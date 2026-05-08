El Check-In semanal de VIAJAR: 8 planes imprescindibles del 8 al 21 de mayo

El destino: Macao

Como en Portugal, pero en China. / Istock

Si hubiera que elegir una ciudad para visitar China por primera vez, esa podría ser Macao, posicionada como la gran ventana hacia la diversidad cultural china. Una ciudad portuaria, situada en la costa sur (a solo 70 kilómetros al oeste de Hong Kong) cuya estética y ambiente son el resultado de siglos de intercambio cultural, fusión de estilos y riqueza histórica. Perteneció a Portugal hasta el año 1999 , y eso se nota, sobre todo en su valioso conjunto de monumentos, resultado de esos años de convivencia entre las tradiciones orientales y occidentales (templos y pagodas juntos a palacetes neoclásicos y barrocos de corte europeo). Cuenta con 22 sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad, pero es su gastronomía lo que más visitantes atrae, precisamente por su excepcional combinación de la tradición culinaria china con los sabores europeos. De hecho, Macao fue una de las primeras regiones en recibir el distintito de Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco y eso hace que sea una ciudad para comérsela.

La escapada: Girona, es 'Temps de Flors'

Temps de Flors, el precioso festival de las flores que invade Girona en primavera. / Istock / Iban Riu

Con el mes de mayo ya empezado, llega Temps de Flors (del 7 al 17 de mayo), la gran cita de la primavera que cada año llena (en sentido literal) calles, plazas, patios y jardines de la preciosa ciudad de Girona. Su casco antiguo (o Barri Vell) se convierte en un improvisado escenario para los más de 140 montajes florales que transforman la ciudad en una explosión floral efímera. Justo ahora es el momento de ver los lugares más emblemáticos de la ciudad de un modo diferente al habitual, sustituyendo la piedra medieval por un manto de flores único, como la catedral, la escalinata de Sant Feliu, los Baños Árabes o la plaza de los Jurados. Aunque en esta edición, de los 113 espacios intervenidos, el más esperado está en el río: por primera vez en 40 años, se han decorado los cuatro puentes que cruzan el Onyar simultáneamente. La visita es gratis y merece la pena.

El trayecto: Inglaterra por la costa

Es el sendero de costa señalizado más largo del mundo. / VisitBritain / Yin Sun

Existe una manera de viajar a Inglaterra en clave slow life, y la hemos encontrado en la nueva ruta King Charles III England Coast Path. O lo que es lo mismo, el sendero de costa señalizado más largo del mundo que acaba de abrirse al público después de más de 17 años de trabajo. Sus más de 4300 kilómetros de recorrido ininterrumpido conectan, por primera vez, el perímetro de Inglaterra en un único y majestuoso recorrido, lo que convierte a este itinerario en un viaje épico entre acantilados jurásicos, castillos suspendidos en el tiempo y naturaleza salvaje. Y es que este no es solo un sendero: es toda una declaración de amor por el paisaje de costa británico, que permite una inmersión cultural y gastronómica desde la costa de la isla. Londres, Dorset o Cornualles son paradas imprescindibles, pero no las únicas en este trazado que, aunque acaba de inaugurarse, ya os decimos que es icónico.

El hotel: Iberostar Heritage Grand Mencey Tenerife

Hay hoteles con historia y hoteles que, además, las cuentan. Es precisamente lo que le pasa al Gran Hotel Mencey, un histórico de Santa Cruz de Tenerife que acaba de cumplir 75 años brillando tanto o más que el primer día de su inauguración en los años 50 del siglo pasado. Fue construido como sitio de encuentro para personalidades de la alta sociedad y la política de la época, y su filosofía se ha mantenido fiel desde entonces a ese espíritu de hospitalidad de alto nivel (es el hotel de las estrellas, las de ayer y las de hoy). Como fiel es su estética, repleta de guiños canarios: desde la fachada de aires coloniales al majestuoso patio que da la bienvenida desde el lobby del hotel, además de incontables elementos originales de la época (la barra acolchada del bar, los techos de escayola, suelo de piedra, balcones de madera…). No es de extrañar que lleve el apellido 'Heritage' y que esté declarado Bien de Interés Cultural. Y no tiene rival: es miembro de la cadena Iberostar y presume de ser el único cinco estrellas de Santa Cruz de Tenerife.

