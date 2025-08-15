El Check-In semanal de Viajar: 9 imprescindibles del 15 al 28 de agosto

Una de las mejores opciones para no tener que estar mirando constantemente el porcentaje de la de energía de nuestro teléfono es llevar con nosotros una batería portatil. Y la nueva serie Anker Nano de power banks son perfectas para viajeros empedernidos. ¿Por qué? Porque tienen el tamaño perfecto para meterla en cualquier equipaje (aunque viajes con Ryanair y una maleta de mano) y porque te ofrecen carga rápida. Nosotros hemos probado la Anker Nano Power Bank de 10K y, además de tener una pantalla en tiempo real donde ver el nivel de carga, la potencia de salida y el estado, también nos ofrece dimensiones ultracompactas y una carga de 45W. Pero lo mejor no es eso... lo mejor es que viene con un cable USB-C incorporado. Por eso de que muchas veces llevamos la batería y no el cable (que también nos ha pasado más veces de las que nos gustaría).