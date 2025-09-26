El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 26 de septiembre al 9 de octubre
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino: Bolivia
Bolivia siempre guarda un as en la manga para sorprender al viajero, ya sea en forma de caprichos de la naturaleza o de impactante obra de la ingeniería. Sus paisajes combinan lo monumental con lo inesperado: desde los miradores históricos de Sucre, que se abren como balcones sobre la Ciudad Blanca, hasta el puente colgante Méndez, que desde el siglo XIX descansa sobre el río Pilcomayo; la laguna Cañapa, donde miles de flamencos rosados anidan en un entorno rodeado de volcanes; o en el mítico salar de Uyuni, un desierto blanco de 12.000 kilómetros cuadrados que se convierte en un espejo del cielo.
A todo esto se suma la vibrante energía urbana de La Paz, cuyo teleférico conecta la ciudad con El Alto a más de 3.600 metros de altura, ofreciendo al viajero perspectivas imposibles de sus barrios y montañas. Entre arquitectura, historia y naturaleza extrema, Bolivia pide a gritos ser descubierto a golpe de fotografía. Todo ello lo explorarán los viajeros que se incorporen a la Expedición Viajar Travesía Sudamericana el próximo mes de diciembre, acompañados del fotógrafo Tino Soriano.
La escapada: Sevilla
Sevilla es una ciudad con muchas capas. Su historia milenaria, marcada por el ir y venir de civilizaciones, ha dejado un legado de monumentos, barrios y cultura que muestran sus muchas personalidades. Desde la imponente Catedral y la Giralda hasta la modernidad de Las Setas, pasando por palacios, conventos y casas señoriales como la Casa de Pilatos o el Palacio de Dueñas, recorrer sus calles es explorar todos los estratos de su historia. Santa Cruz, Triana, Macarena o Nervión son barrios que invitan al paseo al sol.
Pero Sevilla no solo para admirarla, también es para completar la visita llenando el estómago. El tapeo es una forma de vida. Aquí conviven el legado monumental, la naturaleza que late en los parques y jardines, y un estilo de vida que invita a detenerse. ¿Nos vamos?
El hotel: Aniversario Four Seasons Madrid
El Four Seasons Hotel Madrid está de cumpleaños: el primer hotel de superlujo de la capital celebra su quinto aniversario. Fue inaugurado en 2020, en plena pandemia, tras una meticulosa rehabilitación de siete edificios históricos —entre ellos el Palacio de la Equitativa—. En este lustro el hotel ha transformado el panorama hotelero de la capital: ha sentado el precedente para la gran explosión de los hoteles de lujo en Madrid y en estos cinco años ha recibido más de 18 premios, desde su inclusión en The World’s 50 Best Hotels hasta dos Llaves Michelin.
Para conmemorar la efeméride, el hotel abre sus puertas con experiencias exclusivas que invitan a locales y visitantes a descubrir su universo de hospitalidad. Habrá tours guiados con fines solidarios, menús especiales en Isa Restaurant & Cocktail Bar y Dani Brasserie, un postre conmemorativo en El Patio y acceso limitado a su espectacular spa de cuatro plantas. Una agenda que celebra cinco años en los que Madrid no ha dejado de brillar en el mapa del turismo de lujo mundial.
El restaurante: Makoto
Los paseantes que rodeen el hotel Villa Magna de Madrid se encontrarán este año una nueva pista casi escondida en el lateral. Makoto Madrid acaba de abrir sus puertas marcando la primera incursión europea del chef japonés Makoto Okuwa, discípulo de Morimoto y referente internacional del sushi contemporáneo.
Okuwa ya había dejado su huella en ciudades como Miami, Ciudad de México o São Paulo. Ahora el cocinero aterriza en la capital española con un espacio de 450 m² diseñado por Manuel Clavel cuya propuesta combina tradición y modernidad: sushi y sashimi y platos a la robata se complementan con ingredientes tan exclusivos como el wagyu A5, el atún toro de Oma o el erizo de Hokkaido. La puesta en escena es toda una representación de la hospitalidad japonesa: vajilla importada de Japón, ceremonia del té, un servicio impecable y un ambiente relajado. No te pierdas el arroz crujiente con atún.
