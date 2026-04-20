Estos viajeros lo dejaron todo para recorrer el mundo: así serán las primeras charlas ‘Mundanos: historias sobre viajes extraordinarios’
El Almacén de Viajes, en Madrid, acoge el 9 de mayo la primera edición de este evento lleno de viajes extraordinarios.
Incendios en el motor de su pick-up 4x4, malaria, fronteras complicadas, climatología adversa… Son algunos de los baches en el camino que se encontraron los manchegos Lucía y José Carlos (@manchegostrotamundos) durante su gran viaje por el corazón de África. 17 países recorrieron durante más de un año por el continente africano, desde Marruecos hasta Namibia, pasando por Mauritania, Senegal, Gambia, Sierra Leona, Togo, Benín… Y, como el resto de viajeros que participarán en el evento ‘Mundanos: historias sobre viajes extraordinarios’ el próximo 9 de mayo en Madrid, son el ejemplo del viajero que deja atrás sus carreras profesionales para embarcarse en una travesía para descubrir el mundo.
Si Lucía y José Carlos viajaron por África en un cuatro ruedas, Helena Selini (@helenaselini) eligió las dos de su bicicleta para embarcarse en una ruta desde España hasta Pakistán. Pasó 20 meses pedaleando por 12 países (Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Turquía…) y lo hizo como a ella le gusta: observando a otras culturas, contactando con ellas y compartiendo historias.
Por su parte, Adrián Lafuente, otro de los viajeros del evento ‘Mundanos’, optó por el transporte público, terrestre y marino, para dar toda una vuelta al mundo con el requisito de no coger ni un avión. 50 países y más de 150.000 kilómetros después, Adrián cumplió su objetivo. Y todavía le imprimió más sostenibilidad a su viaje, realizando decenas de entrevistas para dar visibilidad a iniciativas y proyectos que favorecen cambios hacia el desarrollo sostenible. Toda la información sobre su @project_kune, en estas charlas.
El último participante del evento 'Mundanos' es Samuel Salmerón (@2ruedasxelmundo), quien tras 15 años como directivo bancario, decidió dejar el trabajo y nos contará su viaje durante más de dos años y medio en moto desde las zonas más complicadas de África hasta el continente americano. Su moto se llama Rocinante y con ella cabalgó por países como Sierra Leona, Costa de Marfil, Nigeria, Congo o Namibia, pero también recorrió el continente americano desde Panamá hasta Alaska.
La jornada estará presentada por Marta Insausti, organizadora del evento y alma de El Almacén de Viajes, que, además, sabe lo que es vivir una experiencia similar, ya que ella dio la vuelta al mundo en moto en solitario.
Lugar: El Almacén de Viajes, calle Juan Español, 40, Usera, Madrid
Hay posibilidad de acudir a la sesión de mañana y de tarde a precios reducidos, y quedarse a comer allí para conversar con los oradores. Horario: de 11:00 a 21:00 Las entradas se pueden comprar en elalmacendeviajes.com
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