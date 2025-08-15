El chapuzón más refrescante y divertido del verano: Caribe Aquatic Park

Quieres empezar la búsqueda y vas con todo. Entre las atracciones de intensidad fuerte no sabes si decidirte por El Tifón (en el que vivirás una fuerte tormenta tropical) o King Khajuna (que fue el tobogán más alto de Europa cuando se inauguró en 2013 y permite descender desde más de 30 metros de altura en menos de 2 segundos). Te marcas un 2 x 1 y pruebas las dos atracciones acuáticas más emocionantes de Caribe Aquatic Park, pero, de Woody, ni rastro.