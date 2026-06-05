El Check-In semanal de VIAJAR: 8 planes imprescindibles del 5 al 18 de junio

El destino: Portugal

De destino cercano y asequible, asociado durante años a escapadas rápidas o compras de frontera, Portugal ha pasado a convertirse en referencia cultural, gastronómica y estética para toda una generación de viajeros (entre la que por supuesto me incluyo). De hecho, hay datos que dicen que el país vecino ha superado incluso a Francia entre las preferencias de viaje para los españoles. Y aunque Lisboa y Oporto son las dos grandes ciudades que más visitantes atraen, el fenómeno del turismo portugués va más allá: los acantilados del Algarve, la arquitectura portuguesa, la recuperación del patrimonio o la explosión creativa de su gastronomía están contribiyendo notablemente a transformar la percepción internacional del país. Ese será, precisamente, el tema de conversación del próximo 'Nos gusta viajar a...', un encuentro boutique que tendrá lugar el 15 de junio en el Moco Museum de Barcelona y en el que participarán diferentes perfiles vinculados a la cultura y la creatividad portuguesa. Yo no me lo perdería.

Las fachadas de colores de Oporto desde el río. / Istock

La escapada: Canillo

Que levante la mano quien sepa que Andorra también existe en primavera, e incluso en verano. Y es que, tras el invierno, el paisaje nevado de las montañas de los Pirineos entre en una de sus épocas más atractivas. Con el deshielo, los caminos vuelven a abrirse y la montaña se transforma en un escenario ideal para recorrer a pie, descubriendo no solo paisajes de alta montaña, sino también el patrimonio que forma parte de la identidad del lugar. Es lo que sucede en Canillo, la parroquia más alta de todo el Principado, por algo está considerada como la cima de Andorra. Cuando las pistas de esquí cierran, el senderismo se convierte en la mejor manera de descubrir el territorio y conectar con el entorno natural y cultural: la tradición de montaña, los parajes naturales del valle de Incles y la arquitectura románica toman las riendas. El Valle de Incles es el mejor punto de partida para explorar la zona.

El mirador Roc del Quer, uno de los espectáculos naturales de Canillo. / Istock

El trayecto: La Toscana en tren

Alquilar un coche y recorrer las carreteras de la Toscana (si es descapotable y con un pañuelo anudado a la cabeza, mejor que mejor) es uno de esos planes que hay que hacer una vez en la vida sí o sí. Pero hay otra manera de disfrutar de los paisajes bucólicos y románticos de esta zona de Italia conocida por sus colinas cubiertas de viñedos y por ser la cuna del renacimiento. Y es en tren. La Toscana fue pionera en poner en marcha del Tren de la Naturaleza, y ahí sigue, recorriendo las olinas Crete Senesi y el Valle de Orcia, ofreciendo una inmersión en los paisajes emblemáticos del centro de Italia. Más que conectar territorios, el tren es una experiencia que pone al alcance de la mano tradiciones gastronómicas, vinícolas y locales. Y lo hace con locomotoras que funcionan a vapor y vagones que parecen recién salidos de los años 30. Es viaje es lento, pero inmersivo. Merece la pena.

Sea como sea, la Toscana siempre es bien. / Istock / Francesco Riccardo Iacomino

El hotel: Mandarin Oriental Mallorca

No me equivoco si digo que esta es la apertura que más está dando que hablar estos días. Y es que Mallorca ha entrado en el mapa de los destinos Mandarin Oriental con la apertura del flamante y lujoso Mandarin Oriental Punta Negra. Un exclusivo (muchísimo) resort inaugurado el pasado 1 de junio en Calviá y que es pura esencia mediterránea (como no podía ser de otra manera en la isla), rodeado de pinares y junto a calas paradisíacas de intenso azul turquesa. La belleza natural de la isla se combina con el espíritu más sofisticado; diseño contemporáneo tejido con materiales naturales en las 130 habitaciones y 9 casitas (ya quisiera Bad Bunny) donde Nobu y Dani García ponen la mesa en Matsuhisa y Leña, dos de los seis restaurantes del hotel. Y eso sí que es lujo.

El restaurante: Casa Vega

Puede que ya hayas oído hablar de Vega Members Club, el club privado impulsado por Íñigo Onieva y el empresario Manuel Campos en Madrid (los mismos que hay detrás de Casa Salesas, por cierto), pero quizá todavía no sabes que el club tiene un restaurante y puedes entrar sin necesidad de ser miembro, ¿o me equivoco? Es Casa Vega, posicionado desde su apertura como uno de los imprescindibles en el mapa de la restauración de Madrid y que, como aliciente, es una clara invitacion a vivir la atmósfera única del club, pero insistimos, sin ser miembro. Un bistró sofisticaco y contemporáneo donde gastronomía, diseño y ambiente se funden deforma natural para crear una experiencia de club accesible y vibrante, muy pensada para aquellos que buscan algo más que una simple comida. En la carta, puro equilibro entre clásicos contemporáneos con guiños internacionales: dese su icónica Tortilla de patatas Salesas a innovadoras opciones como el Bikini de pastrami ibérico y trufa, o los sabrosos Rigatoni al Vodka. Estás tardando en ir.

Esta tortilla de patatas ya es todo un icono de Salesas, en Madrid. / Casa Vega

El plan: Picnic Segovia

No son muchas las ocasiones que se tienen de disfrutar de una ciudad patrimonial y monumental como Segovia de manera pausada y relajada. Porque es tanto, y tan rico, todo lo que tiene que ofrecer, que es difícil quedarse quieto en un punto y simplemente fluir. Difícil quizá, pero imposible no, porque el próximo 13 junio tiene lugar una cita muy singular que convertirá la Pradera de San Marcos, esa zona verde que se extiende a los pies del Alcázar de Segovia y que está considerada "una de las praderas más emblemáticas y bonitas del mundo", en una gran jornada de picnic: Segovia Picnic Day, que este año celebra ya su segunda edición. Sin duda, una invitación para disfrutar de la naturaleza, con actividades para todos los públicos y el magnífico telón patrimonial de la ciudad de fondo.

El Alcázar de Segovia, telón de fondo de este segundo Picnic Day. / Istock

El capricho gastro: Two many chefs ciclo gastro

Durante este mes de junio, una de las terrazas icónicas de Madrid recupera una de las citas más esperadas del verano: 'Two Many Chefs', el ciclo gastronómico con el que The Hat Rooftop invita a algunos de los cocineros más interesantes de la escena madrileña a subirse a los tejados de la ciudad para crear nuevas propuestas bajo el cielo estrellado de Madrid en un formato mucho más informal, abierto y al aire libre. Brutalista, La Raquetista & Itama y Tripea son los siguientes en hacerlo, en las noches de los lunes 15 y 22 de junio, y martes 30 de junio, respectivamente.

No te olvides de...: pasar por la Feria del Libro de Madrid

Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo de darte un paseo entre las más de 360 casetas que este año se han instalado con motivo de la 84 edición de la Feria del Libro de Madrid. Una de las citas más especiales en las que libreros, autores y lectores de toda la ciudad se reúnen para hablar de libros y literatura. Y para reír, porque este año la feria gira precisamente en torno al humor, como refugio, sátira y herramienta crítica. Y así hasta el 14 de junio, en el paseo de carruajes del histórico parque de El Retiro.