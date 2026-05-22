El Check-In semanal de VIAJAR: 8 planes imprescindibles del 22 de mayo al 4 de junio

El destino: Budapest

La capital húngara se prepara para una cita ineludible, y no nos referimos al eclipse de Sol de agosto, sino a otro acontecimiento que va a tener lugar mucho antes. Se trata de la final de la UEFA Champions League (para los no futboleros, decir que la gran cita del fútbol europeo) el próximo 30 de mayo, una ocasión excepcional para descubrir una de las grandes capitales de Europa. Lo ideal es comenzar por el castillo de Buda, para contemplar la ciudad desde las alturas e ir descendiendo poco a poco hasta llegar a la orilla del Danubio y detenerse a los pies del Parlamento, el gran símobolo de la ciudad imperial declarado Patrimonio de la Humanidad. Antes, imprescindible pasear por las calles medievales de Buda y detenerse el Bastión de Pescadores, esa terraza neogótica del siglo XIX convertida en uno de los miradores más reconocibles de Budapest. Si hay tiempo, lo ideal es recorrer la otra parte de la ciudad, la de Pest, la que mejor combina vida urbana y tradición. Desde los cafés decimonónicos y los ‘ruins bars’ del barrio Judío, a la Ópera y el Palacio Drechsler, uno de los palacetes neorrenacentistas que recuerdan el esplendor de la época austrohúngara. El fin de la visita debe culminar sí o sí en los baños Széchenyi, un complejo termal histórico considerado uno de los centros termales más grandes de Europa. Imprescindible.

El Bastión de Pescadores, la otra joya de la arquitectura de Budapest. / Istock

La escapada: León

Antoni Gaudí, el gran genio del Modernismo catalán, solo construyó tres obras fuera de su Cataluña natal, y dos de ellas están en la provincia de León: el Palacio de Astorga y Casa Botines, el gran emblema arquitectónico de la ciudad de León. Y con motivo del Año Gaudí, que este 2026 conmemora el centenario de su fallecimiento, la ciudad castellana se suma a las celebraciones con un intenso programa de actividades, conferencias, exposiciones y visitas guiadas en torno a la figura del genial arquitecto, posicionando a León dentro del relato internacional del Modernismo. Qué mejor momento que este para conocer esa otra cara de León, como si fuera un viaje a esa época gloriosa de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando al revolución industrial y la llegada de la modernidad transformaron el trazado urbano de la ciudad impulsado por la nueva burguesía y la visión vanguardista de Gaudí.

Casa Botines, el gran emblema modernista de León. / Istock

El trayecto: Explora IV por los paisajes remotos del norte de Euorpa

Mientras esperamos la puesta en marcha del flamante Explora VI, el barco que recorrerá el Mediterráneo de una manera mucho más pausada y sofisticada a partir de agosto, no podemos resistirnos a embarcarnos en el Explora IV, el barco que desde este mes de mayo navega por el norte de Europa, Islandia, Groenlandia y el mar Báltico descubriendo 51 destinos en 15 países diferentes. Además, esta temporada la compañía estrena once nuevos puertos de escala, entre ellos Runavík (en las Islas Feroe) o Djúpivogur (en Islandia). En tierra firme, los pasajeros de Explora Journeys, la compañía de lujo propiedad de MSC Group, podrán recorrer en bicicleta los históricos canales de Ámsterdam, pasear por los parques reales de Estocolmo en las escalas nocturnas que realiza el barco o acercarse a los rincones más remotos y auténticos de Reykjavik. Eso sí que es un lujo.

Los paisajes son uno de los grandes atractivos de las rutas Explora. / Explora Journeys

El hotel: Mercer Madrid

Madrid estrena hotel (y ya avisamos que no es el único que llega esta temporada…), Mercer Madrid, una joya de principios del siglo XX con mucho pedigrí: diseñada en origen por el arquitecto de la Casa Real, Enrique María Repullés y Vargas, se levanta sobre la antigua sede de la Sociedad General Azucarera de España, a escasos metros de la Puerta de Alcalá y el parque de El Retiro. Por fuera, mucho eclecticismo madrileño con matices neoclásicos y neomudéjares (pura opulencia modernista). Y por dentro, una experiencia de interiorismo que ha priorizado al máximo la conservación de los elementos históricos protegidos por Patrimonio del edificio, en un ejercicio de pura magia llevado a cabo por el estudio de itneriorismo Andreu Carulla Studio y liderado por RCCyP Arquitectura. El resultado, un discurso que irradia nobleza y sofisticación contemporánea, ensalzando el valor de lo artesano y la memoria del inmueble con categoría 5 estrellas Gran Lujo. No es para menos.

