premio al mejor libro sobre educación enológica en los Gourmand World Awards 2021). Un lujo.

Esto es lujo mediterráneo. / Amàre Sancti Petri

El restaurante : La Dolce Vitae

La Dolce Vitae, el rooftop de Majestic Hotel & Spa Barcelona, inaugura temporada con nueva propuesta gastronómica. En pleno Paseo de Gracia, y con vistas privilegiadas a algunos de los iconos de la arquitectura de la ciudad (con la Sagrada Familia y su Torre de Jesús, recién bautizada por el Papa, como gran protagonista), la terraza de la azotea ha redefinido su esencia con un nuevo look inspirado precisamente en la elegancia relajada de la costa mediterránea, más fresca, luminosa y sofisticada, donde le diseño dialoga con el paisaje urbano desde las alturas. Y en la carta, la recién aterrizada propuesta gastronómica liderada por el chef David Romero, combina el producto local con el recetario catalán y un enfoque más contemporáneo. El resultado, creaciones con sabores de temporada y muy pensados para compartir, como el tartar de atún rojo Balfegó al estilo La Dolce Vitae, el trío de ceviches, las croquetas de gambas de Palamós, la lubina del Mediterráneo adobada y frita. Y, como no podía ser de otro modo, el hotel se suma a las celebraciones del centenario de la muerte de Gaudí con su iniciativa cultural 'Gaudí desde las alturas': todos los primeros martes de cada mes, un visita guiada con un experto que desvelará, desde las alturas de la terraza, la huella que dejó el genial arquitecto en la ciudad.

El rooftop del Majestic Hotel & Spa Barcelona, un plan de altura. / Majestic Hotel & Spa Barcelona

El plan: Port Aventura

Si bien lo habitual es que alguna persona del grupo tenga que conformarse con el destino, hay escapadas que funcionan igual de bien para toda la familia. PortAventura World se ha consolidado como uno de esos destinos capaces de combinar adrenalina, gastronomía y relax, con una oferta que va más allá de las atracciones por las que todos lo conocemos y que permite amoldar el plan a todos los miembros del clan. Entre los parques PortAventura Park y Ferrari Land hay una colección de hoteles temáticos de cuatro y cinco estrellas, una amplia oferta de restaurantes y rincones de descanso al aire libre. Y ahora el parque añade una nueva excusa para visitarlo en lo que queda de año: las reservas realizadas hasta el 30 de junio de 2026 permiten disfrutar de descuentos de hasta el 15%, con ventajas mayores para quienes opten por quedarse tres noches o más. La oferta aplica a quienes viajen hasta el 5 de enero de 2027 e incluye entrada a ambos parques.

El capricho gastro: Caviar en el jardín

Es difícil encontrar buenos refugios contra el calor en Madrid en verano. Pedir que, además, sea también un oasis gastronómico, ya es rizar el rizo. Sin embargo existe, y es tan encantador y cautivador que descubrirlo se convierte en un verdadero capricho. Y no es otro que el jardín del Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel. Bajo la atenda mirada del histórico palacete que alberga el hotel, y rodeado de árboles centenarios y plantas tan exubertantes que te trasladan a otro tiempo y otro lugar, se esconde un gran secreto: una propuesta culinaria firmada por Rafa Peña (chef de Gresca, en Barcelona), que traslada la experiencia desde el interior del restaurante La Biblioteca hasta el jardín. La actual carta de temporada refleja el carácter fresco y ligero propio de los meses más cálidos, con una cuidada selección de aperitivos y platos para compartir donde el caviar está muy presente (ensaladilla de buey de mar y caviar, croqueta de gamba de Palamós o profiteroles con caviar y crema ácida). Le siguen entrantes y principales con el mismo protagonista (raviolis con parmesano y caviar, o rape a la romana con caviar, mayonesa y ensalada). Para quienes quieran darse un capricho y, de paso, disfrutar de uno de los jardines ocultos más bonitos y encantadores de Madrid.

Caviar en el jardín, un lujo de menú. / La Biblioteca de Santo Mauro

No re olvides de...: El protector solar

Que llevas un protector solar en la maleta, en el equipaje de mano o en el bolso es algo que por supuesto no dudamos. Pero que llevas el adecuado, de eso ya no estamos tan seguras, así que toma nota porque sabemos de uno que agota existencias antes del primer día de playa. Se trata de un fotoprotector solar inteligente (no es IA, sino proteccion avanzada) que hidrata en profundidad y deja un efecto glow que realza cualquier tono de piel desde el primer minuto bajo el sol. Y es que aporta un brillo sutil, elegante y magnético, gracias a su textura en aceite seco, que se funde inmediatamente con el cuerpo sin dejar rastro graso, y aportando una nutrición intensa. Su fragancia es tan cálida y sofisticada como los atardeceres del verano y, por si fuera poco, garantiza un tono dorado más rápido, uniforme y duradero, minimizando el tiempo de exposición necesario gracias a la propia autodefensa de la piel. ¿Qué más se puede pedir? Este es su nombre: Adaptasun Golden Glow de Institut Esthederm.