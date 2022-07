Cascadas de Sangre, ¿el lugar más misterioso de la Tierra?

La Antártida se caracteriza por poseer alguno de los paisajes más deslumbrantes y alucinantes de todo el globo terráqueo: grandes formaciones de hielo, icebergs que caen y asombran por su sonido atronador y el silencio de una de las zonas menos habitadas de la tierra.

Pero, como en casi cualquier parte del mundo, las zonas más inhóspitas de la tierra también tienen lugares verdaderamente alucinantes y sorprendentes. Ejemplo de ello son las conocidas como Cataratas de Sangre, considerado como uno de los lugares más macabros de la tierra y que estuvo más de un siglo sin tener una respuesta clara.

No se conoce cuándo empezó a generarse este rarísimo fenómeno, pero sí cuando se descubrió por primera vez. Corría el año 1911, cuando el geólogo Griffith Taylor observó un fenómeno nunca antes visto en el planeta tierra: de una catarata de la Antártida no fluía agua transparente, sino una viscosa masa de un color rojizo muy vivo. Un hecho que le valió el nombre de Cataratas de Sangre.

En ese mismo momento, estas cataratas pasaron de un lugar completamente desconocido a uno de los más investigados de toda la tierra. No solo eso… también se convirtió en una leyenda, pues la dificultad para llegar a la zona para ver esa impresionante caída de “sangre” roja solo estaba al alcance de unos pocos.

Blood falls in Antarctica 🩸 The water contains ferrous iron, which, combining with atmospheric air, oxidizes and forms rust. It gives the waterfall of blood-red colour. pic.twitter.com/mqvraggigz