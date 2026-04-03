El Check-In semanal de VIAJAR: 8 imprescindibles del 3 al 9 de abril
Cada viernes, el equipo de VIAJAR selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y algo imprescindible que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino: Estonia y la quinta estación
Afirmar que las estaciones son solo cuatro (primavera, verano, otoño e invierno) es tan obvio como decir que el sol sale cada mañana. Sin embargo, hay un lugar del mundo donde la quinta estación existe. Durante solo unas semanas, a comienzo de la primavera, los bosques de Soomaa, al suroeste de Estonia, se cubren por completo de agua, justo en ese momento en el que los intensos meses de nieve y heladas dan paso al deshielo y las lluvias, haciendo de las cuencas fluviales se desborden y el nivel del agua suba drásticamente. Eso provoca que los paisajes se transformen por completo: los prados se inundan, los bosques se convierten en islas rodeadas de lagos y las casas se aíslan unas de otras. Conocer este mundo natural, que parece recién despertado tras un largo periodo de hibernación, a bordo de una canoa tradicional de madera (haabjas, declaradas Patrimonio por la Unesco) es el mejor plan.
La escapada: Barcelona, este es su año
Si por lo que sea todavía no has estado en Barcelona, o por lo que sea, sí y te apetece redescubrirla, este 2026 es el año ideal para hacerlo. Por tres motivos: se celebra el centenario de la muerte de Gaudí, el genial arquitecto que hizo de la ciudad la cuna del Modernismo, colocándola en el centro de la diana de la arquitectura internacional; eso enlaza con el otro gran acontecimiento que vivirá Barcelona, que este año se convierte en Capital Mundial de la Arquitectura (sobran los motivos para que así sea) por nombramiento de la Unesco. Y, por si faltasen excusas para viajar a la ciudad, será también el año de Pau Casals, célebre violoncelista que durante décadas fue referente internacional de la música clásica internacional, además de firme defensor de la paz y los derechos humanos. Qué mejor momento que este para conmemorarle.
El trayecto: Borgoña desde el río
Recorrer los paisajes menos conocidos de la Borgoña francesa a bordo de una villa flotante inspirada en los campos dorados de margaritas de la región. De Dijón (además de ser la cuna de la mostaza, es una ciudad de notable arquitectura) a las bodegas menos conocidas de la icónica Route des Grand Crus o la visita a algunos chateaux históricos, como du Clos de Vougeot. Así de sugerente es la última y más novedosa propuesta de la colección fluvial Les Bateaux Belmond, los barcos más íntimos y lujosos que navegan por las aguas tranquilas de Francia de abril a octubre. Lleva por nombre Marguerite (como no podía ser de otro modo). Es el nombre con el que ha sido bautizado el lanzamiento del nuevo A Belmond Boat, Burgundy, pura sofisticación para la navegación fluvial a ritmo lento, ideal para un máximo de ocho personas (cuatro suites dobles de diseño y pura elegancia). Eso sí, el primer Marguerite no zarpará hasta finales de verano de 2026. Porque lo bueno siempre se hace esperar…
El hotel: Tívoli Kopke Porto Gaia, el otro lado de Oporto
No hay fotografía más icónica de Oporto que la de las fachadas de colores. Esos edificios de viviendas de estilo decimonónico y decadente que parecen caerse al río, justo ahí donde se alza majestuoso el puente Don Luis I. Para contemplarla, el lugar ideal está, precisamente, al otro lado de la ribera, en Vila Nova de Gaia, la zona en la que se localizan las bodegas míticas de la región. Kopke es la cava de vinos más antigua de la ciudad, inaugurada en 1638, y es el lugar donde se levanta el nuevo hotel de Tívoli, la marca hotelera de lujo más antigua de Portugal. Alojarse en alguna de sus suites o comer en los restaurantes del hotel (tres de ellos con el sello del asturiano Nacho Manzano, con tres estrellas Michelin en su Casa Marcial), es un buen plan de primavera.
El restaurante: Em Sheriff
Después de estrenarse en Londres, París y Dubai, llega a Madrid el gran referente de la alta gastronomía libanesa: Em Sheriff. Un restaurante que trae hasta la puerta de Alcalá la esencia de la cocina del Líbano con una puesta en escena más que especial: la estética es pura inspiración en el lujo mediterráneo (suelo de revestimiento cerámico, tapicería a rayas y paredes forradas de espejos, tejidos crudos y fibras naturales). Y la carta, un recorrido por los sabores populares, combinando recetas de herencia familiar con productos locales de temporada en clave de mezze o platillos para compartir. Ese es el pilar de la experiencia gastronómica libanesa (deliciosa, fresca, sabrosa), en cuyas mesas nunca faltan el hummus, el fattoush, los kibbehs y el shawarma, el icónico pan de pita hecho al momento; por eso son todo un emblema de la carta de Em Sheriff. ¿Lo mejor? Pedirlo todo al centro y dejarse llevar. Yasmina Hayek, Chef Executive del grupo, sabe lo que hace.
El capricho... gastro: una burger por el Día de la Carbonara
El día 6 de abril se celebra el Día Internacional de la Carbonara, y son muchos los restaurantes italianos en los que se puede disfrutar de este delicioso y canónico plato. Los ingredientes imprescindibles para hacer una carbonara auténtica son yemas de huevo (a ser posible sin clara), queso pecorino romano (más intenso que el parmesano) y guanciale (papada de cerdo curada). Y ya. Sin embargo, hay quien se atreve a hacer variaciones a la receta original, versionándola en formato hamburguesa (¡valientes!). Si queréis probar y daros el capricho de comer una carbonara con las manos, podéis hacerlo en Juancho’s Barbacoa, posiblemente el primer restaurante en hacer una carbonara a la parrilla. Eso sí, con la calidad de carnes de primera (de La Finca de Jiménez Barbero) y en edición limitada (solo hasta finales de abril).
El plan: Duende, lujo y gastronomía en Marbella
Hay sitios que no necesitan casi presentación. Sucede con El Pimpi, una de las bodegas con más solera Málaga (fundada en 1971), y el hotel Puente Romano Beach Resort, gran emblema de la hotelería de lujo de la Costa del Sol y todo un icono para la élite marbellí e internacional desde 1979. A un escenario así, solo falta ponerle música, y de eso va este plan: una noche de flamenco en el restaurante que El Pimpi tiene en Puente Romano, donde el duende y la gastronomía se fusionan en una actuación en directo bajo el nombre de ‘El Brindis’. Toda una experiencia sensorial y envolvente, con la guitarra de Daniel Casares (un referente internacional), que estará acompañado por Julián Bedmar, a la segunda guitarra, y Miguel Ortiz 'Nene' a la percusión. Será el jueves 9 de abril.
No te olvides de...: El aroma de la primavera
¿A qué huele la primavera? A flores frescas, eso seguro. Pero si afinamos un poco más el olfato y nos atrevemos a concretar tipos de flores y variedades de plantas, podemos llegar a percibir aromas a violeta blanca, a té blanco, a madera de gaiac y a cedro. Y no, no son ingredientes dichos al azar, sino que se trata de las esencias seleccionadas por Le Labo (la casa de perfumería nicho fundada en Nueva York, pero con alma francesa) para crear su última fragancia. Los ha combinado de manera magistral y lo has metido en un frasco bajo el nombre de Violette 30, un perfume tan complejo que es capaz de resultar familiar y al mismo tiempo extraño. Y eso huele, irremediablemente, a imprescindible en cualquier maleta dispuesta a hacer una escapada de primavera.
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