El trayecto: Iryo Madrid-Barcelona en menos de tres horas
¿Desayunar en Madrid y tomar el aperitivo en Barcelona? Es ya una realidad gracias a Iryo, el primer operador privado de alta velocidad en España. Con hasta 28 frecuencias diarias —14 por sentido—, la compañía ha convertido esta ruta en un referente para el viajero corporativo, que ahora puede asistir a reuniones, congresos o eventos y regresar en el mismo día. La propuesta incluye tarifas flexibles, acceso gratuito al Combinado Cercanías, asientos amplios con mesas de trabajo, conectividad 5G, WiFi de alta velocidad y servicios pensados para maximizar la productividad durante el trayecto. Y, como no todo va a ser trabajar, la marca también ha invertido en la experiencia de viaje: su Bar Haizea, el primero de tapas a bordo, ofrece pinchos, bocadillos hechos al momento y vinos locales.
Con rutas adicionales como Sevilla–Barcelona o Málaga–Barcelona, la compañía amplía las opciones de negocio mientras refuerza su compromiso con la sostenibilidad: desde 2024 opera con emisiones 0 certificadas Carbon Neutral. No es casualidad que ya haya superado los 17 millones de pasajeros y alcanzado una cuota del 25% en alta velocidad en apenas tres años.
El plan: Semana coreana sin salir de Madrid
Madrid se prepara para convertirse en la capital mundial del K-style con la llegada de la K-Expo Spain 2025, que se celebrará del 28 al 30 de septiembre. Durante tres días, el Círculo de Bellas Artes funcionará como un escaparate de la cultura coreana, con cinco plantas dedicadas a K-Pop, K-Beauty, K-Food, K-Game y K-Webtoon, con experiencias inmersivas como karaoke, competiciones de baile impulsadas por IA, demostraciones de cocina, sesiones de maquillaje y un concierto exclusivo de bandas sonoras de K-dramas con artistas coreanos y la cantante española Lara Benito.
En pocas palabraS: un plan imperdible para los amantes de la cultura asiática y para quienes quieran descubrir de cerca la energía de la ola coreana (Hallyu). Ya hay más de 25.000 visitantes previstos y la programación incluye exhibiciones interactivas, shows de K-Food conducidos por chefs coreanos y españoles, y la vibrante K-Party, un evento donde se combinan música, moda y gastronomía.
El capricho gastro: Las Cenizas 2021
Las Cenizas 2021 es el homenaje de los hermanos Eduardo y Víctor Hernáiz a su tierra natal, Cenicero, en plena Rioja Alta. Este vino de pueblo nace de tres parcelas familiares (Puentarrón, Los Hundidos y Sanchisnal) con viñas de más de 40 años. ¿Su particularidad? Crecen en suelos calizos y arcillosos a 440 metros de altitud. Elaborado íntegramente con Tempranillo, busca recuperar la identidad perdida de un municipio que, en un pasado que no todos recuerdan, dio algunos de los vinos más prestigiosos de la DOCa Rioja.
La añada 2021, con 17 meses de crianza en barricas de roble americano (60%) y francés (40%), se presenta como un tinto elegante y complejo que se presenta como moderno y pulido, sin renunciar al clasicismo riojano. Con una producción limitada de poco más de 20.000 botellas, ha conquistado a la crítica con 97 puntos en la Guía Gourmets, además de excelentes valoraciones de James Suckling, Guía Peñín, Robert Parker y Tim Atkin.
No te olvides de...: Consejos Sorpresa de Flying Tiger Copenhagen
Flying Tiger Copenhagen se ha unido a la Fundación Adopta Un Abuelo para lanzar los Consejos Sorpresa, una iniciativa que pone en (merecido) valor la sabiduría de nuestros mayores y busca dar visibilidad a su papel en la sociedad. Del 29 de septiembre al 31 de octubre, en todas las tiendas de la marca en España (excepto en País Vasco, Navarra y La Rioja), como si de galletas de la fortuna se tratara, los clientes podrán adquirir sobres en cuyo inteiror descubrirán consejos escritos por personas mayores. Cada sobre, que cuesta 1€, contiene un mensaje único; y el importe estará destinado íntegramente a la fundación.
La acción coincide con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores (que celebramos el 1 de octubre) y pretende sensibilizar sobre la importancia de combatir la soledad no deseada y promover el contacto intergeneracional. Con esta campaña, Flying Tiger Copenhagen reafirma su compromiso social al tiempo que Adopta Un Abuelo continúa con su misión de acompañar a quienes más lo necesitan, tras haber conectado ya a más de 13.000 mayores con 23.000 voluntarios en España.
