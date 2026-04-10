El Check-In semanal de VIAJAR: 8 imprescindibles del 10 al 23 de abril

Los hoteles, como la arquitectura en general, son hijos de su tiempo, de la época en la que se construyen y de las modas que imperan en el momento en el que se levantan. Y eso es un punto a favor, como una invitación a hacer un viaje en el tiempo. Sucede en este emblemático hotel de Nápoles, Eurostar Hotel Excelsior, que abrió sus puertas en 1908 (se construyó en tiempo récord para la época, solo diez meses), a orillas del mar Tirreno y a los pies del Vesubio. La ubicación, fabulosa, y la calidad del edificio, puro glamour para la época. Eso hizo que enseguida se convirtiera en el favorito de las estrellas de cine y celebrities de todos los tiempos (de Sofía Loren a Andy Warhol, de Tony Soprano a Maradona, de Jenifer López a Lady Gaga). A pesar de los años, sigue manteniendo el brillo y el esplendor de principios de siglo (lámparas de Murano originales, cubertería de plata, mármoles de Carrara, revestimientos de seda…), que lo convierten en un clásico de los hoteles de lujo en los que hay que dormir, al menos, una vez en la vida.