El Check-In semanal de VIAJAR: 8 imprescindibles del 10 al 23 de abril
Como ya es habitual, el equipo de VIAJAR selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y algo imprescindible que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino: Ginebra
Conocida como la ciudad de las Naciones Unidas (mucho antes de que la ONU se instalara oficialmente en Nueva York), cuna de la alta relojería y puerta de acceso al origen científico del universo (en el CERN, la fascinante catedral de internet diseñada por el arquitecto Renzo Piano en 2023), Ginebra es también un sorprendente destino turístico natural. Levantada a orillas del lago Lemán (compartido con Francia), y con el telón del Mont Blanc de fondo (todo un emblema para los alpinistas más experimentados), el centro de la ciudad es también un inesperado reclamo para una escapada: un paseo por el Parc des Bastions, un frondoso parque en el centro de Ginebra, o un baño en los Bains des Pâquis, si el tiempo acompaña, son dos buenas opciones para descubrir Ginebra en primavera.
La escapada: Otazu
Los meses de vendimia suelen ser los favoritos de los amantes del enoturismo para visitar las bodegas. Sin embargo, hay otra época que es mucho más atractiva para el viajero: y es justo ahora. Cuando las primeras brotaciones anuncian el despertar el viñedo que va tiñéndose, poco a poco, de un verde brillante. Si a ese paisaje idílico le añades un entorno cultural único, la escapada está servida. Y eso es justo lo que proponemos hacer: poner rumbo hasta una bodega escondida a solo 8 kilómetros de Pamplona, en la que tradición vinícola y arte contemporáneo se fusionan. Es el Señorío de Otazu, una bodega de 1840 (hoy convertida en museo del vino), levantada en un antiguo palacio del siglo XVI, con una torre del siglo XIV y una ermita todavía más antigua, fechada en el siglo XII. Un lugar donde la historia dialoga con piezas de arte que se encuentran al aire libre, generando una convivencia única entre pasado y presente. Por si no lo has notado, esto no es solo una escapada de enoturismo: es pura estimulación para los sentidos.
El trayecto: de Barcelona a Londres
No hacen falta motivos para hacer una escapada a Londres (todo el rato), pero saber que hay una nueva ruta que conecta la ciudad del Big Ben con Barcelona, es una buena excusa para ir planificando un viajecito. Si a eso le sumas que el precio medio de los billetes es más bien bajo y que la compañía que la pone en marcha ha sido reconocida como una de las diez aerolíneas más seguras del mundo… ¿qué más quieres? Es la nueva apuesta de Wizzair para la temporada de verano, y aunque parezca que para eso queda mucho, qué va, porque esta ruta, que conecta El Prat con el aeropuerto de Luton, ya ha arrancado.
El hotel: Eurostars Hotel Excelsior Nápoles
Los hoteles, como la arquitectura en general, son hijos de su tiempo, de la época en la que se construyen y de las modas que imperan en el momento en el que se levantan. Y eso es un punto a favor, como una invitación a hacer un viaje en el tiempo. Sucede en este emblemático hotel de Nápoles, Eurostar Hotel Excelsior, que abrió sus puertas en 1908 (se construyó en tiempo récord para la época, solo diez meses), a orillas del mar Tirreno y a los pies del Vesubio. La ubicación, fabulosa, y la calidad del edificio, puro glamour para la época. Eso hizo que enseguida se convirtiera en el favorito de las estrellas de cine y celebrities de todos los tiempos (de Sofía Loren a Andy Warhol, de Tony Soprano a Maradona, de Jenifer López a Lady Gaga). A pesar de los años, sigue manteniendo el brillo y el esplendor de principios de siglo (lámparas de Murano originales, cubertería de plata, mármoles de Carrara, revestimientos de seda…), que lo convierten en un clásico de los hoteles de lujo en los que hay que dormir, al menos, una vez en la vida.
El restaurante: Aponiente
Lo de Ángel León parece que no tiene límite, ni frontera, ni línea de flotación. Porque, fiel a su compromiso con el mar, los ciclos de la vida y el ecosistema natural en general, acaba de dar un giro radical en su restaurante de Cádiz, Aponiente, para sumergirlo, casi literalmente, en la bahía. Distinguido ya con tres estrellas Michelin, una estrella Verde, tres Soles Repsol y un Sol Sostenible, Aponiente estrena nueva etapa integrándose definitivamente en el ecosistema que da sentido a toda su cocina. O dicho de otro modo: estrena nueva experiencia gastro, ‘Marisma’, con la que abandona parcialmente la sala del restaurante, estructurando en un recorrido físico, sensorial y temporal por la marisma. Quien vaya a comer en esta nueva etapa, vivirá una experiencia que arranca en el ecosistema donde nacen los alimentos, entrará en contacto directo con el entorno, el ritmo de las mareas, la luz, el clima y los procesos naturales que preceden al plato, incluyendo el momento de la captura “siempre desde el respeto, como parte de un ejercicio de transparencia y conciencia”.
El capricho... gastro: Azotea Dani Brasserie
Con la llegada de la primavera, como que de repente entran ganas locas de subir a las terrazas y contemplar la vida desde arriba. Dani García lo sabe, por eso la carta de Dani Brasserie (el restaurante que ocupa la azotea del emblemático Four Seasons Madrid) arranca temporada con una nueva y limitada carta líquida, en formato cóctel pero refrescante. Es Spring & Bubbles, donde los highballs (esos cócteles ligeros, con base de destilados pero aligerados con bebidas carbonatadas) marcan el compás y el brindis se convierte en el hilo conductor. Tres combinaciones ligeras y efervescentes (solo tres, Hanami, Bonnie e Issai), con matices herbales, florales y frutales para estirar (con naturalidad y sin demasiada rigidez) hasta el atardecer. Y así hasta el 21 de junio.
El plan: Casa Decor abre sus puertas
Una casa palacio del siglo XIX situada en el barrio de Las Letras de Madrid, que en el pasado fue convento y que en solo unos meses se convertirá en un lujoso hotel de la mano de Sircle Collection (de la compañía de hoteles boutique SIR Hotels), es el escenario de Casa Decor 2026. Dicho así, la carta de presentación de esta nueva edición (y ya van 61), promete. Igual que los 47 espacios intervenidos por los 240 participantes (entre interioristas, diseñadores, artistas y artesanos) en esta nueva cita con el mejor diseño, interiorismo y arquitectura de España y Europa, y donde Tailandia es el país invitado. Los más de 3.500 metros cuadrados del edificio del Marqués de los Vélez y Conde de Niebla, en la calle San Agustín, 11 (esquina con calle Cervantes) te esperan con las puertas abiertas (y nunca mejor dicho) hasta el 24 de mayo.
No te olvides de...: unas gafas de sol
Seguro que tú también te has dado cuenta: las temperaturas están subiendo (poco a poco, y con alguna que otra amenaza de lluvia, vale, pero subiendo) y tras la escapadita de Semana Santa, quien más y quien menos ya está pensando en las vacaciones de verano. Y eso, irremediablemente, es sinónimo de una maleta que huele a playa, a ropa de baño, a tejidos fluidos y gafas de sol. Dicho esto: qué bien que el sol de primavera esté de vuelta, porque la colección de gafas de sol de Jimmy Fairly también. Bajo el nombre de 'Premier Soleil' presenta una gama de volúmenes marcados y de carácter magnético ideal para estos días en los que la luz dorada vuelve a instalarse en las terrazas. Como nosotras.
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