El Check-In semanal de Viajar: 9 imprescindibles para despedir septiembre
El destino: Uzbekistán
Un país que nos transporta a épocas pasadas, que sigue guardando en cada uno de sus rincones las reminiscencias de la ruta de la seda y que sorprende por sus tesoros ocultos. Un país de contrastes que, ahora, está más cerca que nunca: Uzbekistan Airways, la compañía nacional del país tiene habilitados vuelos directos desde Madrid para que sea todavía más fácil maravillarse con sus madrasas y mezquitas.
¿Qué no te puedes perder en este destino? Hay varios lugares: Jiva, una ciudad-oasis perdida en el desierto Kyzyl Kum donde quedarse mudo con el complejo arquitectónico Itchan Kala, el minarete Kalta Minor o la madrada Mukhammed Aminkhan.
También Bujará, donde destacan sus tres mercados, las madrasas de Ulugbek y la de Abdulaziz Khan y el complejo arquitectónico Po-i-Kalyán. Imprescindible adentrarse en la fortaleza de Ark, el monumento más antiguo de la ciudad.
Pero el epítome de la belleza en este lugar es la preciosa Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo y que es conocida por ser el punto de encuentro en la Ruta de la Seda entre los mercaderes de China y Europa.
Todo esto, y mucho más, en un país todavía desconocido para el viajero promedio pero que promete darte una dosis de autencidad como pocas. ¡Y ojo! Porque dicen que es uno de los países más amables del mundo.
La escapada: En una galaxia muy lejana... en Zaragoza
El próximo 27 de septiembre, las calles de la capital aragonesa se llenarán de aficionados a la famosa saga de Star Wars. Zaragoza celebra su decimoquinto Training Day, el mayor desfile europeo de los personajes de la saga. Habrá casi 1.000 personajes caracterizados, 200 músicos, actividades previas y conciertos en la Plaza del Pilar. El colectivo 'Legión 501-Spanish Garrison' es quien organiza esta jornada, que contará con presencia de asociaciones hermanas, como Rebel Legion, Mandalorianos y Astromech. ¿No tienes plan? Nosotros, definitivamente, no nos lo vamos a perder.
El imprescindible: El iPhone más viajero de la historia
El nuevo iPhone 17 llega con mejoras que lo convierten en un aliado perfecto para quienes recorren el mundo. La pantalla más brillante y fluida hace que consultar mapas bajo el sol, revisar horarios en aeropuertos o leer una guía en digital sea mucho más cómodo. Su batería, con mayor autonomía y carga rápida al 50 % en apenas 20 minutos, resulta esencial para no quedarse tirado en medio de un viaje. Además, el cristal reforzado con Ceramic Shield 2 añade tranquilidad: aguanta golpes y arañazos que pueden aparecer en cualquier ruta, ya sea explorando una ciudad histórica o caminando por la montaña.
En el terreno de la fotografía, los nuevos sistemas de cámara de 48 MP permiten capturar paisajes espectaculares, retratos espontáneos en mercados locales o vídeos nocturnos sin preocuparse por la luz. Los modelos Pro, con su teleobjetivo avanzado, ofrecen a los viajeros la posibilidad de acercar detalles arquitectónicos o escenas lejanas sin cargar con una cámara pesada. Incluso el nuevo iPhone Air, ultrafino y ligero, se convierte en una opción ideal para quienes viajan con poco equipaje pero quieren llevar tecnología de primer nivel. Nosotros no podemos esperar más: necesitamos tener uno entre nuestras manos.
La experiencia definitiva: Villa Ahora
En septiembre, Madrid se prepara para transformarse en el plan definitivo con Villa Ahora, la gran fiesta de pueblo reinventada por Ron Barceló. Este evento, al que podrán asistir 1.000 afortunados que se convertirán en los primeros habitantes de Villa Ahora, su pueblo ficticio que prometen es un homenaje a las verbenas de toda la vida, pero con el espíritu único y desenfadado de la marca, que promete reunir música, bailes, risas y reencuentros inolvidables.
Más que una simple celebración, Villa Ahora es la experiencia definitiva para quienes no quieren despedirse del verano sin antes acumular nuevos recuerdos. Desde un lugar secreto en Madrid, los afortunados asistentes podrán disfrutar de una auténtica verbena con un toque moderno: en un ambiente lleno de sorpresas preparado para disfrutar con amigos. Una fiesta pensada para quienes saben que la vida está hecha de instantes, y que la alegría de pueblo también se vive en la gran ciudad. O lo que es lo mismo: la próxima vez que Ron Barceló va a dejarnos a todos con la boca abierta.
El hotel: Four Seasons cumple V años
No hay un hotel más espectacular en la ciudad de Madrid que este: el epítome de lujo, de la clase, de las cosas bien hechas y de la gastronomía del más alto nivel. El Four Seasons, ubicado entre la Puerta del Sol y el Barrio de las Letras es todo eso y mucho más. Un cinco estrellas que cuenta con un centro wellness de cuatro plantas, un restaurante del multipremiado chef Dani García o un restaurante de inspiración asiática, Isa, que es incapaz de no enamorar a tu paladar. Un lugar que no es solo para dormir: es un destino en sí mismo, en el que apetece quedarse desde su imponente hall y que cuenta con algunas de las habitaciones y suites más apetecibles del mundo.
