El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 7 al 20 de noviembre

Hace 22 años, un antiguo almacén de ferretería en los alrededores de la plaza de toros de Las Ventas se convertía en un espacio teatral. Se llamó el Teatro Tribueñe y es una de las salas más acogedoras de Madrid para disfrutar de las grandes obras de teatro de la historia. Con aforo para 143 espectadores, y situado en la calle Sancho Dávila, número 31, el Tribueñe ofrece uno de los mejores planes para noviembre y diciembre en la capital. Hugo Pérez de la Pica, el creador del teatro junto a Irina Kourberskaya, estrena la segunda temporada de Mujeres Catedrales los sábados 8 y 15 de noviembre y los domingos 9, 16, 23 y 30 de noviembre (y 14, 21 y 28 de diciembre). Con más de 50 trajes diseñador por el propio Hugo, la obra es un espectáculo de danza, canto y música en vivo en el que se rescatan bailes y canciones casi olvidados de nuestro país.