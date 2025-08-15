El Check-In semanal de Viajar: 9 imprescindibles del 15 al 28 de agosto
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino: Mauricio
Un viaje a Isla Mauricio es mucho más que una postal de arena blanca y aguas turquesas. Este paraíso del océano Índico al este de Madagascar despliega una combinación única de arrecifes de coral, montañas volcánicas y selva tropical; y ofrece una característica de la que pocos destinos pueden presumir: temperaturas perfectas durante todo el año.
Los paisajes de Mauricio no son solo para tumbarse en la arena: los viajeros pueden recorrer la Tierra de los Siete Colores, adentrarse en el frondoso Parque Nacional de Black River Gorges, ascender al imponente Le Morne Brabant, o bucear entre peces tropicales en lagunas de aguas cristalinas. Aunque el trayecto es largo, la recompensa merece la pena: playas vírgenes, mercados llenos de especias, cultura criolla y ofertas de alojamiento desde resorts con todo incluido frente al mar hasta alojamientos boutique. Marriott ofrece aquí tres propuestas para disfrutar de Mauricio a todo lujo: The St. Regis Le Morne, Mauritius; Le Méridien Ile Maurice; y The Westin Turtle Bay Resort & Spa.
La escapada: Murcia
Murcia, a menudo eclipsada por los destinos andaluces que la miran desde el oeste, es una joya del sur para quienes buscan historia, cultura y gastronomía lejos de la gentrificación. Más allá de la Catedral de Santa María, la ciudad guarda rincones que conquistan al visitante: el Paseo del Malecón, trazado en 1420 para protegerse de las crecidas del Segura, es hoy un lugar apacible para pasear; la colorida Plaza de las Flores concentra el pulso social; y el Mercado de Verónicas combina compras, degustaciones y talleres culinarios. También merece un alto el Jardín de la Seda, espacio verde y punto de encuentro vecinal, y el Museo de Bellas Artes (MUBAM), que recorre cinco siglos de arte con entrada gratuita.
El Puente Viejo o de los Peligros, levantado en el siglo XVIII y ligado a una tradición de protección mariana, sigue siendo un símbolo para los murcianos. Y en el Museo de Santa Clara, instalado en un edificio que fue palacio musulmán, alcázar castellano y monasterio, se puede recorrer buena parte de la historia local. Siete paradas que muestran una Murcia auténtica y diversa, ideal para un primer acercamiento a la ciudad y para redescubrirla con otros ojos.
El hotel: Brach Madrid
El Brach Madrid, el último proyecto de la cadena francesa Evok Collection diseñado por Philippe Starck, ya está completamente asentado en el número 20 de la Gran Vía como un hotel-destino que fusiona la esencia madrileña con el lujo francés de la firma. Ubicado en un edificio histórico donde vivió de niño Víctor Hugo y que ha albergado ilustres residentes, ha conservado elementos originales como su escalera de hierro forjado, integrados en una decoración inspirada en los años 20 y 30, con guiños artesanales españoles y completament econstruido en materiales nobles.
Su restaurante, de aires de gran café madrileño, ofrece cocina mediterránea con toques de Oriente Medio –igual que su homónimo en París– mientras que la pastelería y coctelería reinterpretan el savoir faire francés. El spa La Capsule, un santuario de 400 m² con piscina, sauna, baño turco y tratamientos exclusivos, es responsable de la propuesta de bienestar.
El restaurante: Aranda Madrid
Aranda Madrid es uno de esos hallazgos que uno se encuentra por casualidad y queda enamorado toda la vida. Situado en la calle López de Rueda, entre Arturo Soria y Suances, este restaurante de espíritu cosmopolita reinterpreta la cocina mediterránea con guiños asiáticos y peruanos. Las brasas son el hilo conductor de una carta donde destacan carnes, pescados y arroces, pero lo que verdaderamente te hará repetir sin parar será su ensaladilla rusa sin atún, servida con pan de gambas, piparras y pimientos caramelizados que juegan a equilibrar el dulce y el picante.
El local, con salón y terraza acondicionados según la estación, ofrece ambientes versátiles para un aperitivo, una comida de trabajo, un afterwork distendido o una cena relajada. También acoge eventos y celebraciones con una cuidada banda sonora que va del funky y el rock a versiones acústicas y deep.
El trayecto: Madrid e Hispanoamérica, conectadas por Iberia
Iberia ha batido en 2025 su récord histórico de capacidad entre América Latina y Europa, con más de 5,5 millones de asientos programados, un 5% más que en 2024. La aerolínea operará más de 350 frecuencias semanales en este corredor, consolidando su liderazgo en la región. Este refuerzo se traduce en aumentos notables en rutas como Lima, con dos vuelos diarios; Santiago de Chile, con 12 frecuencias semanales; San Juan de Puerto Rico, con hasta 11; y Santo Domingo, con casi dos vuelos diarios. También se consolidan los incrementos de finales de 2024, como tres vuelos diarios a Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá, y dos diarios a São Paulo, además de refuerzos en otras capitales latinoamericanas. El 13 de diciembre se estrenará la nueva ruta a Recife, Brasil, con tres frecuencias semanales.
