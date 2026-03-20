El Check-In semanal de Viajar: 7 imprescindibles del 20 al 26 de marzo
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y algo imprescindible que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino: Finlandia
La desconexión, la cercanía con la naturaleza y la comida local son las tres claves que definen a un destino como Finlandia. Y estas son, una vez más, los puntos fuertes que lo han vuelto a convertir en el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, según el World Happiness Report 2026 elaborado por Naciones Unidas.
Quienes lo han visitado, ya saben que es uno de esos destinos tremendamente inspiradores cuando lo que se busca es bienestar, naturaleza y equilibrio. Y nosotras lo confirmamos: las saunas tradicionales (no se entiende la cultura finlandesa sin sus baños de vapor), los baños en agua gélida, la contemplación de auroras boreales y la inmersión en los bosques locales son lo más parecido a la desconexión digital. ¿Acaso hay algo más feliz que poder dejar las notificaciones a un lado? Creemos que no.
La escapada: Somontano
Hay una región en el norte de la península capaz de reunir en apenas unos pocos kilómetros lo mejor de los dos mundos (turísticamente hablando): de la aridez del desierto y altísimas temperaturas, al frío invierno y sus cumbres nevadas. Y no es otra que la región del Somontano.
Escondida en el centro de la provincia de Huesca, entre Zaragoza y los Pirineos, se alza este territorio tan especial que tiene la escapada perfecta: enoturismo (la Bodega Sommos, además de espectacular arquitectónicamente hablando, es el mejor compendio de vinos elaborados con variedades uvas heterogéneas procedentes de todo el mundo), esquí (Formigal-Panticosa es la estación más grande de España) y alojamientos con mucho encanto: desde Las Mugas, unas cúpulas panorámicas privadas en medio de la estación de esquí con propuesta gastronómica de la mano de un estrella Michelin, al hotel Viñas de Lárrede, una cabaña alpina junto a uno de los mejores ejemplos del románico oscense. ¿Qué más se puede pedir a una escapada perfecta?
El Hotel: Palacio de los Ángeles
Acaba de abrir sus puertas y ya se ha convertido en uno de nuestros hoteles boutique imprescindibles: un palacio barroco del siglo XVIII, de solo 38 habitaciones, capaz de combinar la esencia histórica con el mejor diseño contemporáneo (lleva el sello de Trenchs Studio). Por si fuera poco, a estas estancias hay que sumarle diez residencias más, idóneas para quienes viajan en familia y necesitan algo más de espacio, ubicadas en un edificio anexo.
Es la carta de presentación del Hotel Palacio de los Ángeles que acaba de estrenarse en Haro, la capital del vino de Rioja, lo más nuevo de Majestic Hotel Management, la compañía que hay detrás. Y no, no es solo una cara bonita: además de formar parte de The Leading Hotels of the World (la colección de hoteles de lujo independientes más exclusivos del mundo), su punto fuerte será la gastronomía en su restaurante Ventilla, un guiño a la identidad local y al producto de cercanía (el buen vino no puede faltar), avalada por varias estrellas Michelin (las que suman los Hermanos Echapresto en su Venta Moncalvillo).
El restaurante: Gioia
No es un recién llegado, ni un sitio de tendencia. Es un restaurante italiano de los que sí o sí hay que tener en la agenda para (casi) cualquier día de la semana y momento del año si estás en Madrid. Un templo de la pasta fresca hecha a diario que se esconde en el barrio de Chueca y que, después de diez años, lidera como ningún otro la bandera del buen hacer y del auténtico sabor italiano.
Es Gioia (que se puede traducir como ‘alegría’ y ‘joya’, preciosa combinación de palabras), el restaurante italiano de Davide Boniato y Daniela Rosso, recomendado un año más por la Guía Michelin y la Guía Repsol. Lo de esta pareja va de artesanía (acaban de estrenar obrador justo enfrente del restaurante, en la calle San Bartolomé), producto cien por cien italiano y mirada contemporánea. Si, por lo que sea, eres de los que todavía no has estado, toma nota: Tallarines 40 tuorli (la yema de huevo es clave de su éxito) terminados con salsa de trufa; Agnolotti del plin (una pasta rellena de tamaño casi diminuto que se cierra con un ‘pellizco’) en su salsa tradicional; o Mezzelune de patata rellenas de alcachofa y servidas con crema de mantequilla, jengibre y Franciacorta (la combinación de sabores es irresistible). De nada.
El plan: Passeig de Gourmets
Barcelona y gastronomía son dos conceptos que indiscutiblemente van de la mano. Y este plan los reúne en una cita que, nacida en 2018, ya se ha convertido en prácticamente imprescindible para quienes disfrutan tanto de la alta cocina como de los bocadillos (en clave gourmet, se entiende).
Es Passeig de Gourmets, un festival gastro que en la edición 2026 reúne 21 restaurantes y hoteles del Passeig de Gràcia con cinco rutas diferentes: platillos, bocadillos de autor, pastelería creativa, menús gourmet y hasta tardeo, una de las propuestas estrella que regresa de nuevo este año. Sin duda, un plan pensado para todos los paladares, y bolsillos (los precios arrancan entre los 8-10 euros), y que solo estará disponible hasta el 22 de marzo.
El trayecto: de Miami a las Bahamas
Un crucero de última generación es lo más nuevo de NCL (NorwegianCruise Line) y tras iniciar su viaje inaugural hace solo unos días en Civitavecchia (Roma), el barco se prepara para debutar en EEUU, precisamente en la capital mundial de los cruceros: Miami. Desde Florida, con base en Puerto Cañaveral, dará comienzo una ruta hacia las Bahamas, corazón del Caribe, en un trayecto que se puede alargar entre cuatro y 15 días. Un sueño.
Para quienes no hayan tenido la oportunidad de subir (todavía) a una nave de estas características, os decimos: se trata de un barco de espacios amplios al aire libre capaces de conectar a los pasajeros directamente con el mar, pero también zonas más íntimas, como si fueran refugios para desconectar (que para eso son las vacaciones). Aunque lo más llamativo, sin duda, son las propuestas de entretenimiento (sobre todo para quienes viajen en familia): el Aqua Slidecoaster, algo así como una combinación explosiva entre tobogán acuático y montaña rusa, ha sido elegida de hecho como Mejor atracción de parque acuático. Y tú que pensabas que solo era un barco…
No te olvides de... descargarte la app de viajes definitiva
No es una aplicación de viajes, no es una comunidad de viajeros, ni siquiera es una central de reservas. La aplicación de viajes más descargada en España es, en realidad, un organizador de viajes. Como suena.
Passporter es una ‘travel tech’, es decir, una herramienta que anima a viajar, como ese amigo que te va diciendo lo que tienes que hacer para reservar un vuelo, dónde mirar el hotel, que itinerario escoger o incluso qué seguro contratar, para que no se te olvide nada. “No juntamos a gente que no se conoce para viajar. Lo que nosotras hacemos es que grupos de amigos y familiares que ya se conocen, viajen más”, nos explica su fundadora, Andrea Cayón. La aplicación es cien por cien gratuita y está diseñada para que organizar un viaje sea tan fácil y emocionante como vivirlo. Y ya trabajan en más de 85 destinos en todo el mundo.
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