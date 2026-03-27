El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 27 de marzo al 2 de abril

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, hay una ciudad a la que esta fiesta le sienta fenomenal: Sevilla. Y no nos referimos solo a las procesiones y pasos religiosos, cuyo fervor es conocido en el mundo entero. Durante estos días la ciudad se viste de gala, y puede ser el mejor momento para redescubrirla, o visitarla por primera vez. El centro histórico y el barrio de Santa Cruz, Triana, la plaza de España, el Real Alcázar y la catedral son lugares de visita obligada. Pero si el bullicio te impide caminar, el mejor plan puede ser subirse a una azotea para contemplarlo todo desde las alturas, y sabemos dónde está una de las mejores (y todavía secretas): es la terraza del hotel Querencia de Sevilla, Autograph Collection. Ubicado junto a la plaza del Ayuntamiento, la azotea tiene vistas privilegiadas a la Giralda y es el lugar ideal para degustar una cocina de tapeo con acento local. Si el apetito pide más, su restaurante a la carta La Maestría es la opción ideal: tradición andaluza y excelencia en producto son sus ingredientes estrella, con el pescado como protagonista, junto a platos como ajoblando con atún marinado y postres típicos de estas fiestas, como la torrija de pan brioche con toffee casero y helado de caramelo asado.