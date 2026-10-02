El castillo de 700 años que se compró José Mota (61 años) en un pueblo medieval amurallado: costó casi 5 millones de euros, es Bien de Interés Cultural y tiene más de 680 metros cuadrados

Pedraza es uno de los conjuntos medievales mejor conservados de la provincia de Segovia, que presume de haber sido declarado Conjunto Histórico hace más de siete décadas. Una villa construida sobre un cerro y que todavía hoy conserva su estructura defensiva, con murallas, una única puerta de acceso del siglo XIII, calles empedradas, casas blasonadas y una plaza porticada.

Un pueblo declarado Conjunto Histórico / Istock

Un patrimonio coronado por el Castillo de Pedraza, una fortaleza de origen medieval que conserva elementos románicos y que tuvo entre sus episodios históricos el cautiverio de los hijos del rey francés Francisco I. Resulta curioso que este castillo, que en el siglo XX fue adquirido por el pintor Ignacio Zuloaga (él fue quien lo convirtió en estudio y museo), vinculando la localidad con la historia del arte español.

Adriana Fernández

Patrimonio histórico y medieval

Hoy, esa combinación de arquitectura medieval, patrimonio histórico y paisaje serrano ha convertido a Pedraza en uno de los destinos patrimoniales más reconocibles de Segovia. Y, quién sabe, posiblemente será también convertido en destino con más buen rollo, porque es el castillo que se ha comprado el televisivo José Mota junto a Santiago Segura y el productor cultural Luis Álvarez para convertirlo en proyecto cultural.

Es uno de los pueblos medievales más bonitos / Istock

Los tres juntos compraron el Castillo de Pedraza en 2024 por cerca de cinco millones de euros. El proyecto inicial era bastante ambicioso: convertir el castillo en un foco cultural, tomando como referencia el Festival de Edimburgo. De hecho, fue el propio Álvarez quien habló en una entrevista concedida al diario El País de hacer en Pedraza algo inspirado en Edimburgo, pero a una escala mucho menor.

Lo cierto es que poco a poco comienzan a pasar cosas en su interior, que van más allá de las visitas culturales para conocer sus diferentes estancias. Y es que este mismo 2026, la fortaleza medieval ya ha acogido "Los secretos del castillo", un espectáculo de magia creado por Jorge Blass, que por primera vez ha permitido recorrer determinadas zonas interiores del monumento que no formaban parte de la visita habitual.

Y mucho más, porque desde que se hizo efectiva la compra, en el castillo ya se han organizado también un ciclo de música clásica y conciertos de Las Migas y Valeria Castro, además de diferentes eventos privados y, cómo no podía ser de otra manera (teniendo en cuenta que sus nuevos propietarios se dedican al mundo del cine y la televisión) rodajes.

Una fortaleza del siglo XIII

El Castillo de Pedraza está en lo alto de un cerro y domina el conjunto histórico de Pedraza. El propio portal turístico de Castilla y León lo describe como una fortaleza de planta poligonal, de unos 700 metros cuadrados, con doble recinto, cubos, torres cuadradas y un foso artificial excavado en la roca. Y lo más interesante es que todavía conserva elementos románicos.

Una fortaleza levantada en el siglo XIII / Istock

Y es que el castillo tiene su origen en el siglo XIII, en el contexto del avance del reino de Castilla hacia el sur del Duero. Sin embargo, buena parte de la estructura que vemos hoy procede de reformas posteriores. Y, ya en el siglo XVI, el castillo vive una etapa cuanto menos curiosa: entre los años 1529 y 1530 estuvieron retenidos como rehenes Francisco y Enrique, los hijos del rey francés Francisco I, después de la derrota francesa frente a Carlos I. Ese Enrique es el que acabaría siendo Enrique II de Francia. Lo que confirma el valor histórico del castillo, más allá de su imponente arquitectura.