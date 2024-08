Catástrofe en el mundo del turismo: estos destinos cierran para siempre

Hay un dicho muy recurrente destinado a los viajeros impulsivos: “espérate, que X no se va a ir a ningún sitio”. En este caso, no es verdad. El mundo va cambiando y, con ello, todo lo que hay en él. En el año 2024 ya ha habido una serie de lugares que cierran sus puertas y algunos que, por diversas razones, no podrán volver a ser visitados jamás.