Una visita que, ahora, se vuelve imprescindible. El próximo 25 de septiembre conmemora su 5º aniversario celebrando su apertura en el corazón de la ciudad. Una oportunidad perfecta para descubrirlo, pues han preparado una agenda de experiencias exclusivas abiertas al público. Entre ellas: unas jornadas de puertas abiertas del 25 al 28 de septiembre con un tour guiado por el hotel, una edición especial del menú Viaje por Asia del restaurante isa, una nueva versión del Brunch de los domingos de Dani Brasserie o un nuevo postre en El Patrio que conmemora los 5 años del hotel en la ciudad.
También su codiciado Spa de 4 plantas y más de 1.400 metros cuadrados, que del lunes 22 al viernes 26 de septiembre abrirá las puertas de su piscina a locales por 50 euros/persona. Una oportunidad única para disfrutar de la piscina más codiciada de la ciudad.
El restaurante: Sonrojo
El verano se despide en Ibiza, y nosotros tenemos predilección por una zona de la isla que tiene todo lo que siempre soñamos cuando visitamos la mayor de las Pitiusas. Una zona relajada, de ondulantes y preciosas montañas y de calas capaces de llevarnos al nirvana de la relajación.
Hablamos de la zona de Santa Eulalia, que abarca más que su núcleo urbano principal y que se ubica a apenas unos 20 minutos en coche de la ciudad de Ibiza. Allí hay un lugar del que seguro has oído hablar y que merece tu visita: Cala Llonga, un edén Mediterráneo en el que querrías pasar un verano eterno. Será aquí, con una espectacular vista de las colinas verdes y sus cristalinas aguas, donde te encontrarás con Sonrojo, un restaurante que es Mediterráneo puro en esencia.
Está pensado para darse el placer de la buena vida: las sobremesas con salitre en la piel, de ritmo pausado, con sangrías y cervezas heladas y con cócteles de autor que son el aderezo perfecto para un día de playa.
La comida no te va a decepcionar: es un lugar que apuesta por productos de kilómetro cero y platos pensados para compartir. Algunos de los imprescindibles son las croquetas de jamón ibérico con airbag de cerdo, el tartar de atún rojo o la ensaladilla rusa de gambas. Eso sí: no te puedes ir sin maravillarte con sus arroces o con sus pastas, una auténtica delicia.
El trayecto: El Transiberiano, el tren más bonito del mundo
El Transiberiano es mucho más que un tren: es la línea ferroviaria más larga del mundo y la columna vertebral que une a Rusia de oeste a este. Su recorrido, que conecta Moscú con Vladivostok, atraviesa más de 9.000 kilómetros y cruza ocho husos horarios, enlazando Europa con el Lejano Oriente en un trayecto que dura, al menos, siete días completos. Se trata de una auténtica experiencia geográfica y cultural, en la que el viajero observa cómo el paisaje cambia progresivamente de las cúpulas doradas de Moscú a los bosques infinitos de Siberia, hasta alcanzar la costa del Pacífico.
Además de su magnitud, lo que hace único al Transiberiano es la oportunidad de asomarse a la vida cotidiana de un país tan vasto como diverso. En cada estación se suceden escenas diferentes: comerciantes que ofrecen especialidades locales en los andenes, familias que utilizan el tren como medio habitual de transporte, y viajeros internacionales atraídos por la leyenda de esta ruta. No es un viaje de lujo ni de velocidad, sino de conexión y descubrimiento: un retrato en movimiento de la Rusia más profunda, donde cada parada añade un matiz nuevo a la experiencia.
El plan: El Oktoberfest de Paulaner Madrid
Madrid vuelve a convertirse en escenario de una de las celebraciones más reconocidas del calendario bávaro: el Oktoberfest de Paulaner. Hasta el 21 de septiembre, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se transforma en una gran carpa muniquesa con horarios adaptados para todos los públicos: jueves y viernes a partir de las 20h, y sábados y domingos en doble sesión, a las 13h y a las 20h. Este plan urbano permite a madrileños y visitantes vivir, sin salir de la ciudad, la esencia de la fiesta alemana más popular del mundo, con la cerveza Paulaner como protagonista indiscutible.
En el interior, los asistentes encontrarán largas mesas compartidas, camareros vestidos con trajes tradicionales bávaros, y una propuesta gastronómica que incluye pretzels recién horneados, salchichas y especialidades típicas de Alemania. A ello se suma una programación de música en directo con bandas y DJs, concursos de levantamiento de jarras y juegos tradicionales, que garantizan un ambiente festivo y participativo. Con esta edición, Madrid no solo inaugura el calendario del Oktoberfest en España, sino que se consolida como punto de referencia para quienes buscan una experiencia cultural y de ocio diferente en pleno centro de la capital
El capricho gastro: Los nuevos bocadillos del Museo del Jamón
El icónico bocadillo del Museo del Jamón, uno de los más vendidos de Madrid con más de 3.000 unidades diarias, se renueva esta temporada con un pan completamente nuevo. Más crujiente y con miga alveolada, este pan se hornea cada mañana en los establecimientos de la marca para acompañar a su jamón cuidadosamente seleccionado. El objetivo es claro: elevar todavía más la experiencia de un producto que ha trascendido lo gastronómico para convertirse en un verdadero icono popular de la ciudad desde 1978.
Probar esta nueva receta es una excusa perfecta para visitar alguno de los siete locales del Museo del Jamón en Madrid, donde el bocadillo se ofrece en diferentes versiones con hasta siete tipos de jamón, desde el premiado Tío Felipe hasta ibéricos de bellota. Con precios que oscilan entre los 4 y los 11 euros, se trata de una propuesta asequible y castiza que resume el espíritu de la casa: tradición, calidad y cercanía. Una parada obligada tanto para madrileños como para turistas que quieran saborear uno de los bocados más emblemáticos de la capital
