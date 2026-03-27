El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 27 de marzo al 2 de abril
Cada viernes, el equipo de VIAJAR selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y algo imprescindible que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino: siempre Praga
Sabemos que la República Checa es mucho más que Praga, ciudad bohemia considerada una de las más bellas de Europa. Pero la realidad es que sigue siendo el destino favorito de los españoles que viajan hasta el país, conocido entre otras cosas por ser la cuna de la cerveza Pilsner (las cifras no engañan). Este año tienen motivos de sobra para volver (quienes ya la conozcan) o para visitarla por primera vez (quienes todavía no han estado): la Galería Nacional de Praga cumple 230 años y para conmemorarlo, la fundación desplegará sus colecciones por varios edificios históricos (desde el palacio Kinsky al Sternberg). Además, la Catedral de San Vito del Castillo de Praga (uno de los edificios más visitados) estrena novedad: un órgano flotante único en el mundo, con más de 6000 tubos, 13 metros de alto, 11 de ancho y más de 45 toneladas de peso. ¿Más? Reabre el histórico funicular que lleva hasta la Torre de Petřín (recuerda mucho a la Torre Eiffel) y se abre un nuevo puente que conectará los Barrios de Smíchov y Podoli, con interesantes vistas panorámicas sobre el castillo y el puente de Carlos. Si no vas, no será por falta de nuevas excusas…
La escapada: Sevilla
Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, hay una ciudad a la que esta fiesta le sienta fenomenal: Sevilla. Y no nos referimos solo a las procesiones y pasos religiosos, cuyo fervor es conocido en el mundo entero. Durante estos días la ciudad se viste de gala, y puede ser el mejor momento para redescubrirla, o visitarla por primera vez. El centro histórico y el barrio de Santa Cruz, Triana, la plaza de España, el Real Alcázar y la catedral son lugares de visita obligada. Pero si el bullicio te impide caminar, el mejor plan puede ser subirse a una azotea para contemplarlo todo desde las alturas, y sabemos dónde está una de las mejores (y todavía secretas): es la terraza del hotel Querencia de Sevilla, Autograph Collection. Ubicado junto a la plaza del Ayuntamiento, la azotea tiene vistas privilegiadas a la Giralda y es el lugar ideal para degustar una cocina de tapeo con acento local. Si el apetito pide más, su restaurante a la carta La Maestría es la opción ideal: tradición andaluza y excelencia en producto son sus ingredientes estrella, con el pescado como protagonista, junto a platos como ajoblando con atún marinado y postres típicos de estas fiestas, como la torrija de pan brioche con toffee casero y helado de caramelo asado.
El hotel: Molino de Alcuneza está de aniversario
Solo 17 habitaciones, un spa, un jardín con piscina exterior y un restaurante de autor. Podría ser la descripción de un hotel boutique cualquiera si no fuera porque se trata de un alojamiento tan especial que pertenece al distinguido club de calidad de origen francés Relais & Châteaux; si no fuera tampoco porque su restaurante, defensor de una cocina sostenible y de proximidad, tiene una estrella Michelin y un Sol Repsol; y si no fuera, además, porque se levanta en un antiguo molino de piedra construido en el siglo XV a las afueras de Sigüenza (Guadalajara), en una región conocida como ‘la Laponia del sur’, por su baja demografía y su belleza natural. Solo hay un hotel que cumpla con esta descripción tan sugerente y apetecible, y no es otro que Molino de Alcuneza Relais & Châteux, la ‘casa’ de Blanca y Samuel Romero, los mejores anfitriones de este alojamiento que en 2026 cumple 30 años desde su apertura. Y eso hay que celebrarlo.
El restaurante: nueva estapa en Balausta con Dani Carnero
Comer en un antiguo palacio andaluz del siglo XVIII degustando las mejores recetas de alta cocina andaluza. ¿Puede haber un plan gastro mejor? Nos desplazamos a Balausta, el prestigioso restaurante del hotel boutique malagueño Palacio Solecio, porque acaba de iniciar una nueva etapa: ha incorporado a sus filas al chef malagueño con estrella Michelin Dani Carnero. Junto a Sergio Solano, chef ejecutivo de Balausta, han diseñado una propuesta desenfadada, con una amplia variedad de bocados y platos para compartir, reforzando la conexión entre tradición, territorio y contemporaneidad que define la esencia del restaurante. Ahora solo queda probar estas delicias de la gastronomía malagueña.
El plan: Disneyland Paris estrena el reino definitivo
Algo histórico está a punto de suceder este fin de semana en París, y tiene que ver con uno de los complejos turísticos de atracciones más famosos e icónicos de Europa (y del mundo). Y es que el 29 de marzo es el día elegido para que Disneyland Paris estrene, por fin y a escala real, el reino de Arendelle. O lo que es lo mismo: World Of Frozen, uno de los universos más populares de las películas Disney de los últimos tiempos. El nuevo reino, inspirado en los fiordos noruegos, sus paisajes montañosos y la arquitectura típicamente escandinava, sumergirá por completo a los visitantes en los escenarios de la icónica película protagonizada por la reina Elsa, su hermana, la princesa Anna y el divertido Olaf, el muñeco de nieve viviente.
El trayecto: ruta running por la Capadocia
La espectacular geografía de la Capadocia, esa región turca declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el epicentro de una ruta que cada año reúne a miles de participantes para atravesar los impresionantes paisajes que dibuja el entorno a ese lado del planeta. Y acaba de ser reconocida con un premio a la Excelencia en Turismo Deportivo Sostenible por parte de ONU Turismo. Es la excusa perfecta para ir a descubrir este rincón de Turquía y, aunque lo ideal es estar en buena forma física, la ruta Salomón Cappadocia Ultra-Trail (que este año celebra su 13 edición) es tan emocionante que atrae a todo tipo de visitantes y espectadores, y no solo a los participantes de este 'trail running'.
El capricho... gastro: llegan los martes de tacos a Bakan
En el calendario gastronómico hay una fecha para celebrarlo casi todo, y el día de los tacos está a punto de llegar: será el próximo el 31 de marzo. Una fecha señalada en rojo para los aficionados a este bocado tan representativo de la gastronomía y la cultura popular mexicana y que no podían esperar todo un año para volver a conmemorarla. ¿Qué han hecho? Convertir en una costumbre semanal lo de reunirse alrededor de la mesa para degustarlos. Son los ‘taco tuesdays’, originarios de EEUU, y el restauarnte Bakan de Madrid ha decidido poner en marcha su propia versión: un plan informal con propuestas que solo estarán disponibles los martes.
No te olvides de...: un perfume viajero
Un día despreocupado junto al mar, una cita bajo el sol de poniente, un paseo sobre la arena empolvada de Cable beach, el cielo nocturno estrellado de Tasmania, el estilo hippy-chic de Byron Bay… Aunque parezca difícil, hay quien ha conseguido meter en un frasco de perfume los paisajes dorados, las costas turquesas y los bosques intensamente aromáticos de Australia para crear la primera colección de perfumes de lujo del país más grande de Oceanía. El mérito es de la casa de alta perfumería australiana Goldfield & Banks, disponible ahora también en Isolée, el templo de la perfumería nicho con tiendas en España.
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