El Check-In semanal de Viajar: 9 imprescindibles para despedir septiembre

No hay un hotel más espectacular en la ciudad de Madrid que este: el epítome de lujo, de la clase, de las cosas bien hechas y de la gastronomía del más alto nivel. El Four Seasons, ubicado entre la Puerta del Sol y el Barrio de las Letras es todo eso y mucho más. Un cinco estrellas que cuenta con un centro wellness de cuatro plantas, un restaurante del multipremiado chef Dani García o un restaurante de inspiración asiática, Isa, que es incapaz de no enamorar a tu paladar. Un lugar que no es solo para dormir: es un destino en sí mismo, en el que apetece quedarse desde su imponente hall y que cuenta con algunas de las habitaciones y suites más apetecibles del mundo.