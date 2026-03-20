El Check-In semanal de Viajar: 7 imprescindibles del 20 al 26 de marzo

Es Gioia (que se puede traducir como ‘alegría’ y ‘joya’, preciosa combinación de palabras), el restaurante italiano de Davide Boniato y Daniela Rosso, recomendado un año más por la Guía Michelin y la Guía Repsol. Lo de esta pareja va de artesanía (acaban de estrenar obrador justo enfrente del restaurante, en la calle San Bartolomé), producto cien por cien italiano y mirada contemporánea. Si, por lo que sea, eres de los que todavía no has estado, toma nota: Tallarines 40 tuorli (la yema de huevo es clave de su éxito) terminados con salsa de trufa; Agnolotti del plin (una pasta rellena de tamaño casi diminuto que se cierra con un ‘pellizco’) en su salsa tradicional; o Mezzelune de patata rellenas de alcachofa y servidas con crema de mantequilla, jengibre y Franciacorta (la combinación de sabores es irresistible). De nada.