El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 25 de abril al 1 de mayo

A orillas del Rin y con una silueta dominada por una de las catedrales góticas más imponentes de Europa, Colonia es una de esas ciudades que hay que visitar al menos una vez en la vida. Fundada por los romanos y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, combina historia y modernidad con una naturalidad admirable. Su catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad, no solo impresiona por su tamaño, sino también por su riqueza patrimonial e histórica: una fachada ennegrecida por el tiempo, un interior monumental y las reliquias de los Reyes Magos custodiadas entre vidrieras multicolores.