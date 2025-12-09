El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 5 al 18 de diciembre
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino - Zúrich
Zúrich demuestra que Suiza no es solo montañas y lagos: es también una ciudad vibrante, con una herencia intelectual que aún hoy se percibe en el antiguo Cabaret Voltaire, cuna del dadaísmo, y en el dinamismo creativo de barrios como Züri-West. Su casco histórico, el Altstadt, combina callejones medievales, iglesias como la Grossmünster con vidrieras de Chagall y museos de referencia internacional como el Kunsthaus o el Museo Nacional Suizo, mientras la elegante Bahnhofstrasse añade un toque cosmopolita. Todo ello convive con la serenidad del lago de Zúrich, un espacio público que marca el ritmo de la ciudad en cualquier estación y recuerda que aquí cultura y naturaleza caminan siempre de la mano.
La escapada - León y su festival de magia
Cada Navidad, León se transforma en la capital europea de la ilusión con el Festival Internacional Vive la Magia, que este año celebra su edición número 22. Con 80 magos y más de 600 actuaciones, la capital castellana será testigo del mayor despliegue de magia del continente. Durante estas semanas, la ciudad se llena de galas, espectáculos al aire libre y funciones para todas las edades, desde la Gala Internacional del Auditorio Ciudad de León, conducida por primera vez por la maga Violeta Zheng; hasta la Gala Unipersonal, protagonizada por el mentalista Javier Botía. Figuras como Raymond Crowe, Christiansen Morten o Charlie Mag compartirán escenario con talentos internacionales en un encuentro que también viaja a Burgos, Salamanca, Soria, Palencia y Oviedo. Con más de 300.000 espectadores cada edición y una programación que lleva la magia incluso a los pueblos más pequeños, el festival confirma por qué León, en diciembre, es sinónimo de asombro.
El hotel - Coolrooms Palacio de Atocha en Navidad
No hace falta viajar al Polo Norte: en pleno Barrio de las Letras, el Palacio de Atocha, buque insignia de CoolRooms Hotels, se convierte esta Navidad en un pequeño universo festivo. Su jardín secreto acoge talleres de coronas, meriendas de chocolate con churros y roscón, mientras su restaurante El Patio de Atocha firma los menús especiales de Nochebuena y Nochevieja. La temporada llega también con un concierto de gospel el día 6; y un regalo especial, la Cool Key, que permite obsequiar estancias en este palacio del siglo XIX reconocido con una Llave Michelin.
El restaurante - Velascoabella
Ubicado en el corazón de Chamberí, VelascoAbellà se ha consolidado como uno de los restaurantes más personales y finos de Madrid: un proyecto donde Óscar Velasco y Montse Abellà han vuelto a la capital para desplegar una cocina profundamente centrada en el producto. En un espacio acogedor, luminoso y sin artificios, la experiencia es la que habla: carta y menú degustación conviven con medias raciones, una pequeña barra y platos de temporada. Óscar tras los fogones se recrea con recetas delicadas y equilibradas, mientras que Montse, tanto en sala como a cargo de la repostería, demuestra que se pueden combinar elegancia y ligereza. Una estrella Michelin lograda en tiempo récord avala su buen hacer.
El trayecto - Tren del norte
El Transcantábrico es uno de esos viajes que devuelven al tren su magia original: la de convertir el trayecto en destino. Durante ocho días, este convoy histórico de los años 20 recorre el norte de España entre acantilados, bahías, montañas y ciudades —de San Sebastián a Santiago— mientras sus suites de madera noble y sus coches salón evocan el lujo pausado de otra época. Las paradas son un recorrido por lo mejor del Cantábrico: Bilbao, Santander, Llanes, Oviedo, Ribadeo… con visitas a iconos como el Guggenheim, Covadonga, Altamira o la Playa de las Catedrales. A bordo, el lujo se desborda: desayunos frente al paisaje, gastronomía elaborada por el chef del tren y noches en movimiento que acunan como un hotel sobre raíles. Con solo catorce cabinas y un itinerario que combina mar y montaña como pocos, el Transcantábrico es, en pocas palabras, el viaje de toda una vida.
El plan - Flavoury, el streaming gastronómico
Imagina que la eslovena Ana Roš, la mejor chef femenina del mundo y mejor chef del mundo en 2024, te enseña paso a paso a cocinar el souflé de pan viejo que hace en su restaurante Hiša Franko de Kobarid, Eslovenia, galardonado con dos estrellas Michelin. O que Paulo Airaudo te muestre cómo hace su jugosa tortilla de patatas en su Amelia donostiarra, un restaurante con otras dos estrellas Michelin. Ambos comparten sus ‘estrellados’ platos, junto a más de 100 chefs galardonados con dos y tres estrellas Michelin, en la nueva plataforma de streaming Flavoury.com.
Provenientes de más de 30 países, ahora es posible conocer sus recetas paso a paso, entender la filosofía de sus restaurantes y descubrir sus secretos culinarios. Con 100 vídeos originales actualmente, que crecerán hasta 500 durante el próximo año, Flavoury.com irá añadiendo entre 5 y 10 nuevos vídeos cada semana, convirtiendo su experiencia en un portal siempre novedoso. Disponible en siete idiomas, se puede acceder a ella a través de Flavoury.com, en su app para iOs y Android y en Smart Tvs por 9,99 euros al mes o una suscripción anual de 89,99 euros.
El capricho gastro - Edición especial Johnny Walker
Johnnie Walker Blue Label celebra el Año del Caballo con una edición limitada que convierte la botella en un objeto de colección, reinterpretado por el diseñador de alta costura Robert Wun, una de las voces más singulares de la moda contemporánea. Su lenguaje visual —conocido por siluetas audaces y una sensibilidad casi escultórica— se traslada aquí a un diseño que captura la fuerza del caballo como símbolo lunar. La colaboración une dos casas eminentemente artesanas: la del creador hongkonés, primer diseñador de su ciudad en formar parte del calendario oficial de la Haute Couture Week de París, y la del icónico whisky escocés, célebre por su profundidad aromática. El resultado es una pieza que celebra cultura, movimiento y tradición bajo una mirada contemporánea.
No te olvides de... - Un regalo de lujo: Silbon x Monte la Reina
Este invierno, vino y moda se encuentran en “El brindis más cálido”, una colaboración entre Monte La Reina y Silbonque convierte el ritual de brindar en un gesto de estilo. Dentro de una caja minimalista se combinan dos piezas pensadas para acompañar la temporada fría: una botella de Monte La Reina Jade 2021, un tinto de la D.O. Toro afinado en barricas de roble francés con jade volcánico, y una bufanda exclusiva de Silbon, diseñada en tonos cálidos y confeccionada para dar carácter al invierno. Juntos, forman un regalo que es la unión natural de artesanía y herencia.
