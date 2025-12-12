El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 12 al 25 de diciembre
Cada viernes, el equipo de Viajar selecciona un destino, una escapada, un hotel, un restaurante, un trayecto, un plan, un capricho y un objeto que no puede faltar en tu maleta para que no pierdas el norte a la hora de planificar tu fin de semana.
El destino - República Checa
La República Checa parece diseñado para un road trip: distancias cortas, carreteras cuidadas y un paisaje que muta sin pausa entre bosques, castillos y pueblos medievales. El viaje suele comenzar en Praga, la ciudad dorada, con sus torres afiladas, el Moldava dividiendo horizontes y un puñado de barrios —Staré Město, Malá Strana, Josefov— que patear. Desde allí, la ruta se adentra en el oeste hacia Karlovy Vary, entre colinas y balnearios de época, para continuar hasta Loket, Bečov nad Teplou y otras joyas donde la historia se mezcla con fábricas de cristal y cervezas artesanas. Después, la carretera conduce a la región de Bohemia del Sur: Pilsen, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice y el imprescindible Český Krumlov, uno de los pueblos más hermosos del país y puerta de acceso al Parque Nacional de Šumava.
El itinerario avanza luego hacia Moravia, donde Telc, Trebíc, Mikulov o Valtice forman un triángulo de arquitectura renacentista, tradición vinícola y paisajes cuidados hasta el detalle. Brno, moderna y cultural, es una base perfecta antes de desviarse hacia Kroměříž, Olomouc o Pardubice y poner rumbo final a Kutná Hora, con su catedral gótica y el célebre osario de Sedlec. De vuelta a Praga, la sensación es la misma que al iniciar el viaje: que Chequia es un país pequeño solo en el mapa, porque al recorrerlo en coche revela una diversidad —natural, histórica y cultural— que lo convierte en uno de los destinos europeos más sorprendentes para una aventura sobre ruedas.
La escapada - Esquí en Pirineos
El Pirineo francés sigue demostrando que la nieve puede vivirse de muchas formas, siempre ligadas al paisaje, al bienestar y a una cierta idea de placer tranquilo. Destinos como Ax-3-Domaines, Luchon Superbagnères, Pic du Midi, Artousteo Gourette resumen la montaña a la francesa: natural, menos masificada y conectada con el entorno. Esta temporada, además, ese espíritu se materializa en una experiencia que une esquí y diseño en Ax-les-Thermes, gracias a un sorteo que permite ganar dos días de forfait y una noche en un hotel eco-sostenible de nueva apertura.
El hotel - Mercure Barcelona Condor
Aquellos que aman y conocen Barcelona saben que, en ocasiones, la Ciudad Condal parece pensada solo para el visitante. Mercure Barcelona Condor propone una forma de alojarse más conectada con la realidad local. Situado en Sant Gervasi, un barrio residencial que conserva su vida cotidiana lejos de las multitudes, el hotel permite moverse con facilidad por la ciudad —Diagonal, Gràcia, Sarrià o el centro— sin renunciar a la sensación de estar “en casa”. Esa idea de hogar temporal se refuerza en un diseño que rinde homenaje a la cultura catalana, con versos de Josep Pla, un mural de Paula Bonet y espacios luminosos que miran al Tibidabo, incluso desde el gimnasio. A ello se suma una gastronomía de proximidad local que convierte al hotel en un punto de partida ideal para entender Barcelona desde dentro.
El restaurante - Infame
Está oculto en la parte más auténtica y castiza de Madrid, por eso hay que poner un poco de esfuerzo en ubicarlo (pero ¿cuándo se ha visto que algo que valga la pena sea fácil? Hablamos de Infame, el restaurante de raíces vascas de la Cava Alta donde la temporada marca el pulso de la cocina. Este otoño-invierno, Alex Santamaría da protagonismo a la caza —pato azulón, codorniz, jabalí y ciervo— en una propuesta que habla de tradición, producto y madurez culinaria. Platos como el lomo de ciervo en costra de hierbas conviven con setas de temporada y con los clásicos de la casa, como la tortilla de kokotxas de bacalao y el bacalao al pil pil. Una barra animada, una sala cuca adornada con grabados de recetas de Arak y, sobre la mesa, cocina vasca con personalidad dan forma a uno de esos proyectos con corazón a los que quieres volver todos los viernes.
El trayecto - El tren nocturno de las auroras boreales
Ver auroras boreales ya es, por sí solo, una de esas experiencias que justifican un viaje. También lo es subirse a un tren especial. Noruega combina ambas experiencias a bordo del Midnight Aurora Train, un convoy de lujo con paredes y techos de cristal, iluminación mínima y asientos reclinables, concebido para atravesar algunas de las zonas con menor contaminación lumínica del planeta entre Trondheim, Bodø y Tromsø. Activo entre septiembre y marzo, cuando el cielo ártico ofrece sus mejores condiciones, el recorrido complementa información sobre las regiones atravesadas con paradas estratégicas como Katterat, donde, lejos de carreteras y ciudades, los pasajeros descienden para observar las luces del norte junto a guías expertos, alrededor de una hoguera.
El plan - Fin de semana de mercados en Barcelona
Este 13 y 14 de diciembre, Barcelona concentra creatividad y buen comer en un fin de semana que invita a recorrerla con calma, curiosidad y hambre. En Virens, el restaurante se transforma en un market de producto local donde el comensal elige ingredientes de temporada que se convierten en el eje de un menú a medida, reivindicando una gastronomía cercana y consciente. A pocos metros, la Grand Penthouse Suite de Almanac acoge una nueva edición de Almanac House, un market efímero que reúne a algunos de los nombres más interesantes del diseño barcelonés —aquellos detrás de las creaciones más pioneras en moda, joyería, accesorios, cosmética y objetos— en un escaparate que celebra el talento local. La experiencia se completa en la terraza de la suite 705, con un cóctel de autor creado para la ocasión.
El capricho gastro - Navidad en Starbucks
Si hay algo que se le da bien a Starbucks es meternos en la temporada reinante a través del paladar. La Navidad ya ha llegado a la cadena de cafeterías a través de un pequeño ritual cotidiano hecho de olores y sabores. Esta temporada, el protagonismo recae en el Red Velvet Cake Latte, una bebida cremosa y visual que se suma a una carta donde conviven novedades dulces —como los Triangles de hojaldre rellenos— y clásicos invernales que muchos esperan cada año. La celebración se amplía en la flagship del Bernabéu, que incorpora propuestas exclusivas como Gianduja Hot Chocolate, el Roscón de Novo Mundo y el Christmas Brownie. Además, los clientes ahora tienen la posibilidad de adquirir una nueva colección de tazas y vasos que refuerzan ese imaginario festivo, perfectas para regalar.
No te olvides de... - Un abrigo para explorar la tierra del hielo
Martin Miller’s Gin vuelve a cruzar caminos con Andrés Velencoso, esta vez a través de su firma de moda masculina OOTO, para dar forma a una colaboración preparada para aquellos que viajan a un clima extremo. Bajo el nombre A Prueba de Islandia, la pieza resultante —un abrigo de edición limitada— rinde homenaje al origen islandés de la ginebra, a sus glaciares y manantiales, y a esa idea de resistencia serena frente a los elementos. Concebido para soportar viento, lluvia y frío sin renunciar a una estética atemporal, el abrigo combina materiales técnicos como el relleno Thermolite y tejidos repelentes al agua con una confección que refleja la filosofía compartida por ambas marcas: equilibrio entre autenticidad, precisión y estilo. La colaboración se completa con una botella de Martin Miller’s Gin Original en un pack exclusivo.
Síguele la pista
Lo último