El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 7 al 20 de noviembre
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino - Capadoccia
Entre paisajes que parecen esculpidos por el viento, Capadocia se despliega como un sueño mineral en el corazón de Anatolia. Sus valles de tonos ocres y rosados, las chimeneas de hadas y las ciudades subterráneas conforman uno de los escenarios más fascinantes del mundo. Aquí, los amaneceres se viven en el aire, subidos a globos que flotan sobre la tierra y configuran un nuevo horizonte. La mejor hora se da al atardecer, cuando la luz se derrama sobre las formaciones rocosas. En invierno, la nieve cubre las cuevas y los templos tallados, y el paisaje se vuelve aún más onírico, recordando por qué este rincón de Turquía ha sido refugio de viajeros y artistas durante siglos.
Más allá de las urbes masificadas, sus pueblos conservan la hospitalidad de antaño y su gastronomía rescata el sabor de la tierra. En medio de este paisaje de leyenda, Argos in Cappadocia se presenta como un refugio que condensa toda su magia: un lugar para detenerse, respirar y saborear la belleza serena del invierno
La escapada - Aranjuez
A solo cuarenta minutos de Madrid, Aranjuez ofrece una escapada donde la historia, la naturaleza y la gastronomía se dan la mano. Declarada Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO, la ciudad conserva el esplendor con que los monarcas la imaginaron: un refugio de palacios, fuentes y jardines que destilan una opulencia de otra época. El Palacio Real, con su imponente fachada y sus estancias barrocas y rococó, es el corazón de este conjunto, rodeado por los Jardines del Príncipe, del Parterre o de la Isla, auténticos oasis donde el rumor del agua acompaña cada paseo. Entre sus calles, la Real Casa del Labrador, la Capilla de San Antonio o el Teatro Carlos III nos trasladan a una época de esplendor cortesano y cultual.
En sus mesas, los productos de la huerta (triunfan las fresas, los espárragos y las alcachofas) son protagonistas de una gastronomía con identidad propia que se disfruta en restaurantes como Casa José o Carême. A ello se suma la tradición vinícola de El Regajal o Real Cortijo, perfecta para quienes buscan un toque de enoturismo. Paseos en globo, rutas fluviales o festivales como el del Motín completan la experiencia.
El hotel - NH Madrid - acción especial suite 1928
En pleno Paseo del Prado, el NH Madrid Nacional celebra su centenario convertido en un símbolo de la hospitalidad madrileña. Inaugurado en 1925, el edificio fue uno de los primeros grandes hoteles de la capital. Como un testigo privilegiado, ha asistido a la transformación de la ciudad y de la propia naturaleza del viaje: desde los tiempos en que las llaves eran de hierro y el registro se hacía a mano, hasta la era del check-in digital y la inteligencia artificial.
Con motivo de su aniversario, el hotel presenta la ‘Suite 1925. La Habitación del Siglo’, una instalación que recrea una estancia original de comienzos del XX para rendir homenaje a la evolución de la hotelería, a su legado y a todos los viajeros que han pasado por sus salones.
El restaurante - BiBo
No hay duda de que la escena gastronómica de Madrid vive a caballo entre la tradición y la vanguardia. En este contexto, el restaurante BiBo de Dani García elige volver a sus raíces. En esta nueva etapa, BiBo recupera algunos de sus iconos, como el brioche de rabo de toro o la ensaladilla rusa con huevos de codorniz, y al tiempo estrena platos que confirman su espíritu global: aguachile de quisquillas o una pasta con mantequilla y caviar. Un delicado equilibrio entre lo nuevo y lo viejo que funciona.
La propuesta líquida sigue la misma senda: la carta estrena una coctelería más técnica y expresiva que aúna homenajes a los clásicos (como el Sherry Cobbler) con apuestas atrevidas que traspasan fronteras, como su Pisco Nikkei. BiBo vuelve a ser lo de siempre: una brasserie andaluza con alma viajera donde todo, desde puesta en escena hasta caldos y, por supuesto, los platos, están al servicio del disfrute.
