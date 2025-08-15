El chapuzón más refrescante y divertido del verano: Caribe Aquatic Park
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en Caribe Aquatic Park? Vamos a descubrirlo.
Los termómetros no dan tregua y las altas temperaturas invitan a darse un chapuzón. Como si hubieras sufrido un encantamiento, tus pasos te llevan hasta Caribe Aquatic Park, el parque acuático de PortAventura World.
No has traído el bañador, pero no hay problema, ya que antes de empezar a buscar a Woody te acercas hasta la tienda de Costa Caribe Shop para comprar todo lo necesario para pasar el día: traje de baño, chanclas, protector solar y, ya de paso, un pequeño souvenir.
Te encuentras en un entorno lleno de vegetación tropical con 16 atracciones acuáticas que conseguirán refrescarte, divertirte y, con suerte, ofrecerte alguna pista sobre dónde encontrar a Woody.
Quieres empezar la búsqueda y vas con todo. Entre las atracciones de intensidad fuerte no sabes si decidirte por El Tifón (en el que vivirás una fuerte tormenta tropical) o King Khajuna (que fue el tobogán más alto de Europa cuando se inauguró en 2013 y permite descender desde más de 30 metros de altura en menos de 2 segundos). Te marcas un 2 x 1 y pruebas las dos atracciones acuáticas más emocionantes de Caribe Aquatic Park, pero, de Woody, ni rastro.
Tu instinto te dice que Woody podría estar en el parque, pero disfrutando de atracciones de intensidad suave o, al menos, algo más moderada. Te diriges hacia la Zona Indoor El Gran Caribe y ves como los más pequeños se divierten rodeados de chorros y pistolas de agua, un increíble avión a escala real, redes, piscinas de bolas y toboganes.
A lo lejos ves a un grupo de niños jugando con algo que parece una pluma. Y tiene pinta de que podría ser de Woody. Te acercas y preguntas. Efectivamente, la mascota de PortAventura World pasó por El Gran Caribe hace rato y, por lo visto, se unió a un grupo de amigos para ir a El Triángulo de las Bermudas, la piscina de olas más desafiante de Caribe Aquatic Park.
Tras un rato saltando olas, ves que la gente empieza a salir en desbandada y no entiendes muy bien qué está pasando. Preguntas y la respuesta que obtienes te deja sin palabras. Esta noche se celebrará en PortAventura la Birthday Parade, un desfile creado para conmemorar el 30 aniversario de PortAventura World. Y, te confirman, que Woody estará presente.