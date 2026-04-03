El Check-In semanal de VIAJAR: 8 imprescindibles del 3 al 9 de abril

Si por lo que sea todavía no has estado en Barcelona, o por lo que sea, sí y te apetece redescubrirla, este 2026 es el año ideal para hacerlo. Por tres motivos: se celebra el centenario de la muerte de Gaudí, el genial arquitecto que hizo de la ciudad la cuna del Modernismo, colocándola en el centro de la diana de la arquitectura internacional; eso enlaza con el otro gran acontecimiento que vivirá Barcelona, que este año se convierte en Capital Mundial de la Arquitectura (sobran los motivos para que así sea) por nombramiento de la Unesco. Y, por si faltasen excusas para viajar a la ciudad, será también el año de Pau Casals, célebre violoncelista que durante décadas fue referente internacional de la música clásica internacional, además de firme defensor de la paz y los derechos humanos. Qué mejor momento que este para conmemorarle.