El trayecto - Transcantábrico Gran Lujo
En tiempos de prisas, hay una forma de viajar quer eivindica el trayecto como un destino en sí mismo. En el norte de España, el Transcantábrico recorre algunos de los paisajes más bellos del país —de los acantilados vascos a los valles asturianos y las rías gallegas— en un viaje que dura ocho días y parece suspendido en el tiempo. Desde su primera salida en 1983, este tren de época se ha ganado el título de uno de los más bonitos del mundo, no solo por el recorrido, sino por la experiencia que propone: mirar el mar y la montaña desde la comodidad de un vagón del siglo XX revestido en madera y tapizado en ricas telas.
Solo catorce cabinas y un puñado de coches salón componen este hotel sobre raíles que combina la elegancia de los años veinte con el lujo contemporáneo. Las paradas —San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Ribadesella, Santiago…— incluyen visitas a lugares como la cueva de Altamira, Covadonga o el Museo Guggenheim. A bordo, las jornadas transcurren entre desayunos con vistas, cenas en restaurantes locales y copas en el coche panorámico. No hace falta cruzar medio mundo para vivir el viaje de una vida: basta con obedecer a aquello de "¡Viajeros, al tren!".
El plan - tardes de teatro en el Tribueñe
Hace 22 años, un antiguo almacén de ferretería en los alrededores de la plaza de toros de Las Ventas se convertía en un espacio teatral. Se llamó el Teatro Tribueñe y es una de las salas más acogedoras de Madrid para disfrutar de las grandes obras de teatro de la historia. Con aforo para 143 espectadores, y situado en la calle Sancho Dávila, número 31, el Tribueñe ofrece uno de los mejores planes para noviembre y diciembre en la capital. Hugo Pérez de la Pica, el creador del teatro junto a Irina Kourberskaya, estrena la segunda temporada de Mujeres Catedrales los sábados 8 y 15 de noviembre y los domingos 9, 16, 23 y 30 de noviembre (y 14, 21 y 28 de diciembre). Con más de 50 trajes diseñador por el propio Hugo, la obra es un espectáculo de danza, canto y música en vivo en el que se rescatan bailes y canciones casi olvidados de nuestro país.
El capricho gastro - Comida a cuatro manos en Bodegas Monte la Reina
La cocina y el vino vuelven a encontrarse en un diálogo de acentos, culturas y paisajes. Este mes de noviembre, Bodegas Monte la Reina celebra dos cenas a cuatro manos que cruzan el Atlántico para unir la energía caribeña del chef Ariel Rodríguez, la mirada local de Lara G. Carretero y la fusión japo-mediterránea de Ricardo Sanz. Dos encuentros —el 13 de noviembre en Madrid y el 15 en Toro— donde los fogones se convierten en punto de encuentro entre tres maneras de entender la gastronomía.
En Madrid, el restaurante Ricardo Sanz Wellington acogerá un menú de ocho pases donde el usuzukuri de flor eléctricao el temaki de atún picante dialogarán con la dorada con granita de parcha o el lechón al caldero. Días después, la experiencia se trasladará al corazón de la D.O. Toro, con una cena en la bodega que rendirá homenaje al producto local —del lechazo al foie con texturas de uva— maridada con los vinos de Carolina Inaraja, la joven enóloga al frente de Monte la Reina. Más que un encuentro gastronómico, será una celebración de la diversidad y del poder del vino para tender puentes entre mundos distintos.
No te olvides de... - Cosméticos en sólido Natural Carol
Olvídate de líos de facturación o líquidos en equipaje de mano. La firma alicantina Natural Carol, nacida a los pies de la Sierra Mariola, condensa más de veinte años de experiencia en formulación ecológica en productos sólidos que apuestan por la simplicidad, la eficacia y el respeto al entorno: una gama completa de cosméticos 100 % veganos y libres de tóxicos, con ingredientes procedentes de agricultura ecológica y bajo los principios del zero waste.
Limpiadores, sérums, champús, protectores solares y hasta dentífrico que propone un cuidado sin artificios, con ingredientes honestos y fórmulas científicamente desarrolladas que buscan cuidar sin dejar huella. Cada stick, cada champú o acondicionador sólido es una invitación a consumir menos y mejor; y a recuperar el gesto consciente de cuidarse con respeto, como lo hacían nuestras abuelas y como nosotros ya hemos olvidado un poco.