El nuevo hotel de Madrid: una joya del principios del siglo XX recuperada por Mercer Hoteles. / Mercer Hoteles

El restaurante: Almara

El mediterráneo al plato, pero no como te esperas. El restaurante Almara, la última apertura del gurpo La Fábrica que pone ojitos a todos los amantes de la gastronomía que pasan de 9 a 5 en las oficinas de Castellana, recupera la cocina de nuestra tierra y la presenta sin estridencias, pero con una elaboración impecable. El cocinero Aitor Mena se sube al carro de las gildas con una propuesta 6XL que descansa sobre una crema de mejillones escabechados; hace su propia versión de la ensaladilla de ventresca; y se lanza a los crudos con un tartar de dorada con pistacho (cómo no) y tirabeques a la brasa, que proporcionan una profundidad especial; y un steak tartar que se come sobre patata hojaldrada. Pero el gran éxito en cocina es el canelón de txangurro, que bien merece una visita en sí mismo. Este plan se completa con una carta de repostería breve, fina y elaborada.

Almara, el restaurante del que todos hablan. / La Fábrica

El capricho gastro: Madrid Food Fest

Llega el “festival gastronómico que faltaba en Madrid”. La definición no puede ser más explícita ni contundente para no perderse esta cita que tendrá lugar el fin de semana del 23 y 24 de mayo en el Museo del Ferrocarril de la capital. Un escenario de lujo en el que ocho de los cocineros y cocineras más reuptados de la ciudad van a desplegar su mejor repertorio gastro en formato stree food y al aire libre. Desde Rafa Bérgamo, de Kuoko (que ofrecerá versiones creativas del tradicional Paquito de cordero, el bocadillo gastro impulsado por Interovic), a Irene Amat de Itama Pastelería. Junto a ellos, una selección de más de cien productores artesanos procedentes de toda España desplegarán sus delicias en los puestos de venta directa al público que visite el museo, convertido este fin de semana en el mejor mercado gastronónico de la ciudad.

El plan: Ciclo de conciertos Barceló Imagine Fest

Hay planes que solo suceden una vez en mucho tiempo, y el que tiene lugar este mismo viernes es uno de ellos. Se trata de una cita musical que cambia los escenarios tradicionales por uno mucho más singular: un hotel. A ello hay que sumarle el hecho de ser una cita en formato acústico, lo que acerca todavía más el show al público asistente, convirtiendo el momento en alto casi íntimo. Así de sugerente es la puesta en escena de Barcelo Imagine Fest, y en esta ocasión el protagonista será Depedro, uno de los músicos más reconocidos y respetados de la escena musical española, que subirá al escenario del Hotel Barceló Imagine (en el distrito de Chamartín) este viernes 22 de mayo.

No te olvides de...: Festivales de verano

El verano está a la vuelta de la esquina y eso es sinónimo de vacaciones y de festivales (y viceversa). Uno de los más importantes que se celebran a comienzos de junio nos lleva directos hasta Barcelona, que vuelve a convertirse en epicentro mundial de la música con la nueva edición de Primavera Sound (del 3 al 7 de junio). The Cure, The XX o Masive Attack encabezan un cartel ecléctico, seña de identidad de este festival consolidado como uno de los grandes referentes internacionales. Y esto es solo el principio, porque tras este llegará el turno de otros grandes como Mad Cool (Madrid, del 8 al 11 de julio), que este año celebra su décimo aniversario con Foo Fighters, Florence + The Machine o Kings of Lion. Los abonos ya están a la venta (luego no digas que no te hemos avisado con tiempo....).