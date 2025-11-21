El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 25 de abril al 1 de mayo
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino - Colonia
A orillas del Rin y con una silueta dominada por una de las catedrales góticas más imponentes de Europa, Colonia es una de esas ciudades que hay que visitar al menos una vez en la vida. Fundada por los romanos y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, combina historia y modernidad con una naturalidad admirable. Su catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad, no solo impresiona por su tamaño, sino también por su riqueza patrimonial e histórica: una fachada ennegrecida por el tiempo, un interior monumental y las reliquias de los Reyes Magos custodiadas entre vidrieras multicolores.
Pasear por sus calles adoquinadas y plazas medievales hasta los vanguardistas Kranhäuser, el Puente Hohenzollern, cubierto de candados, subir al mirador del Kölntriangle o perderse en sus más de cien museos —del Wallraf-Richartz al Museo del Perfume, donde nació el Eau de Cologne— es parte de su magia. El Jardín Botánico, con más de 10.000 especies, y los mercados navideños a los pies de la catedral completan una postal perfecta.
La escapada - Delta del Ebre
El Delta del Ebre cuenta con un paisaje que cambia en cada estación y nunca se repite. En otoño, los arrozales recién cosechados dejan ver la geometría del territorio, vuelven las aves migratorias regresan y los atardeceres incendian la desembocadura del río. Es un destino que invita a sumergirse en la naturaleza: recorrer en bicicleta los caminos entre arrozales, deslizarse en waterbike por la Bahía dels Alfacs, asomarse al mirador del Zigurat o escaparse a la laguna al caer la tarde. Es entorno en estado puro.
Hay un millón de rincones en los que puede uno perderse para descubrir sus sabores: en Musclarium, descubriendo el cultivo de mejillones y ostras; en los pequeños restaurantes de l’Ampolla, probando recetas de temporada... Y para quienes buscan alojarse en plena naturaleza sin renunciar a la comodidad, TAIGA Delta de l’Ebre ofrece una colección de refugios y alojamientos —incluyendo sus nuevos Tiny Homes— que permiten vivir el Delta en clave de desconexión.
El hotel - Planes de otoño en CoolRooms
Este otoño, CoolRooms Hotels propone que bajemos el ritmo y acompañemos a la naturaleza en un momento de redescubrimiento del bienestar. La cadena acaba de estrenar su programa Reset Your Rhythm, enfocado a arrancar el invierno con energías renovadas.
En el Palacio de Atocha, un palacete del siglo XIX convertido en refugio urbano, las mañanas comienzan con desayunos saludables y continúan con rituales revitalizantes, sesiones de yoga y talleres creativos. Ubicado justo entre el mar y la montaña, el Palacio de Luces invita a detenerse entre el verde asturiano con aromaterapia, tratamientos inspirados en la naturaleza y experiencias pensadas para respirarse despacio. Y en Palacio de Villapanés, en Sevilla, el bienestar se manifiesta en forma de patios soleados, rituales sensoriales y menús que celebran el ritmo pausado del sur.
El restaurante - Quincé
Cualquiera que pise la capital lo sabe: el barrio de Justicia está más vivo que nunca. Su última apertura es en la calle Barquillo 42, un estrecho espacio que se Pepe Gómez-Acebo ha resuelto con creatividad y garbo. El resultado un espacio donde la cocina abierta convive con vigas de madera, ladrillo visto y una sorprendente barra voladora que se adapta al ritmo del servicio.
Aquí el comensal es parte de una escena que se mueve, donde los productores pequeños encuentran voz y donde los platos parten del producto de temporada para viajar por el mundo. Un equilibrio entre cercanía y creatividad ideado por Pablo Ballvé que encuentra su símbolo en Veni, un cerdo ilustrado que aparece en menaje, uniformes y rincones del restaurante. Quincé no pretende ser “fine dining”, sino un garito con personalidad al que siempre apetece volver.
El trayecto - Vuelo Valencia - Helsinki
Viajar al norte siempre tiene algo de ritual. El cambio en el paisaje y en el aire hace que uno se mentalice de que está entrando en otro mundo. A partir de primavera, esa sensación estará un poco más cerca del mediterráneo, gracias a la nueva conexión directa de Valencia con Helsinki que operará Finnair dos veces por semana. Los vuelos están pensados para convertir la capital finlandesa no solo en destino, sino en puente hacia otras geografías: desde las ciudades de Finlandia hasta Japón, Dallas o Toronto.
La ruta, que estará activa del 11 de abril al 24 de octubre de 2026, refuerza el papel de España como uno de los mercados clave de la aerolínea, que ya mantiene conexiones anuales con Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante. Para los viajeros del norte de Europa, abre además una vía directa al Levante valenciano; para quienes parten desde Valencia, es una oportunidad para adentrarse en la rica cultura finlandesa, que tiene mucho más que ofrecer además de la magia de Laponia.
El plan - Ópera boutique en el Ritz
El Ritz siempre ha sido un emblema de cultura y exclusividad para la ciudad de Madrid. Este año, cumple una vez más ese papel para lanzar un plan que busca acercar la ópera a los novatos (o no tan novatos). El Mandarin Oriental Ritz, Madrid abre las puertas de su Salón Real para acoger las Ópera Boutique, una propuesta íntima que reduce la pieza a setenta minutos sin renunciar a sus arias y duetos esenciales. El concepto, creado por Anabel Sánchez, busca que el público viva el espectáculo de manera cercana y envolvente, lejos de la solemnidad habitual de los grandes teatros.
El estreno se ha hecho con La Traviata a través de un elenco que incluye a la soprano Suzana Nadejde, el tenor Manuel de Diego, el barítono Santos Ariño y la mezzo Alejandra Acuña, acompañados al piano por el impecable Sergio Kuhlmann. Con la arquitectura señorial del Ritz como telón de fondo, el entorno se convierte en parte del propio relato: un salón convertido en teatro privado donde el espectador se sienta a pocos metros del artista y siente cada vibración.
El capricho gastro - Un libro dedicado al carajillo
Begoña Rodrigo, Pedro Subijana, Alberto Chicote, Javi Estévez, Lucía Freitas... ¿Te suenan estos nombres, verdad? Son algunos de los grandes chefs de este país, que se han unido hasta sumar 43 para una propuesta literaria muy especial. Se trata del libro '43 Carajillos', una obra completamente dedicada a este cóctel tan arraigado como inexplorado. Licor 43 ha recogido en este 'coffe table book' todas las reinterpretaciones que de su Carajillo 43 hacen estos afamados chefs junto a sus bartenders. Se puede comprar en Clubventurio.es.
No te olvides de... - Calendario de Adviento Nivea y Fundación A La Par
Cuando llega noviembre y el frío empieza a calar, vuelve también uno de los pequeños rituales que marcan el inicio de la temporada festiva: abrir cada día una ventana de un calendario de Adviento. Este año, NIVEA se ha inspirado en un pueblo navideño, donde cada casita esconde una sorpresa pensada para ciudar la piel. La novedad llega con un valor añadido: su creación en colaboración con la Fundación A LA PAR, que trabaja por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.
La marca mantiene también su clásico calendario de 24 días, ya convertido en tradición desde 2022, combinando productos icónicos con accesorios pensados para acompañar la rutina diaria de diciembre.
