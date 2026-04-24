El Check-In semanal de VIAJAR: 8 imprescindibles del 24 de abril al 7 de mayo

El destino: Java

Borobudur, el templo budista más grande del mundo / Istock / t

A pesar de ser la isla más poblada del archipiélago indonesio, Java sigue siendo, para muchos viajeros, una gran desconocida. A menudo eclipsada por otros destinos del país, basta detenerse unos días para descubrir un territorio donde la historia, la naturaleza y la cultura conviven. En el corazón de la isla emerge Borobudur, el templo budista más grande del mundo, oculto durante siglos bajo la vegetación y la ceniza volcánica. A su lado, el complejo de Prambanan despliega la monumentalidad de la arquitectura hindú. Más allá de sus templos, Java es también una isla de contrastes: desde la vida cultural de Yogyakarta, donde la tradición javanesa sigue latiendo entre mercados, hasta la escala urbana de Yakarta. En su geografía volcánica, nombres como el monte Bromo o el cráter de Ijen ofrecen algunos de los amaneceres más sobrecogedores del sudeste asiático, mientras que sus costas, aún poco transitadas, revelan playas como Pangandaran o los impresionantes fondos del archipiélago de Karimunjawa. Nuestra recomendación es que optes por un viaje a medida para recorrer la isla. Puedes organizarlo ahora gracias a la colaboración 'Viajar a medida' entre el Club VIAJAR y PANGEA, con la que puedes hacer realidad los viajes que has leído en VIAJAR.

La escapada: Lleida

Lleida fue pionera en España en el descenso de aguas bravas. / Istock / ALEN CIRIC

¿Y si te decimos que hay una provincia en España que fue pionera en la práctica de aguas bravas, y que su río es uno de los mejores de Europa para hacer rafting? Es el Noguera Pallaresa, el río que nace en los Pirineos y transcurre íntegramente por la provincia de Lleida, y que lleva 40 años viendo barcas descender por sus aguas (las primeras lo hicieron oficialmente en 1986). Quizá nadie lo sabía entonces, pero en aquel momento Lleida acababa de convertirse en la cuna de los deportes de aventura de España, un paraíso para los aficionados a los rápidos y uno de los mejores destinos de Europa en términos de turismo activo. Y todo gracias a un río que ofrece más de 50 kilómetros navegables (lo que permite estar durante todo el diámetro descendiendo), un clima mediterráneo (benévolo durante el todo el año) y más de mil metros de desnivel (es lo que genera los vertiginosos rápidos). Este año celebra su 40 aniversario, así que qué mejor momento que la primavera para descubrirlo.

El trayecto: vuelo a Frankfurt

Si todavía no has pensado a qué destino viajarás este verano, quizá esto te ayude a elegir destino. Porque la aerolínea Cóndor (que puede que no te suene, pero lleva surcando los cielos desde 1956) vuela a los destinos vacacionales más atractivos del mundo. Y no es un decir: más de 70 ciudades en Europa, África, Asia y Norteamérica. Su hub principal está en Frankfurt, conectando ciudades como Nueva York, Seattle, Bangkok, Mauricio, por citar algunos destinos. ¿Lo mejor? Que acaba de poner en marcha un vuelo directo desde Barcelona, lo que va apermitir a los viajeros acceder a estos destinos de larga distancia desde España haciendo una única escala en Frakfurt.

El hotel: NOBU Hotel Ibiza Bay, espíritu renovado

Este icónico refugio frente al Mediterráneo, ya ha reabierto sus puertas. / NOBU Ibiza Bay

La isla de Ibiza comienza a despertar de su letargo, y NOBU Hotel Ibiza Bay, el icónico refugio frente al Mediterráneo, ya ha reabierto sus puertas con un espíritu renovado. Fiel a su filosofía de lujo relajado, ha arrancado la temporada a su propio ritmo: el que marca el calendario de retiros inmersivos con los que invita a cuidar el bienestar de cuerpo y mente. Y lo hace combinando naturaleza, conexión humana, exploración creativa y el inconfundible espíritu ibicenco de la isla. Calma, belleza y equilibrio materializados en diferentes retiros que reinician y reconectan a los huéspedes con el entorno. Estarán impartidos por profesionales internacionales, como Anna Lewandowska, creadora del método Kick The Barre, y compartirán temporada con otras propuestas diseñadas en clave ‘holístic hikes’. Con ellas, los huéspedes de NOBU podrán, además de disfrutar del spa y de vivir experiencias gastronómicas omakase increíbles en el emblemático restaurante del hotel, explorar la isla, descubrir cuevas, jacuzzis naturales, vistas panorámicas increíbles y rutas por senderos vírgenes. Sin duda, una oportunidad para conocer la otra cara de Ibiza, la de la calma, la naturaleza y el relax, que tambien existen.