En paralelo, Iberia impulsa el programa de stopover Hola Madrid, cada vez más utilizado por los viajeros americanos. Esta iniciativa ya la conocéis: permite alargar la escala en la capital española hasta nueve noches sin coste adicional. En este caso, además, incluye descuentos y beneficios en alojamiento, gastronomía, ocio y transporte, convirtiendo Madrid en un destino complementario para quienes cruzan el Atlántico con la aerolínea.
El plan: Concierto de The Nowhere Plan en La Rioja
La terraza del restaurante Gran Reserva, en el hotel Palacio Tondón (Autograph Collection) de Briñas, celebrará el 22 de agosto una velada única con música en directo y cena junto al Ebro. El grupo The Nowhere Plan, tributo nada menos que de Los Beatles, ha preparado un repertorio que comenzará a las 8 y media de la tarde. La entrada incluye bebida de bienvenida y un menú pensado para maridar la experiencia, con propuestas como jamón ibérico de bellota con pan de cristal y tomate de la huerta, croquetas de torrezno, carpaccio de trucha del Ebro, brioche templado con guiso de carne al vino tinto y sorbete de naranja sanguina con mosto de Rioja y Chantilly especiada.
Este evento forma parte del ciclo de conciertos de verano de la terraza de Gran Reserva, inaugurado el 1 de agosto con la actuación de Sonia Vera Swing Band. Con vistas a viñedos y montañas, y el sonido del Ebro como telón de fondo, el espacio se ha consolidado como uno de los escenarios más especiales del verano riojano.
El capricho gastro: Palomillas de Martin Millers
Con más de 40 grados en buena parte de la península, no necesitamos excusas para refrescarnos. En mitad del calor del verano, los cócteles se convierten en el mejor aliado para alargar las tardes (y las noches). Martin Miller’s Gin, conocida por su equilibrio entre notas cítricas y botánicos cuidadosamente seleccionados, propone este año una selección de recetas que combinan frescura, personalidad y el sello inconfundible de la marca. Entre ellas destacamos el Palomillas, una creación que se ha esforzado en encapsular el espíritu estival.
Refrescante y con un punto cremoso, el Palomillas mezcla Martin Miller’s Westbourne Gin con un toque cítrico y la frescura de la soda de pomelo. El resultado es una bebida chispeante inspirada en el ya clásico Paloma de las terrazas madrileñas. Lo suficientemente suave para soportar largas conversaciones y con la potencia necesaria para brindar por la temporada más luminosa del año.
No te olvides de... la batería portatil perfecta para viajar
Lo sabes perfectamente: irse de viaje es sinónimo de sacar nuestro teléfono y grabar absolutamente todo lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y eso, irremediablemente, hace que nos quedemos sin bateria a la primera de cambio. ¿Me ha pasado? Más veces de las que me gustaría y menos de las que podría haberme pasado.
Una de las mejores opciones para no tener que estar mirando constantemente el porcentaje de la de energía de nuestro teléfono es llevar con nosotros una batería portatil. Y la nueva serie Anker Nano de power banks son perfectas para viajeros empedernidos. ¿Por qué? Porque tienen el tamaño perfecto para meterla en cualquier equipaje (aunque viajes con Ryanair y una maleta de mano) y porque te ofrecen carga rápida. Nosotros hemos probado la Anker Nano Power Bank de 10K y, además de tener una pantalla en tiempo real donde ver el nivel de carga, la potencia de salida y el estado, también nos ofrece dimensiones ultracompactas y una carga de 45W. Pero lo mejor no es eso... lo mejor es que viene con un cable USB-C incorporado. Por eso de que muchas veces llevamos la batería y no el cable (que también nos ha pasado más veces de las que nos gustaría).
La experiencia... Jurassic World The Experience Madrid
¿Somos los únicos que con la salida de la nueva película de Jurassic World: Rebirth nos hemos vuelto absolutamente locos con este universo? Bueno, estos servidores se han hecho una maratón completa de las tres películas anteriores, se han ido al cine a ver la nueva y, para vivir una experiencia más inmersiva, se han ido a la exitosísima experiencia que están ofreciendo en el Espacio Ibercaja-Delicias.
Un viaje a través de los escenarios míticos de las películas y las series que te lleva por réplicas a tamaño real de varios dinosarios como el Diplodocus, el Tyrannosaurus Rex, el Velociraptor, el Brachiosaurus y el Mosasaurus. ¿Nuestras partes favoritas? Sentir que andábamos por el Valle de las Girosferas o la zona de incubación, sentir el rugido de un Rex ante nuestros ojos, poder tocar a bebés dinosario o vivir el terror en los ojos de los asistentes por ser una experiencia demasiado realista.
Así que... si no tienes plan para este fin de semana, dejanos decirte que esta experiencia puede ser una de las más espectaculares que encontrarás en Madrid.
Síguele la pista
Lo último