El restaurante: Haroma vuelve a los sabores de siempre

Tradición y excelencia en una misma receta. / Relais & Châteaux Heritage Hotel

El sabor de la cocina de siempre vuelve al restaurante Haroma, los fogones liderados por Mario Sandoval en Relais & Château x Heritage Hotel de Madrid. El chef, con dos estrellas Michelin, recupera uno de los platos más genuinos de la gastronomía española, el rabo de toro, al que le añade su sello inconfundible: Sandoval se mantiene fiel a la receta tradicional y a los sabores de kilómetro cero (la carne procede de la finca El Jaral de Guadarrama, propiedad del chef) pero ejecutada con toques de vanguardia que elevan este plato tan castizo hasta el cielo de la alta cocina. Es la nueva apuesta del menú de primavera para los miércoles, día en el que el rabo de toro estofado con las tradicionales patatas suflé se convierte en protagonista.

El capricho gastro: Italian Cheese Week

Viajar a Italia para descubrir la excelencia de sus quesos suena bien, pero que sus quesos vengan a Madrid para conquistarnos está genial también. Lo están haciendo precisamente ahora, y el sitio elegido no podía ser mejor: el único restaurante de España dedicado al queso como ingrediente de base para sus platos (que nadie se confunda con el tapeo). Es La Carbonera, un rinconcito del barrio de Conde Duque que hasta el próximo 26 de mayo acoge la nueva edición de la Italian Cheese Week, un evento gastronómico dedicado por entero a los quesos con DOP italianos a través de catas guiadas, menús degustación y propuestas culinarias únicas con las que muestran su tradición, calidad y versatilidad. Imperdible.

El plan: Santuardio de bienestar en Abadía Retuerta

La quietud del antiguo monasterio del siglo XII y la energía que se desprende del paisaje de viñedos del valle del Duero inspiran los nuevos tratamientos del Santuario Wellness & Spa de Abadía Retuerta, el gran templo de la salud y el bienestar ubicado en el corazón del valle. Naturaleza, silencio y vino se unen en este gran complejo cinco estrellas (que es hotel y es bodega) con una nueva carta de tratamientos. Una de las novedades más especiales son los rituales de bienser, presentados como una colección de mini-retiros inspirados en un lema premonstratense que habitaba la abadía hace casi nueve siglos: “Ad omne opus bonum parati” (“preparados para toda buena obra”). Y lo mejor son los escenarios únicos en los que se desarrollan los rituales: alrededor del viñedo, en su recuperado Jardín de los Monjes o en el huerto propio de Abadía Retuerta, proponiendo experiencias que invitan a desacelerar, contemplar y reconectar con uno mismo en plena naturaleza.

No te olvides de…: vivir mejor

Es difícil, lo sabemos, pararse a pensar y dejar que el tiempo corra a nuestro favor. Y eso afecta también al mundo del alojamiento, y no nos referimos únicamente al contexto de los viajes, sino a la forma en la que vivimos. De esto saben mucho en Be Casa, una innovadora modalidad de alojamiento flexible que pone su foco de atención en una idea: cómo están cambiando nuestras formas de vivir y gestionar el tiempo. “Estamos viviendo una transformación profunda en la que el trabajo ha dejado de ser un lugar para convertirse en una forma de organizar la vida”, en palabras de la experta en tendencias y nuevas formas de trabajo Raquel Roca. En este contexto, Be Casa se plantea como una solución, alojamientos concebidos como un entorno facilitador que permiten integrar trabajo, descanso y vida personal en un mismo lugar, reduciendo fricciones y optimizando el tiempo. Porque el propósito de la compañía, cuyo embajador es Jon Kortajarena, es el de crear hogares que se adaptan a las personas y no al revés, lugares donde trabajar, crear, cuidarse e interrelacionarse. Parece que funciona, porque ya suman más de 4300 apartamentos.