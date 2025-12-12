El Check-In semanal de Viajar: 8 imprescindibles del 12 al 25 de diciembre

Está oculto en la parte más auténtica y castiza de Madrid, por eso hay que poner un poco de esfuerzo en ubicarlo (pero ¿cuándo se ha visto que algo que valga la pena sea fácil? Hablamos de Infame, el restaurante de raíces vascas de la Cava Alta donde la temporada marca el pulso de la cocina. Este otoño-invierno, Alex Santamaría da protagonismo a la caza —pato azulón, codorniz, jabalí y ciervo— en una propuesta que habla de tradición, producto y madurez culinaria. Platos como el lomo de ciervo en costra de hierbas conviven con setas de temporada y con los clásicos de la casa, como la tortilla de kokotxas de bacalao y el bacalao al pil pil. Una barra animada, una sala cuca adornada con grabados de recetas de Arak y, sobre la mesa, cocina vasca con personalidad dan forma a uno de esos proyectos con corazón a los que quieres volver todos los viernes.