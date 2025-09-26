El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 26 de septiembre al 9 de octubre

¿Desayunar en Madrid y tomar el aperitivo en Barcelona? Es ya una realidad gracias a Iryo, el primer operador privado de alta velocidad en España. Con hasta 28 frecuencias diarias —14 por sentido—, la compañía ha convertido esta ruta en un referente para el viajero corporativo, que ahora puede asistir a reuniones, congresos o eventos y regresar en el mismo día. La propuesta incluye tarifas flexibles, acceso gratuito al Combinado Cercanías, asientos amplios con mesas de trabajo, conectividad 5G, WiFi de alta velocidad y servicios pensados para maximizar la productividad durante el trayecto. Y, como no todo va a ser trabajar, la marca también ha invertido en la experiencia de viaje: su Bar Haizea, el primero de tapas a bordo, ofrece pinchos, bocadillos hechos al momento y vinos locales.