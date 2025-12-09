El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 5 al 18 de diciembre

Cada Navidad, León se transforma en la capital europea de la ilusión con el Festival Internacional Vive la Magia, que este año celebra su edición número 22. Con 80 magos y más de 600 actuaciones, la capital castellana será testigo del mayor despliegue de magia del continente. Durante estas semanas, la ciudad se llena de galas, espectáculos al aire libre y funciones para todas las edades, desde la Gala Internacional del Auditorio Ciudad de León, conducida por primera vez por la maga Violeta Zheng; hasta la Gala Unipersonal, protagonizada por el mentalista Javier Botía. Figuras como Raymond Crowe, Christiansen Morten o Charlie Mag compartirán escenario con talentos internacionales en un encuentro que también viaja a Burgos, Salamanca, Soria, Palencia y Oviedo. Con más de 300.000 espectadores cada edición y una programación que lleva la magia incluso a los pueblos más pequeños, el festival confirma por qué León, en diciembre, es sinónimo de asombro.