El restaurante: Brach Madrid, nueva carta gourmet

Es el único hotel que Evok tiene en Madrid / Brach Madrid

Como una oda a la primavera. Así es la nueva carta de Brach Madrid, el hotel que la cadena Evok (con el sello inconfundible y el savoir fair del diseñador francés Philippe Starck) tiene en plena Gran Vía madrileña. La renovada carta que acab de estrenar el restaurante insignia del hotel, destaca por platos con mucha personalidad, priorizando los productos de temporada y presentados en formatos para compartir. Solo por abrir boca: desde carrilleras de Black Angus, en el lado de la tradición más castiza, hasta un calamar entero relleno y fregola sarda, setas silvestres y guanciale crujiente, como representante de las combinaciones más creativas. Tacos crujientes de lubina, aguachile de pulpo asado o el crispy ricetartar tartar de atún son los platos que aportan el toque mediterráneo tan característico del chef Adam Bentalha, al frente de los fogones. Mientras que del postre se encarga el chef pastelero Fabien Emery, responsable de aportar el toque francés, imprescindible en los hoteles de la cadena.

El capricho gastronómico: un jamon ibérico que ‘lo borda’

Se cerca el día de la madre y si te lo curras un poco, este año ‘puedes bordarlo’. Estaría fenomenal eso de coger aguja e hilo y ponerte con algún diseño chulo, hecho con mimo, paciencia y a mano, porque no hay nada como el valor de la artesanía cuando se trata de regalar. Eso lo sabemos nosotras, y lo saben también en el Museo del Jamón que, aunque no se han puesto a coser (al menos no en sentido literal), sí que lo han puesto muy fácil para regalar: tres estuches dedicados a las madres y seleccionados, como las piezas esta marca, emblema de la gastronomía madrileña que lleva décadas “bordando” el jamón. Bonito juego de palabras.

El plan: no te pierdas el plan más ‘mono’

Un taller de pintura para salir de la rutina / Licores del Mono

Planes hay muchos cada semana, pero créenos si te decimos que este es el más mono. Imagina: una tarde en un taller de pintura para salir de la rutina a golpe de creatividad, buen rollo y mejor compañía. El entorno lo es todo, por eso el lugar elegido es el espacio VI8RA, un sitio donde la inspiración fluye entre pinceles, luz neón y una seleccción de música que marca el ritmo de la tarde. Con un ambiente así, solo falta ponerle un poco de vidilla al plan, y de eso se encarga Licores del Mono, aportando la versatilidad de su colección de licores. Juntos han creado esta propuesta que da la vuelta al típico detalle para regalar en un día como el de la madre (que ya sabes que se celebra el día 3 de mayo), animando a dejarse llevar por el lado más creativo y desenfadado. ¿Te apuntas? Será los días 6 y 7 de mayo previa inscripción en la web de VI8RA (plazas limitadas hasta completar aforo).

No te olvides de...: celebrar el día de la madre

Si quieres sorprender a tu madre con otra experiencia diferente, anota esta que te traemos. Una invitación abierta a disfrutar de un sesión de karaoke premium en salas privadas, diseñadas para compartir risas, canciones y complicidad en un ambiente íntimo y totalmente personalizable. BAM Karaoke Box (con dos locales en Madrid) lo hace posible con el lanzamiento de su tarjeta regalo para el día de la madre. Además, los menores de 16 años también pueden acceder hasta las 23.00 horas, obviamente siempre que vayan acompañados, lo que convierte a BAM en una opción ideal y real para compartir este día en familia. Y si vais en grupo, os animamos a probar la experiencia BAM Battles, el lanzamiento de batallas musicales que convierte cada canción en un auténtico desafío.